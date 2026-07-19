Идеальный крем-суп без сливок и лишнего жира: технология, которая меняет вкус и текстуру навсегда

Летний зной диктует собственные правила: тяжелая пища уступает место легкости, сохраняя при этом гастрономический интерес. Крем-суп из лесных даров или свежих овощей становится идеальным решением, когда кухня превращается в зону выживания, а организму требуется правильный баланс.

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Приготовление по-настоящему бархатистого холодного супа без использования эмульгаторов животного происхождения — вопрос верной технологии. Брокколи требует точного времени термической обработки: передержали — получили серый цвет и запах вареной капусты. Не доварили — текстура будет рыхлой.

"Секрет любого крем-супа — в деглазировании сковороды и последующем блендировании при температуре не выше 70 градусов, иначе крахмал из картофеля превратит массу в клейстер", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Крем-суп из брокколи с печеным перцем

⏱ Время: 25 мин | 🍽 Порции: 4 25 мин | Ингредиенты: 500 гр брокколи;

300 гр картофеля;

150 гр стебля сельдерея;

100 гр моркови;

1 шт. красного печеного перца;

1 ч. л. семян фенхеля;

20 мл растительного масла;

Эстрагон (свежий);

Соль по вкусу. Шаг 1: Нарезать картофель, сельдерей, лук. Отварить до состояния полной мягкости 15 минут. Шаг 2: Обжарить семена фенхеля на масле. Добавить тертую морковь и нарезанный печеный перец. Шаг 3: Влить 250 мл воды в сковороду, прогреть до объединения ароматов. Шаг 4: Соединить овощную базу с зажаркой. Пробить мощным блендером до состояния шелковистой эмульсии. Шаг 5: Прогреть на слабом огне 10 минут, не допуская бурного кипения. Добавить рубленый эстрагон. Чтобы усилить вкус, перед блендированием добавьте маленькую горсть обжаренного чесночного кубика - это даст глубину, свойственную ресторанным подачам.

"Важно не переборщить с временем блендирования. Достаточно 40 секунд на высоких оборотах для разрушения клеточной структуры брокколи", — добавил управляющий рестораном Игорь Сафонов.

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Для создания насыщенного цвета эксперты советуют обратить внимание на методы контроля оксидации ингредиентов. Яркий оттенок сохраняется, если охлаждать отваренную брокколи в ледяной воде.

"Домашний рацион требует гибкости. Если брокколи вызывает вопросы, используйте в качестве основы цветную капусту или даже пастернак для сладости", — подчеркнула консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о приготовлении крем-супов

Можно ли заменить свежую брокколи замороженной?

Да. Замороженный продукт не требует предварительной разморозки. Закладывайте его сразу в кипящую воду для сохранения цвета.

Почему суп расслаивается?

Отсутствие крахмалистого компонента или недостаточное время блендирования. Обязательно наличие картофеля или использование кокосового молока в качестве стабилизатора.

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