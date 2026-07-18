Ягоды превратились бы в кашу: помогло соблюдение одного строгого правила при варке черники

Черничное варенье я люблю за то, что оно позволяет сохранить летний аромат лесных ягод в банке. Главное здесь — соблюсти время варки, чтобы ягоды не превратились в однородную массу, а остались целыми, сохранив свой глубокий фиолетовый цвет.
Время приготовления: 30 мин
Дополнительное время: 2 ч
Шаг 1. Переберите ягоды, удаляя листики, веточки и поврежденные плоды. Чтобы быстро очистить чернику, залейте её в миске едва теплой водой на пару минут: весь мусор всплывет на поверхность. После этого промойте ягоды в дуршлаге под проточной водой.
Шаг 2. Переложите чернику в кастрюлю с толстым дном и стенками, засыпьте сахаром и аккуратно перемешайте. Оставьте смесь при комнатной температуре на один или два часа. За это время сахар начнет растворяться, а ягоды пустят сок.
Шаг 3. Подготовьте банки: вымойте их с содой и простерилизуйте в духовке при 120 °C в течение 15 минут, над паром или в микроволновке. Крышки прокипятите отдельно.
Шаг 4. Поставьте кастрюлю на средний или чуть ниже среднего огонь, помешивая массу деревянной лопаткой. Когда варенье закипит и появится розово-фиолетовая пена, убавьте огонь до минимума и снимите пену шумовкой. Варите ровно 5 минут при слабом кипении.
Шаг 5. Снимите кастрюлю с плиты и сразу разлейте горячее содержимое по стерильным банкам. Плотно закрутите крышками, переверните банки вверх дном и укутайте теплым пледом до полного остывания.
Шаг 6. Переверните остывшие банки в обычное положение. Проверьте герметичность: крышка должна быть втянута внутрь и не пружинить при нажатии. Такие заготовки хранят в прохладном месте, погребе или кладовой.
От автора: Я всегда использую кастрюлю с толстым дном, чтобы сахар не пригорел к стенкам, пока ягоды отдают сок. Если заметила, что сироп стал слишком густым до закипания, перемешиваю его более тщательно, чтобы прогрев был равномерным.
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