Забудьте про стандартный кетчуп: один ингредиент в соусе изменил баланс остроты и сладости

Этот хот-дог привлекает контрастом: мягкая булочка и сочная сосиска здесь встречаются с хрустящей морковью по-корейски. Главный акцент в блюде сделан на текстурах и остроте, которую уравновешивает сладость меда в соусе.

Фото: https://unsplash.com by Yuheng Chen is licensed under Free Сосиска в тесте с соусом

Время приготовления: 20 минут Количество порций: 4

Ингредиенты

Булочки для хот-дога

Сосиски молочные

Морковь по-корейски классическая готовая

Огурец

Перец халапеньо

Кинза

Майонез

Соус шрирача

Мед

Лаймовый сок

Чеснок

Соль

Приготовление

Шаг 1. Приготовьте соус айоли. Смешайте майонез с соусом шрирача, медом и соком лайма, добавьте чеснок, пропущенный через пресс. Посолите по вкусу. Соус должен получиться однородным, с выраженной пикантностью.

Шаг 2. Подготовьте овощи. Нарежьте огурец тонкой соломкой, а перец халапеньо — небольшими колечками. Это позволит равномерно распределить начинку внутри булочки.

Шаг 3. Разогрейте гриль. Обжаривайте сосиски, переворачивая их, по 3-4 минуты с каждой стороны до появления характерных румяных полосок. Булочки поджарьте около минуты, чтобы они стали теплыми и слегка хрустящими снаружи, но остались мягкими внутри.

Шаг 4. Соберите хот-дог. В разрез теплой булочки выложите сосиску. Сверху распределите морковь по-корейски, соломку огурца и колечки халапеньо.

Шаг 5. Добавьте финальный штрих. Полейте начинку острым айоли и посыпьте свежей кинзой.

От автора: Я обычно готовлю соус айоли заранее и даю ему постоять в холодильнике. За это время чеснок и лайм раскрываются сильнее, а вкус становится более сбалансированным.

Почему это работает: Сочетание кисло-сладкой моркови и острого соуса создает многослойный вкус. Свежий огурец здесь работает как разбавитель, который убирает лишнюю тяжесть майонезной основы и освежает рецепторы.

Безопасность: Используйте молочные сосиски проверенного качества. Перед употреблением убедитесь, что они прошли полноценную термическую обработку на гриле.