Только одна надпись говорит о качестве подсолнечного масла: на что смотреть при покупке

Выбор масла — это фундамент кулинарной дисциплины. От состава продукта зависит точка дымления, а значит, и вкус вашего блюда. Кухня требует системного подхода, а не маркетинговых уловок с этикеток.

Фото: torange. biz is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license Подсолнечное масло

Рафинированное против нерафинированного

Технология определяет применение. Рафинированное масло — это продукт глубокой очистки. Оно нейтрально, устойчиво к высоким температурам. Идеально для жарки рыбы и фритюра, где сторонние ароматы недопустимы. Нерафинированное масло проходит лишь механическую фильтрацию. Оно сохраняет вкус семян. Его место — в салатах и авторских соусах.

"Термическая обработка нерафинированного масла превращает полезные нутриенты в канцерогены. При работе с огнем используйте только рафинированные аналоги", — подчеркнула консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Развенчиваем мифы маркетологов

Надписи "богато витамином Е" или "без консервантов" — шум. Витамин Е присутствует в любом растительном сырье по умолчанию. Консерванты в масле не требуются из-за физико-химических свойств продукта. Ориентируйтесь только на технические стандарты.

"ГОСТ 1129-2013 — ваш единственный маркер безопасности. Остальное — текст для привлечения покупателей, не несущий функциональной нагрузки", — разъяснила специалист по региональной кухне Мария Костина.

Тип очистки Срок годности Рафинированное До 18 месяцев Нерафинированное До 4 месяцев

Технические критерии качества

Свет разрушает липиды. Берите бутылки из глубины стеллажа. Качественный рафинированный продукт обязан быть прозрачным. Осадок в нерафинированном масле допустим, но он не должен превращаться в муть при встряхивании. Это признак окисления. Подобная динамика изменений характерна и для других скоропортящихся продуктов.

Протоколы хранения продукта

Температурный диапазон: от +5 до +25 градусов. Храните в плотно закрытой таре. Шкаф должен быть темным. Не допускайте соседства с плитой. Тепло ускоряет деградацию структуры. Как и при варке ягод, ключевым фактором остается стабильность условий.

"Окисленное масло моментально меняет баланс любого блюда, добавляя прогорклость. Если цвет стал темнее или появился инородный запах — продукт подлежит утилизации", — констатировала повар Людмила Кравцова.

Ответы на популярные вопросы о масле

Можно ли жарить на нерафинированном масле?

Нет, это техническая ошибка. Масло начнет гореть, дымить и разрушаться, испортив вкус блюда.

Почему масло горчит?

Горький привкус свидетельствует об окислении продукта. Такое масло нельзя употреблять в пищу.

Нужно ли хранить масло в холодильнике?

Не обязательно. Темного кухонного шкафа достаточно, если температура не превышает 25 градусов.

Что означает мутный осадок?

В нерафинированном масле это частицы семян. Если муть появилась в рафинированном — масло испорчено.

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