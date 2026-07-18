Забудьте про стандартный кетчуп: один ингредиент в соусе изменил баланс остроты и сладости

Этот хот-дог привлекает контрастом: мягкая булочка и сочная сосиска здесь встречаются с хрустящей морковью по-корейски. Главный акцент в блюде сделан на текстурах и остроте, которую уравновешивает сладость меда в соусе.
Время приготовления: 20 минут
Количество порций: 4
Шаг 1. Приготовьте соус айоли. Смешайте майонез с соусом шрирача, медом и соком лайма, добавьте чеснок, пропущенный через пресс. Посолите по вкусу. Соус должен получиться однородным, с выраженной пикантностью.
Шаг 2. Подготовьте овощи. Нарежьте огурец тонкой соломкой, а перец халапеньо — небольшими колечками. Это позволит равномерно распределить начинку внутри булочки.
Шаг 3. Разогрейте гриль. Обжаривайте сосиски, переворачивая их, по 3-4 минуты с каждой стороны до появления характерных румяных полосок. Булочки поджарьте около минуты, чтобы они стали теплыми и слегка хрустящими снаружи, но остались мягкими внутри.
Шаг 4. Соберите хот-дог. В разрез теплой булочки выложите сосиску. Сверху распределите морковь по-корейски, соломку огурца и колечки халапеньо.
Шаг 5. Добавьте финальный штрих. Полейте начинку острым айоли и посыпьте свежей кинзой.
От автора: Я обычно готовлю соус айоли заранее и даю ему постоять в холодильнике. За это время чеснок и лайм раскрываются сильнее, а вкус становится более сбалансированным.
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