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Клубника и малина встретились в одной банке: варенье получается ярче, чем по отдельности

Еда

Я часто сочетаю малину и клубнику в одной банке: кислинка первой ягоды уравновешивает сладость второй, и получается более глубокий вкус, чем если варить их по отдельности. Главное в таком дуэте — не переварить ягоды, чтобы они не превратились в однородное пюре, а сохранили свою структуру.

Аппетитное малиновое варенье
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аппетитное малиновое варенье

Ингредиенты

  • малина — 1 кг
  • клубника — 1 кг
  • сахар — 1 кг
  • лимон — 1 шт.

Приготовление

Шаг 1. Промойте малину и клубнику, затем тщательно обсушите их. Лишняя влага на ягодах может разжижить сироп, и варенье будет дольше густеть.

Шаг 2. Смешайте сахар с соком лимона. Лимонный сок здесь работает не только на вкус, но и помогает сохранить яркий цвет ягод, не давая им потемнеть при нагреве.

Шаг 3. Поместите ягоды и сахарную смесь в кастрюлю. Варите на медленном огне, постоянно помешивая. В процессе сахар растворится, и ягоды пустят сок, создавая густой сироп, который обволакивает каждую ягоду.

Шаг 4. Доведите массу до нужной вам консистенции. Когда сироп станет тягучим и прозрачным, снимите варенье с огня.

Шаг 5. Разлейте горячее содержимое по стерилизованным банкам и сразу закройте крышками.

Лимонная кислота препятствует кристаллизации сахара при хранении и выступает природным консервантом, который делает вкус десерта более сбалансированным.

Повар Людмила Кравцова напоминает, что при варке ягодного ассорти важно использовать посуду с толстым дном: сахар в сочетании с ягодами быстро закипает и может пригореть, если тепло распределяется неравномерно.

Экспертная проверка:
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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