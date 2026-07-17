За последний кусок прдется спорить: этот вишнёвый пирог слишком быстро становится любимым

Вишневый пирог на песочной основе со сметанной заливкой требует строгого соблюдения температурного режима и качества жиров. Баланс кислоты ягод и плотной текстуры крема достигается за счет выверенных пропорций и длительной стабилизации в холоде.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Домашний вишневый пирог

Технология подготовки основы и начинки

Работа с песочным тестом не терпит теплых рук и мягкого масла. Масло должно быть ледяным, чтобы при контакте с мукой образовалась правильная крошка. Если проигнорировать этот этап, база потеряет рассыпчатость и превратится в клейкую массу. Кондитерские секреты гласят: отдых теста в холодильнике — это не рекомендация, а обязанность повара.

"Главная ошибка домашних кулинаров — попытка резать горячий пирог. Сметанная заливка стабилизируется только после полной фиксации структуры при низких температурах", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Для заливки используйте фермерскую сметану жирностью 30 процентов. Магазинный продукт с низким содержанием жира может расслоиться при высокой температуре. Вишневый тарт рецепт которого мы разбираем, требует также правильной подготовки ягод: лишний сок должен быть удален, чтобы не размочить дно коржа.

Рецепт вишневого пирога

Ингредиенты для теста:

250 гр муки пшеничной высшего сорта;

125 гр сливочного масла (82.5% жирности);

1 шт. куриное яйцо С0;

1 ст. л. сахарного песка;

1 гр поваренной соли.

Ингредиенты для начинки:

450 гр вишни без косточек (свежей или замороженной);

200 гр сметаны (жирность 30%);

180 гр сахара;

120 гр муки пшеничной;

2 шт. куриных яйца;

1 ст. л. лимонного сока;

1/2 ч. л. соли.

"Качество муки напрямую влияет на гигроскопичность теста. Всегда просеивайте сухие компоненты для насыщения их кислородом", — отметил специально для Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Пошаговая инструкция приготовления

Шаг 1. Измельчение. Холодное масло нарежьте кубиками и перетрите с мукой до состояния мелкой крошки. Не допускайте таяния жира.

Шаг 2. Замес. Введите яйцо, сахар и соль. Быстро соберите тесто в шар. Если масса слишком сухая, добавьте 15 мл ледяной воды. Тесто для расстегаев или тарта требует разного подхода, но холод — общий знаменатель.

Шаг 3. Экспозиция. Заверните основу в пленку. Минимум 30 минут в холодильнике, чтобы клейковина расслабилась.

Шаг 4. Колер. Раскатайте пласт 5 мм, переложите в форму 24 см. Наколите вилкой. Выпекайте при 180 градусах ровно 10 минут.

Шаг 5. Эмульсия. Смешайте яйца, сметану, сок лимона, соль и 150 гр сахара. Введите муку. Масса должна быть однородной, без комков.

Шаг 6. Сборка. На подпеченный корж выложите вишню. Залейте сметанной смесью. Посыпьте остатком сахара для карамелизации.

Шаг 7. Финишная термообработка. 10 минут при 200 градусах, затем снизьте до 175 и держите еще 30 минут. Яблочный пирог печется иначе, здесь же важно не пересушить борта.

Параметр Значение Калорийность на порцию 509.52 ккал Белки / Жиры / Углеводы 7.78 г / 23.27 г / 67.63 г Диаметр формы 22-24 см

"Для работы с вишней идеально подходит метод шоковой заморозки, если ягода не сезонная. Она сохраняет структуру и не превращается в кашу при запекании", — объяснила эксперт Pravda.Ru Наталья Гусева.

Ответы на популярные вопросы о выпечке

Можно ли использовать замороженную ягоду?

Да, предварительно разморозьте ее в сите, чтобы стек лишний сок. Лишняя влага сделает тесто сырым.

Что делать, если тесто вздувается при выпечке?

Используйте метод слепой выпечки: накройте тесто пергаментом и засыпьте грузом из фасоли или керамических шариков.

Зачем охлаждать пирог 3-4 часа?

Сметанная заливка при остывании завершает процесс полимеризации белков. Без этого вы получите текучую начинку вместо нежного крема.

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