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Забудьте про магазинный сахарный сироп: один простой состав вернул свежесть в каждый бокал семьи

Еда

Когда температура за окном поднимается до предела, единственное, чего хочется — это чего-то ледяного и по-настоящему освежающего. Я давно перестала покупать готовые напитки в пластиковых бутылках: слишком много там химии и приторного сахара. Домашний лимонад с мятой стал в нашей семье настоящим ритуалом каждого жаркого выходного.

Лимонад
Фото: unsplash.com by kt Leung is licensed under Free to use under the Unsplash License
Лимонад

Однажды я решила удивить гостей и приготовила огромный кувшин напитка, но забыла оставить время на охлаждение. Пришлось экстренно заполнять бокалы льдом почти до самого верха. В итоге это выглядело даже эффектнее, чем планировалось, а гости оценили такую подачу.

Время приготовления: 15 мин

Количество порций: 4

Ингредиенты

  • Вода минеральная
  • Лимон
  • Мята свежая
  • Сахар-песок

Приготовление

Шаг 1. Подготовьте мяту. Оборвите с веточек листья, промойте их под проточной водой и обсушите на бумажных полотенцах.

Шаг 2. Выжмите сок из тщательно вымытых лимонов. Перелейте его в чашу блендера, добавьте сахар и подготовленные листья мяты.

Шаг 3. Взбейте смесь блендером до однородности. Влейте минеральную воду и перемешайте.

Шаг 4. Оставьте напиток настаиваться на один час. После этого процедите его через 2-3 слоя марли и разлейте по бокалам. При желании добавьте лед.

От автора: Чтобы напиток выглядел как в кафе, я всегда добавляю в каждый бокал по одной свежей веточке мяты и тонкий кружок лимона прямо перед подачей. Это не только красиво, но и усиливает аромат.

Кулинарная подсказка: Если вы не любите слишком сладкие напитки, сахар можно заменить медом или сиропом топинамбура, но помните, что это изменит итоговый вкус и цвет лимонада.
"Для того чтобы лимонад сохранил яркий цвет и свежесть, важно использовать минеральную воду с нейтральным вкусом. Слишком соленая вода может вступить в реакцию с лимонной кислотой и придать напитку специфический привкус", — уточнила повар столовой или кафе Людмила Кравцова.
Экспертная проверка: повар столовой или кафе Людмила Кравцова
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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