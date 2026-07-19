Клубника и малина встретились в одной банке: варенье получается ярче, чем по отдельности

Я часто сочетаю малину и клубнику в одной банке: кислинка первой ягоды уравновешивает сладость второй, и получается более глубокий вкус, чем если варить их по отдельности. Главное в таком дуэте — не переварить ягоды, чтобы они не превратились в однородное пюре, а сохранили свою структуру.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Аппетитное малиновое варенье

Ингредиенты

малина — 1 кг

клубника — 1 кг

сахар — 1 кг

лимон — 1 шт.

Приготовление

Шаг 1. Промойте малину и клубнику, затем тщательно обсушите их. Лишняя влага на ягодах может разжижить сироп, и варенье будет дольше густеть.

Шаг 2. Смешайте сахар с соком лимона. Лимонный сок здесь работает не только на вкус, но и помогает сохранить яркий цвет ягод, не давая им потемнеть при нагреве.

Шаг 3. Поместите ягоды и сахарную смесь в кастрюлю. Варите на медленном огне, постоянно помешивая. В процессе сахар растворится, и ягоды пустят сок, создавая густой сироп, который обволакивает каждую ягоду.

Шаг 4. Доведите массу до нужной вам консистенции. Когда сироп станет тягучим и прозрачным, снимите варенье с огня.

Шаг 5. Разлейте горячее содержимое по стерилизованным банкам и сразу закройте крышками.