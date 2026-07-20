Малосольных огурцов много не бывает: хрустящее чудо по экспресс-методу за 4 часа

Гости на пороге, а стол пуст? Забудьте про магазинные соленья. Есть технология, позволяющая превратить обычный плотный огурец в хрустящий деликатес за пару часов. Здесь важна физика процесса осмоса и концентрация соли.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Малосольные огурцы

Технология "Пикантного" засола

Чтобы огурец стал "лидером" стола, работайте только с плотным сырьем. Дряблые овощи не обеспечат нужного хруста даже при идеальном маринаде. Техника проста: мы создаем осмотический градиент. Соль "тянет" влагу из внутренних камер огурца, замещая её вкусом чеснока и зелени. Если вам не хватает понимания баланса компонентов, взгляните, как работают французские схемы засолки с горчицей.

"Малосольные огурцы требуют строгого соблюдения пропорций соли. Избыток сделает их слишком агрессивными по вкусу, а недостаток не даст плотности клетчатки. Помните, что чеснок должен быть свежим — это основа ароматического профиля закуски", — отметила повар Людмила Кравцова.

Рецептура и процесс

Название: Малосольные огурцы "Пикантные"

Малосольные огурцы "Пикантные" ⏱ Время : 4 часа | 🍽 Порции : 4

: 4 часа | 🍽 : 4 Ингредиенты:

1500 гр небольших плотных огурцов

2 ст. ложки крупной каменной соли на каждый слой

7 зубчиков чеснока

1 большой пучок укропа и петрушки

Пошаговая инструкция:

Подготовка сырья. Вымойте огурцы в ледяной воде. Удалите "попки" — это прямой путь к проникновению влаги. Разрежьте плоды вдоль на две симметричные части. Укладка. Возьмите емкость из стекла или пищевой эмали. Укладывайте слоями: овощи, пересыпьте солью, добавьте рубленый чеснок и зелень. Повторяйте до заполнения объема. Создание давления. Накройте конструкцию тарелкой меньшего диаметра. Установите сверху груз весом 1-2 кг. Давление выгонит сок, ускорив процесс ферментации. Экспозиция. Оставьте при 22-24 градусах Цельсия на 4 часа. Хотите более выраженный вкус? Отправьте в холодильник на ночь.

Секрет Шефа: Хотите хруста, как у профессионалов? Бросьте огурцы в ледяную воду на 30 минут перед нарезкой. Это убьет "вялость" зелени.

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"При засолке овощей важно контролировать среду. Если решили делать масштабные заготовки грибов или овощей на зиму, помните о стерилизации банок. Без этого риск ботулизма возрастает кратно", — предупредила специалист по заготовкам Наталья Гусева.

Ответы на популярные вопросы о засолке

Можно ли заменить каменную соль на йодированную?

Нет. Йод размягчает текстуру овоща. Используйте только простую каменную соль без добавок.

Почему огурцы стали мягкими?

Вы выбрали неподходящий сорт или нарушили температурный режим. Для засолки берите только сорта с "пупырышками".

Нужно ли доводить конструкцию до кипения?

Нет, это рецепт холодного посола. Термическая обработка превратит "малосольные" в "маринованные".

Сколько хранить готовый продукт?

В холодильнике при температуре 2-4 градуса — до 5 дней. Дальше они превращаются в кислые соленья.

"Гастрономическая культура строится на деталях. Даже обычный перекус в виде закуски из сельди раскрывается лишь при соблюдении температурного режима", — констатировал управляющий рестораном Игорь Сафонов.

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