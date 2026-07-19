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Обед за копейки и без хлопот: превратит обычную гречку в настоящий кулинарный шедевр

Еда

Я часто готовлю гречку с тушенкой, когда нужно накормить семью сытным обедом, но нет желания стоять у плиты и следить за каждой деталью. Главный плюс этого способа — минимум грязной посуды и уверенность в том, что крупа не пригорит.

Жаркое из свинины и курицы
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жаркое из свинины и курицы

Количество порций: не указано

Ингредиенты

  • гречка — 1 стакан
  • тушенка — 1 банка (400 г)
  • вода — 1,5 стакана
  • лук — 1 шт.
  • соль — по вкусу
  • перец — по вкусу

Приготовление

Шаг 1. Засыпьте гречку в чашу мультиварки и залейте водой. Закройте крышку и запустите программу для варки крупы. В этом режиме зерна впитывают влагу, становятся мягкими и рассыпчатыми.

Шаг 2. Добавьте в готовую кашу тушенку и нарезанный лук. Тщательно перемешайте компоненты, чтобы мясо и сок равномерно распределились по всему объему.

Шаг 3. Оставьте блюдо на режиме подогрева на 10 минут. За это время лук успеет смягчиться, а гречка пропитается мясным соком и ароматом тушенки.

Шаг 4. Добавьте соль и перец непосредственно перед подачей. Подавайте блюдо горячим.

От автора: Я всегда пробую блюдо на соль только в самом конце. Тушенка сама по себе бывает разной степени солености, поэтому специи добавляю осторожно, чтобы не пересолить кашу.

Повар Людмила Кравцова отмечает, что при использовании мультиварки важно соблюдать пропорции воды и крупы, так как испарение жидкости здесь меньше, чем в кастрюле на плите, что позволяет сохранить текстуру гречки.

Почему это работает: Финальный этап на режиме подогрева позволяет ингредиентам "подружиться". Поскольку лук не обжаривается предварительно, именно этот короткий прогрев с жиром из тушенки делает его вкус более мягким.
Экспертная проверка:
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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