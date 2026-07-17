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Слишком тяжелый ужин вредит: замена одного ингредиента в тарелке облегчила засыпание

Еда

Вечерний рацион часто становится предметом споров: одни придерживаются строгого голодания перед сном, другие ищут варианты, которые не создадут тяжести в желудке. Я часто оказываюсь в ситуации, когда после рабочего дня не хочется проводить много времени у плиты, но при этом нужно приготовить что-то питательное. Вареные яйца в этом плане — идеальный выход. Они доступны, быстро готовятся и дают чувство сытости без переедания.

Разбивка яиц
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Разбивка яиц

Однажды я заметила, что если съесть на ужин полноценное яйцо с желтком и тяжелым гарниром, засыпать становится сложнее. Теперь я придерживаюсь более легкого подхода: вечером отдаю предпочтение белку и свежим овощам. Это позволяет чувствовать себя легко и при этом не ложиться спать голодной.

Категория: Легкий ужин

Ингредиенты

  • Яйца
  • Огурцы
  • Помидоры
  • Листья салата

Приготовление

Шаг 1. Отварите яйца до готовности. Для вечернего приема пищи рекомендуется использовать вареный белок.

Шаг 2. Подготовьте овощную составляющую: нарежьте огурцы, помидоры и листья салата.

Шаг 3. Сформируйте легкий салат, сочетая вареный белок с овощами. Избегайте использования жирных соусов или майонеза.

От автора: Чтобы ужин был еще более легким, я иногда заменяю вареные яйца на омлет из белков, приготовленный без добавления масла. В него можно добавить немного мелко нарезанного шпината или кабачка — это делает блюдо объемнее, но не перегружает пищеварение.

При выборе продуктов для позднего ужина стоит учитывать, что белок усваивается легче и быстрее, чем жиры. В то время как белок яйца обеспечивает организм необходимыми аминокислотами, желток, богатый жирами и холестерином, может замедлить процесс пищеварения, что не всегда комфортно перед сном.

"Яичный белок содержит триптофан — аминокислоту, которая участвует в выработке серотонина и мелатонина. Именно эти гормоны отвечают за регуляцию циклов сна и бодрствования, поэтому белковый ужин может способствовать более качественному отдыху", — объяснила консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Безопасность: Людям с гастритом, язвой желудка или другими серьезными нарушениями пищеварения следует соблюдать осторожность при употреблении яиц перед сном. В таких случаях рекомендуется ограничить количество продукта или полностью исключить его из вечернего меню.
Экспертная проверка: консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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