Творог в тыквенных оладьях может испортить всё: как ошибка в выборе жирности погубила форму теста

Осенью на моей кухне всегда хозяйничает тыква. Это тот случай, когда один продукт может стать основой для десятка разных блюд, но в этот раз мне захотелось чего-то уютного и по-настоящему домашнего. Тыквенные оладьи с творогом — отличный вариант для семейного завтрака, когда хочется чего-то сытного, но не слишком тяжелого.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Тыквенные оладьи с творогом

Однажды я попробовала приготовить их в классическом варианте на сковороде, но поняла, что запекание в духовке гораздо удобнее: не нужно стоять над плитой и переворачивать каждую порцию, а результат получается таким же румяным. К тому же, такой способ подачи больше нравится моему мужу, так как блюдо выходит менее жирным.

Категория: Завтрак / Выпечка

Ингредиенты

Тыква

Яблоко

Кефир 2.5%

Творог 5%

Мука пшеничная

Яйцо куриное

Изюм

Разрыхлитель теста

Сахар-песок

Соль

Масло растительное рафинированное

Приготовление

Шаг 1. Достаньте кефир, яйцо и творог из холодильника за 30 минут до готовки. Если творог зернистый, протрите его через сито или измельчите блендером до однородности.

Шаг 2. Промойте изюм, залейте его кипятком на 10 минут, затем откиньте на сито и обсушите. Очистите тыкву и яблоко от кожуры и семян. Муку просейте вместе с разрыхлителем.

Шаг 3. Смешайте кефир с мукой и разрыхлителем. Оставьте смесь при комнатной температуре на 5–10 минут, чтобы мука набухла, а разрыхлитель вступил в реакцию с кислотой кефира.

Шаг 4. Взбейте яйцо с сахаром до состояния пышной пены, после чего соедините массу с творогом. Тыкву и яблоко натрите на крупной терке. Добавьте к овощам и фруктам творожную смесь, соль и изюм, тщательно перемешайте.

Шаг 5. Соедините творогную массу с кефирной смесью. Тесто должно напоминать по консистенции густую сметану. Если масса слишком жидкая, добавьте 1–2 столовые ложки муки.

Шаг 6. Разогрейте духовку до 180°С. Застелите противень пергаментом и смажьте его растительным маслом (при использовании силиконового коврика масло не требуется).

Шаг 7. Выложите тесто на противень порциями по 1,5–2 столовые ложки, оставляя расстояние между ними. Старайтесь не делать слой слишком толстым, чтобы оладьи пропеклись равномерно.

Шаг 8. Выпекайте 15 минут, затем аккуратно переверните лопаткой и готовьте еще 7–10 минут до появления румяной корочки с обеих сторон.

От автора: Для этого блюда я всегда выбираю тыкву сорта Мускатная — она слаще и ароматнее остальных, что позволяет мне класть меньше сахара. А если в доме есть те, кто не очень любит выраженный вкус тыквы, добавление тертого яблока отлично маскирует этот нюанс, делая вкус более нейтральным и фруктовым.

Такие оладьи лучше всего подавать горячими. В зависимости от предпочтений домашних, можно использовать сметану, мед, варенье или сгущенку.

«При выборе творога для выпечки важно ориентироваться на умеренную жирность. Слишком жирный продукт может сделать тесто избыточно влажным, что повлияет на форму оладий в духовке. В качестве альтернативы можно использовать рикотту, которая придаст текстуре дополнительную нежность и кремовость», — подчеркнул повар кафе Людмила Кравцова.

Кулинарная подсказка: Если вы хотите сделать блюдо более легким или придерживаетесь определенных диетических предпочтений, пшеничную муку можно смело заменить кукурузной или рисовой. Это немного изменит текстуру на более рассыпчатую, но общий вкус блюда сохранится.