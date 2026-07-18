Забудьте про стандартный кетчуп: один ингредиент в соусе изменил баланс остроты и сладости

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Еда

Этот хот-дог привлекает контрастом: мягкая булочка и сочная сосиска здесь встречаются с хрустящей морковью по-корейски. Главный акцент в блюде сделан на текстурах и остроте, которую уравновешивает сладость меда в соусе.

Сосиска в тесте с соусом
Фото: https://unsplash.com by Yuheng Chen is licensed under Free
Сосиска в тесте с соусом

Время приготовления: 20 минут

Количество порций: 4

Ингредиенты

  • Булочки для хот-дога
  • Сосиски молочные
  • Морковь по-корейски классическая готовая
  • Огурец
  • Перец халапеньо
  • Кинза
  • Майонез
  • Соус шрирача
  • Мед
  • Лаймовый сок
  • Чеснок
  • Соль

Приготовление

Шаг 1. Приготовьте соус айоли. Смешайте майонез с соусом шрирача, медом и соком лайма, добавьте чеснок, пропущенный через пресс. Посолите по вкусу. Соус должен получиться однородным, с выраженной пикантностью.

Шаг 2. Подготовьте овощи. Нарежьте огурец тонкой соломкой, а перец халапеньо — небольшими колечками. Это позволит равномерно распределить начинку внутри булочки.

Шаг 3. Разогрейте гриль. Обжаривайте сосиски, переворачивая их, по 3-4 минуты с каждой стороны до появления характерных румяных полосок. Булочки поджарьте около минуты, чтобы они стали теплыми и слегка хрустящими снаружи, но остались мягкими внутри.

Шаг 4. Соберите хот-дог. В разрез теплой булочки выложите сосиску. Сверху распределите морковь по-корейски, соломку огурца и колечки халапеньо.

Шаг 5. Добавьте финальный штрих. Полейте начинку острым айоли и посыпьте свежей кинзой.

От автора: Я обычно готовлю соус айоли заранее и даю ему постоять в холодильнике. За это время чеснок и лайм раскрываются сильнее, а вкус становится более сбалансированным.

Почему это работает: Сочетание кисло-сладкой моркови и острого соуса создает многослойный вкус. Свежий огурец здесь работает как разбавитель, который убирает лишнюю тяжесть майонезной основы и освежает рецепторы.
Безопасность: Используйте молочные сосиски проверенного качества. Перед употреблением убедитесь, что они прошли полноценную термическую обработку на гриле.
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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