Забудьте про магазинный сахарный сироп: один простой состав вернул свежесть в каждый бокал семьи

Когда температура за окном поднимается до предела, единственное, чего хочется — это чего-то ледяного и по-настоящему освежающего. Я давно перестала покупать готовые напитки в пластиковых бутылках: слишком много там химии и приторного сахара. Домашний лимонад с мятой стал в нашей семье настоящим ритуалом каждого жаркого выходного.
Однажды я решила удивить гостей и приготовила огромный кувшин напитка, но забыла оставить время на охлаждение. Пришлось экстренно заполнять бокалы льдом почти до самого верха. В итоге это выглядело даже эффектнее, чем планировалось, а гости оценили такую подачу.
Время приготовления: 15 мин
Количество порций: 4
Шаг 1. Подготовьте мяту. Оборвите с веточек листья, промойте их под проточной водой и обсушите на бумажных полотенцах.
Шаг 2. Выжмите сок из тщательно вымытых лимонов. Перелейте его в чашу блендера, добавьте сахар и подготовленные листья мяты.
Шаг 3. Взбейте смесь блендером до однородности. Влейте минеральную воду и перемешайте.
Шаг 4. Оставьте напиток настаиваться на один час. После этого процедите его через 2-3 слоя марли и разлейте по бокалам. При желании добавьте лед.
От автора: Чтобы напиток выглядел как в кафе, я всегда добавляю в каждый бокал по одной свежей веточке мяты и тонкий кружок лимона прямо перед подачей. Это не только красиво, но и усиливает аромат.
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