Я часто готовлю гречку с тушенкой, когда нужно накормить семью сытным обедом, но нет желания стоять у плиты и следить за каждой деталью. Главный плюс этого способа — минимум грязной посуды и уверенность в том, что крупа не пригорит.
Количество порций: не указано
Шаг 1. Засыпьте гречку в чашу мультиварки и залейте водой. Закройте крышку и запустите программу для варки крупы. В этом режиме зерна впитывают влагу, становятся мягкими и рассыпчатыми.
Шаг 2. Добавьте в готовую кашу тушенку и нарезанный лук. Тщательно перемешайте компоненты, чтобы мясо и сок равномерно распределились по всему объему.
Шаг 3. Оставьте блюдо на режиме подогрева на 10 минут. За это время лук успеет смягчиться, а гречка пропитается мясным соком и ароматом тушенки.
Шаг 4. Добавьте соль и перец непосредственно перед подачей. Подавайте блюдо горячим.
От автора: Я всегда пробую блюдо на соль только в самом конце. Тушенка сама по себе бывает разной степени солености, поэтому специи добавляю осторожно, чтобы не пересолить кашу.
Повар Людмила Кравцова отмечает, что при использовании мультиварки важно соблюдать пропорции воды и крупы, так как испарение жидкости здесь меньше, чем в кастрюле на плите, что позволяет сохранить текстуру гречки.
Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.