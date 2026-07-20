Вкусовые рецепторы сошли с ума: винный маринад полностью преобразил привычный крыжовник

В этом салате мне нравится контраст между плотным козьим сыром и ягодной кислинкой. Главный секрет здесь в подготовке крыжовника: благодаря вакуумированию ягоды быстро пропитываются маринадом, и вкус становится более глубоким, чем при обычном замачивании.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с клубникой и руколой

Ингредиенты

Сыр козий

Крыжовник

Вино белое сухое

Сахар-песок

Щавель

Томаты вяленые

Перец душистый горошек

Соль

Масло оливковое

Лимонный сок

Перец чёрный молотый

Приготовление

Шаг 1. Подготовьте крыжовник. Срежьте ножницами хвостики с обоих концов каждой ягоды, промойте их и переложите в пакет для вакуумирования.

Шаг 2. Приготовьте маринад. Нагрейте вино с сахаром, солью и душистым перцем до кипения. Снимите смесь с огня и сразу залейте ею ягоды в пакете.

Шаг 3. Вакуумируйте пакет. Оставьте ягоды под давлением на 5 минут, затем сбросьте давление и повторите процесс вакуумирования еще раз. Это позволит маринаду проникнуть внутрь каждой ягоды.

Шаг 4. Подготовьте основу салата. Козий сыр нарежьте небольшими кубиками. Щавель вымойте, обсушите и порвите руками, предварительно удалив жесткие черешки.

Шаг 5. Сделайте заправку. Измельчите в блендере 40 г вяленых томатов с оливковым маслом и лимонным соком. Если консистенция получается слишком густой, добавьте немного воды. Посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 6. Соберите блюдо. В салатнике соедините крыжовник (предварительно слив маринад), кубики сыра, щавель и томаты. Залейте всё заправкой и осторожно перемешайте, чтобы не повредить ягоды.

От автора: Я рекомендую подавать этот салат сразу после смешивания. Если он постоит слишком долго, щавель под воздействием лимонного сока из заправки может начать менять цвет и терять упругость.

Почему это работает: Двойное вакуумирование создает перепады давления, которые буквально "проталкивают" винный маринад сквозь кожицу крыжовника. В результате ягода остается целой, но внутри становится пропитанной, что создает баланс с жирным сыром и плотной заправкой.

Повар Людмила Кравцова отмечает, что при подготовке щавеля важно удалять именно жесткие части стеблей, так как они могут перебивать нежную текстуру сыра и ягод.

Экспертная проверка: повар столовой или кафе Людмила Кравцова