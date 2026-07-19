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Жара больше не заставит стоять у плиты: решение облегчило летние обеды в разы

Еда

В жаркие дни мне совсем не хочется стоять у плиты с тяжелыми сотейниками или готовить сытные мясные блюда. В такие моменты я выбираю пасту "Примавера": она получается легкой за счет обилия сезонных овощей и не перегружает желудок сливочными соусами.

Ньокки в томатном соусе
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ньокки в томатном соусе

Время приготовления: 35 минут

Количество порций: 6

Ингредиенты

  • фетучини — 500 г
  • цукини — 1 шт.
  • спаржа — 150 г
  • горошек зеленый замороженный — 150 г
  • лук-порей — 1 шт.
  • вино белое сухое — 125 мл
  • сыр пармезан — 100 г
  • сельдерей — 2 шт.
  • масло оливковое — 4 ст. л.
  • масло сливочное — 2 ст. л.
  • петрушка — 30 г
  • чеснок — 2 зубчика
  • соль
  • перец черный свежемолотый

Приготовление

Шаг 1. Разрежьте лук-порей вдоль пополам, тщательно промойте его от песка и тонко нашинкуйте. В сотейнике с толстым дном на слабом огне растопите сливочное масло, добавьте измельченный чеснок и лук. Тушите овощи, помешивая, около 7-10 минут, пока лук не станет мягким и прозрачным.

Шаг 2. Нарежьте сельдерей тонкими ломтиками, а цукини (без очистки кожицы) — мелкими кубиками. В отдельной емкости разогрейте оливковое масло и обжарьте сельдерей с цукини на среднем огне 5-7 минут. Овощи должны слегка подрумяниться, но сохранить упругость.

Шаг 3. Залейте замороженный горошек кипятком в миске на 5 минут, после чего откиньте на дуршлаг. С нижней части стеблей спаржи снимите жесткую кожицу с помощью овощечистки.

Шаг 4. Нарежьте спаржу кусочками по 2 см и опустите в кипящую воду. Варите на среднем огне около 2 минут, чтобы она осталась ярко-зеленой и слегка хрустящей, затем слейте воду.

Шаг 5. Переложите в сотейник к луку-порею обжаренный сельдерей, цукини, горошек и спаржу. Влейте белое вино, добавьте измельченную петрушку, соль и перец. Тушите всё вместе еще 1-2 минуты: вино выпарится, а соус обволочет овощи.

Шаг 6. Отварите фетучини по инструкции на упаковке. Смешайте готовую пасту с овощным наполнением и добавьте оставшееся оливковое масло для глянца. Разложите по тарелкам, посыпьте тертым пармезаном и свежемолотым перцем.

От автора: Я обычно подаю это блюдо в глубоких тареллках, чтобы овощи не рассыпались по поверхности, а оставались в центре, создавая яркий акцент. Если вино в рецепте кажется слишком резким, я даю соусу потомиться на минуту дольше, чтобы вкус стал более мягким и сбалансированным.

Повар Людмила Кравцова напоминает, что при подготовке спаржи важно удалять нижнюю часть стебля, так как она слишком волокнистая и не размягчается при короткой варке.

Почему это работает: Сочетание белого сухого вина и пармезана создает легкую кислинку и сливочный оттенок, которые уравновешивают свежесть овощей, не превращая блюдо в тяжелый сливочный ужин.
Экспертная проверка:
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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