Яблочный десерт без выпечки покорит сразу: всего 3 ингредиента создают облако нежности

Жара в кухне — враг любого повара. Включать духовку ради десерта сейчас — чистое безумие. Работаем с яблоками в режиме холодного цеха. Если у вас под рукой есть блендер и пара часов свободного времени, вы получите плотный, воздушный десерт, который не требует выпекания.

Фото: flickr.com by Edsel Little, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мусс яблочный

Технология яблочной основы

Забудьте про сложные рецепты десертов, требующие раскатки коржей. Здесь главный инструмент — стабилизация яблочного пектина и работа с желатином. Качество сырья определяет итоговую плотность массы, поэтому выбирайте крепкие, кисло-сладкие яблоки. По аналогии с тем, как черная смородина держит форму в желе, яблочное пюре станет каркасом вашего будущего лакомства.

"Главный секрет успеха любого желируемого продукта — это температура внесения загустителя. Если влить желатин в кипящую массу, вы разрушите его структуру, и десерт просто не застынет", — разъяснила кондитер Ольга Ефимова.

Пошаговое приготовление зефира

Название: Домашний яблочный зефир без выпечки.

Время: 40 мин + ночь на стабилизацию | Порции: 8

Ингредиенты:

700 г яблок (очищенных от кожуры и семян)

100 мл воды

55 г быстрорастворимого желатина

Пошаговый протокол:

Шаг 1: Нашинкуйте яблоки мелкими кубиками для равномерного проваривания. Залейте 100 мл воды в кастрюлю с толстым дном.

Шаг 2: Тушите на средне-слабом огне, пока плод не станет мягким. Пробейте блендером до состояния гомогенного пюре.

Шаг 3: Перелейте пюре в емкость для взбивания. Работайте миксером в течение 10-12 минут — масса должна побелеть и значительно увеличиться в объеме.

Шаг 4: Всыпьте желатин в еще теплое пюре, продолжая взбивать на высокой скорости, чтобы добиться полного растворения гранул.

Шаг 5: Переложите будущий зефир в форму, застеленную пергаментом или пищевой пленкой. Оставьте в холодильнике до утра.

"Постоянное движение блендера во время превращения яблок в пюре критически важно для качества. Ошибки на этапе подготовки ингредиентов исправить невозможно", — подчеркнула повар столовой Людмила Кравцова.

Параметр Значение Рабочая температура пюре 40-55 градусов Время стабилизации от 8 до 12 часов

Ответы на популярные вопросы

Почему зефир не застыл спустя 4 часа?

Недостаточная плотность связана либо с качеством желатина, либо с тем, что вы взбивали массу слишком мало. Пектин в яблоках должен прореагировать с загустителем.

Нужно ли очищать яблоки от кожуры?

Обязательно. Кожура дает жесткие волокна, которые портят текстуру десерта, напоминающую нежный кабачковый торт в своих лучших проявлениях.

Можно ли заменить быстрорастворимый желатин обычным?

Можно, но его нужно предварительно замочить в холодной воде на 30 минут, а потом распустить на водяной бане до 60 градусов.

Как хранить готовое изделие?

Только в холодильнике, при температуре не выше +4 градусов, в закрытом контейнере, чтобы избежать заветривания.

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