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Забудьте про уксус и лимон: изменило структуру мяса и сделало его невероятно сочным

Еда

Когда хочется чего-то необычного, но при этом не готовы рисковать и готовить слишком острое, я вспоминаю про корейские мотивы. Многие привыкли, что такая кухня — это всегда жгучий перец и огонь, но на самом деле есть прекрасные мягкие варианты. Этот маринад получается сладковатым и очень ароматным за счёт яблочного сока, который отлично размягчает волокна продуктов.

Мясо
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Мясо

Недавно я попробовала применить его для курицы к семейному ужину, и муж заметил, что мясо получилось на редкость сочным, хотя мы совсем не использовали привычный уксус или лимонный сок.

Ингредиенты

  • Яблочный сок
  • Лук репчатый
  • Чеснок
  • Соус соевый
  • Сахар-песок
  • Масло кунжутное

Приготовление

Шаг 1. Нарежьте очищенный репчатый лук небольшими кубиками, стараясь не мельчить слишком сильно.

Шаг 2. Подготовьте чеснок: расплющите зубчики плоской стороной широкого ножа, нажимая основанием ладони. После этого снимите шелуху и грубо порубите чеснок ножом.

Шаг 3. Влейте яблочный сок в глубокую емкость, добавьте сахар и перемешивайте до полного растворения. Чтобы ускорить процесс, сок можно слегка подогреть.

Шаг 4. Добавьте в смесь соевый соус, кунжутное масло, нарезанный лук и чеснок.

Шаг 5. Поместите в маринад мясо или морепродукты. Оставьте продукты пропитываться минимум на 30 минут.

От автора: Я обычно использую этот маринад не только для морепродуктов, но и для шашлыка из свинины или говядины. Если готовите креветки, следите, чтобы они не переварились, иначе сладость сока станет слишком доминирующей.

Почему это работает: Яблочный сок содержит натуральные кислоты и сахара, которые работают как мягкий тендерайзер, размягчая белки мяса и морепродуктов, в то время как кунжутное масло создает защитную пленку, удерживая влагу внутри продукта при термической обработке.

Для тех, кто хочет сбалансировать вкус блюда, стоит обратить внимание на пропорции соевого соуса и сахара, так как оба ингредиента влияют на итоговый оттенок и карамелизацию продукта при жарке.

"При работе с маринадами на основе соков важно помнить, что сахар при высокой температуре быстро горит. Если вы планируете жарить мясо на открытом огне или сильном гриле, следите за интенсивностью жара, чтобы поверхность продукта не обуглилась раньше, чем мясо прожарится внутри", — подчеркнула повар столовой или кафе Людмила Кравцова.

Экспертная проверка: повар столовой или кафе Людмила Кравцова
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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