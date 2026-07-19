Хватит переплачивать за тяжелые соусы: замена ингредиентов превратила заправку в крем

Я часто заменяю магазинный майонез домашними легкими соусами. Главная проблема классического рецепта — огромное количество масла, которое делает заправку тяжелой. Если использовать в качестве базы йогурт, сметану или авокадо, текстура остается густой, но вкус становится более свежим и сбалансированным.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Диетический майонез

Майонез на йогурте

Этот вариант самый близкий к привычному соусу за счет характерной кислинки йогурта.

йогурт (жирный или обезжиренный) — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

уксус — 1 ч. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

молотый чеснока — 1/4 ч. л.;

растительное масло — 1 ст. л.

Шаг 1. Взбейте яйцо вместе с уксусом и солью. На этом этапе важно создать основу, которая будет удерживать масло.

Шаг 2. Постепенно вливайте растительное масло, постоянно помешивая массу. Она должна начать густеть и становиться более плотной.

Шаг 3. Добавьте йогурт и чеснок. Тщательно перемешайте до однородности: соус станет светлее, а текстура — кремовой.

Майонез на сметане

Сметана делает соус более насыщенным и сытным, он отлично подходит для тяжелых салатов.

сметана — 200 г;

яйцо — 1 шт.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

соль — ½ ч. л.;

молотый чеснока — ¼ ч. л.;

оливковое масло — 1 ст. л.

Шаг 1. Смешайте яйцо с лимонным соком и солью. Лимонный сок здесь работает как натуральный консервант и стабилизатор.

Шаг 2. Постепенно вливайте оливковое масло, не прекращая помешивать, чтобы эмульсия не расслоилась.

Шаг 3. Добавьте сметану и чеснок. Перемешайте до однородного состояния, когда соус обволакивает ложку густым слоем.

От автора: Я всегда добавляю масло тонкой струйкой. Если влить его сразу, соус может остаться жидким, и добиться нужной плотности будет гораздо сложнее.

Веганский майонез на аквафабе

Вариант для тех, кто не употребляет продукты животного происхождения. Аквафаба (жидкость от консервированных бобов) при взбивании ведет себя почти как яичный белок.

аквафаба — 100 мл;

уксус — 1 ч. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

молотый чеснока — 1/4 ч. л.

Шаг 1. Взбейте аквафабу с уксусом и солью до появления пены.

Шаг 2. Постепенно добавляйте растительное масло, продолжая взбивать, пока масса не станет однородной и устойчивой.

Шаг 3. Добавьте чеснок и перемешайте. Соус должен стать белым и плотным.

Майонез из авокадо

Это скорее густой крем, который за счет растительных жиров получается очень нежным.

авокадо — 1 шт.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

молотый чеснока — 1/4 ч. л.;

оливковое масло — 1 ст. л.

Шаг 1. Смешайте мякоть авокадо с лимонным соком и солью. Лимонный сок не дает авокадо быстро потемнеть.

Шаг 2. Добавьте чеснок и оливковое масло.

Шаг 3. Взбейте все ингредиенты блендером до полной однородности, чтобы исчезли все комочки и соус стал гладким.

Безопасность: В рецептах используются сырые яйца, поэтому выбирайте продукты только проверенных производителей и обязательно мойте скорлупу перед использованием. Готовый соус храните в холодильнике не более 3 дней.

Повар Людмила Кравцова отмечает, что для достижения максимально однородной текстуры в легких соусах лучше использовать погружной блендер, так как он эффективнее соединяет масло с базой, чем ручное перемешивание.