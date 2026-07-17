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Этот кофе придумали из-за дефицита, а теперь за ним едут в Ханой: рецепт легендарного жидкого десерта

Еда

Вьетнамский яичный кофе — это не просто напиток, а плотный жидкий десерт, рожденный в условиях дефицита и ставший гастрономическим символом Ханоя. Технология приготовления превращает стандартную чашку кофе в аналог крема-брюле с устойчивой текстурой. Текстура достигается за счет интенсивной аэрации желтков, а горечь зерен нивелируется сладостью сгущенного молока.

История появления: от дефицита к бренду

Рецепт "cà phê trứng" появился в 1946 году. Создатель напитка, работавший барменом в престижном отеле, столкнулся с нехваткой свежего молока и применил профессиональную смекалку: заменил его взбитым желтком.

Это решение изменило структуру напитка, сделав его тягучим и маслянистым. Сегодня этот метод считается эталонным для вьетнамской кофейной культуры, где воздушная кофейная пена ценится выше классической молочной подачи.

"Главная ошибка домашних кулинаров — недостаточное время взбивания. Желток должен превратиться в эмульсию, которая не растворяется сразу в жидкости, а держит форму", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Технологическая карта и ингредиенты

Для аутентичного вкуса требуется темная обжарка и высокая концентрация кофеина. Если банановый латте допускает мягкие сорта, то здесь нужен жесткий фундамент. В идеале используется фин — вьетнамский пресс-фильтр, но гейзерная кофеварка или турка дадут нужную плотность тела напитка.

Компонент Параметры / Граммовка
Крепкий кофе 100-120 мл (двойной эспрессо)
Яичный желток 1 шт. (пастеризованный)
Сгущенное молоко 50 гр (2 ст. л.)
Ваниль 0.5 гр (щепотка)

Алгоритм приготовления: колер и пена

Процесс начинается с подготовки яичной базы. Желток соединяют со сгущенным молоком и взбивают на высоких оборотах 3-5 минут.

Цель — получить "ленту": когда крем стекает с венчика, он должен оставлять видимый след на поверхности в течение нескольких секунд. Этот прием часто напоминает точный замес для десертов, где структура решает всё.

"Для получения идеального глянца и стабилизации пены, воспользуйтесь принципом кондитерского мусса: убедитесь, что в желток не попало ни капли белка, иначе текстура будет грубой", — объяснила в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Готовый кофе наливают в прогретый стакан. Сверху аккуратно выкладывают крем. Важный нюанс: чашку ставят в емкость с горячей водой. Это предотвращает оседание крема и поддерживает температуру напитка, создавая эффект термоса. Такой подход гарантирует, что аромат свежемолотого кофе раскроется полностью.

Безопасность и правила подачи

Работа с сырым яйцом требует жесткого соблюдения санитарных норм. Высокая температура кофе не является гарантией пастеризации. Использование промышленно пастеризованных желтков полностью снимает риск заражения сальмонеллезом.

Подача осуществляется слоями, но для баланса вкуса рекомендуется один раз аккуратно поднять слой кофе ложкой вверх, не нарушая общую структуру пены.

"В региональной кухне Вьетнама в такой кофе часто добавляют каплю меда для придания цветочного послевкусия — это классический прием гастротуризма", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт Роман Беляков.

Ответы на популярные вопросы

Почему во Вьетнаме в кофе добавляют соль?

Соль выступает усилителем вкуса. В микродозах она подавляет излишнюю горечь кофе и делает сладость сгущенного молока более объемной и глубокой.

Можно ли использовать обычный растворимый кофе?

Технически — да, но плотность напитка пострадает. Для этого рецепта важна маслянистость натурального зерна, которая гармонирует с жирным желтком.

Как понять, что крем взбит правильно?

Масса должна увеличиться в объеме минимум в два раза и приобрести светло-палевый оттенок.

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Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, повар Людмила Кравцова, эксперт по гастротуризму Роман Беляков
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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