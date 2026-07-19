Эта баклажанная икра получится идеальной: ваша семья устанет намазывать её на хлеб

Секрет насыщенного вкуса и плотной текстуры баклажанной икры кроется в отказе от обычной варки овощей в пользу интенсивного обжаривания. Главная ошибка многих хозяек — избыток влаги, из-за которого плоды превращаются в бесформенную кашу. Если предварительно удалить из баклажанов темный сок и обеспечить им горячую "масляную ванну", кубики сохранят форму, а томатная основа лишь подчеркнет их глубокий цвет и аромат.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Баклажаны

Подготовка овощей: как избежать лишней горечи

Для приготовления потребуется стандартный набор продуктов: баклажаны, спелые томаты, репчатый лук, зеленый сладкий перец, чеснок и рафинированное растительное масло. Баклажаны следует нарезать кубиками со стороной 1,5 см. Важнейший нюанс на этом этапе — засаливание нарезки на 15 минут. Это позволяет овощам "отдать" горькую жидкость.

"Предварительная обработка солью меняет структуру растительных волокон. Благодаря этому при термической обработке мякоть впитывает гораздо меньше жира", — объяснила в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

После удаления сока кубики нужно промыть холодной водой и тщательно отжать. Такой прием гарантирует, что овощи будут именно подрумяниваться, а не тушиться в собственном соку с первых минут. Схожим образом готовятся и другие закуски, где важна целостность кусочков, например, хрустящие баклажаны. Пока основной ингредиент подсыхает, следует мелко нарезать лук и сладкий перец, а помидоры натереть на терке, избавляясь от жесткой кожицы.

Технология обжарки и тушения

Процесс начинается на средне-сильном огне в глубокой сковороде. Баклажаны обжаривают около 10 минут до золотистого оттенка. Только после этого к ним добавляют лук и перец, снижая пламя. Еще 10 минут томления сделают овощи мягкими. На финальном этапе в общую массу вливают томатное пюре. При этом часто используют методы, схожие с теми, по которым создается идеальный салат из овощного ассорти.

Тушить смесь нужно 30 минут на минимальном огне. За это время лишняя влага уйдет, а соус станет густым и обволакивающим. В самом конце добавляют прессованный чеснок и черный перец. Если вы предпочитаете блюда с более легкой текстурой, можете приготовить закусочный рулет из баклажанов.

Правила хранения и сервировки

Готовое блюдо идеально раскрывает свой вкус в холодном виде. Лучше всего подавать икру на ломтиках подсушенного ржаного хлеба — хрустящий тост создает приятный контраст с мягкой овощной массой. Для тех, кто хочет сохранить частичку лета, подойдет метод длительного хранения. Подобные заготовки из баклажанов требуют соблюдения температурного режима.

"Для длительного хранения горячую икру нужно сразу распределять по стерильным емкостям и проводить пастеризацию в воде. Это единственный способ избежать порчи продукта зимой", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

Овощ Способ обработки Результат Баклажан Засаливание и отжим Уходит горечь, сохраняется форма Томат Протирание без кожицы Однородная соусная основа Лук и перец Мелкая нарезка и пассерование Мягкость и подчеркнутая сладость Чеснок Прессование в финале Яркий аромат без горечи кипячения

Ответы на популярные вопросы о баклажанной икре

Можно ли использовать миксер для однородности?

В данном рецепте ценна именно текстура плотных кусочков. Измельчение блендером превратит икру в пасту, что изменит восприятие блюда.

Как понять, что икра готова?

Лишняя жидкость должна выпариться, а масло начать слегка отделяться от овощной массы, окрашиваясь в оранжевый цвет томатов.

Нужно ли добавлять сахар?

Если помидоры слишком кислые, можно добавить щепотку сахара для баланса, но обычно сладость дают обжаренный лук и перец.

Сколько хранится икра в холодильнике?

В чистой стеклянной банке без стерилизации продукт сохраняет свежесть до 5-7 дней.

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