Жара больше не заставит стоять у плиты: решение облегчило летние обеды в разы

В жаркие дни мне совсем не хочется стоять у плиты с тяжелыми сотейниками или готовить сытные мясные блюда. В такие моменты я выбираю пасту "Примавера": она получается легкой за счет обилия сезонных овощей и не перегружает желудок сливочными соусами.
Время приготовления: 35 минут
Количество порций: 6
Шаг 1. Разрежьте лук-порей вдоль пополам, тщательно промойте его от песка и тонко нашинкуйте. В сотейнике с толстым дном на слабом огне растопите сливочное масло, добавьте измельченный чеснок и лук. Тушите овощи, помешивая, около 7-10 минут, пока лук не станет мягким и прозрачным.
Шаг 2. Нарежьте сельдерей тонкими ломтиками, а цукини (без очистки кожицы) — мелкими кубиками. В отдельной емкости разогрейте оливковое масло и обжарьте сельдерей с цукини на среднем огне 5-7 минут. Овощи должны слегка подрумяниться, но сохранить упругость.
Шаг 3. Залейте замороженный горошек кипятком в миске на 5 минут, после чего откиньте на дуршлаг. С нижней части стеблей спаржи снимите жесткую кожицу с помощью овощечистки.
Шаг 4. Нарежьте спаржу кусочками по 2 см и опустите в кипящую воду. Варите на среднем огне около 2 минут, чтобы она осталась ярко-зеленой и слегка хрустящей, затем слейте воду.
Шаг 5. Переложите в сотейник к луку-порею обжаренный сельдерей, цукини, горошек и спаржу. Влейте белое вино, добавьте измельченную петрушку, соль и перец. Тушите всё вместе еще 1-2 минуты: вино выпарится, а соус обволочет овощи.
Шаг 6. Отварите фетучини по инструкции на упаковке. Смешайте готовую пасту с овощным наполнением и добавьте оставшееся оливковое масло для глянца. Разложите по тарелкам, посыпьте тертым пармезаном и свежемолотым перцем.
От автора: Я обычно подаю это блюдо в глубоких тареллках, чтобы овощи не рассыпались по поверхности, а оставались в центре, создавая яркий акцент. Если вино в рецепте кажется слишком резким, я даю соусу потомиться на минуту дольше, чтобы вкус стал более мягким и сбалансированным.
Повар Людмила Кравцова напоминает, что при подготовке спаржи важно удалять нижнюю часть стебля, так как она слишком волокнистая и не размягчается при короткой варке.
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