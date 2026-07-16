Хватит бояться заварного теста: один нюанс предопределил идеальный подъем профитролей

Когда хочется чего-то особенного, но нет желания проводить весь день у плиты, я вспоминаю о профитролях. Этот десерт построен на приятных контрастах: хрустящая румяная корочка, ледяное ванильное мороженое внутри и обволакивающий теплый шоколад сверху.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Профитроли с семгой и сыром

Заварное тесто часто пугает новичков — кажется, что поймать нужную консистенцию почти невозможно. Я сама в начале своего пути пережила момент, когда профитроли не поднялись и превратились в плоские блины, потому что я слишком рано открыла дверцу духовки, чтобы проверить готовность. Теперь я знаю: главное — терпение и строгое следование технологии.

Ингредиенты

Вода

Мука пшеничная

Яйцо куриное

Масло сливочное

Соль

Мороженое пломбир с ванилью

Шоколад

Молоко

Масло сливочное (для соуса)

Приготовление

Шаг 1. Просейте муку. Разогрейте духовку до 200 ºС.

Шаг 2. В кастрюле смешайте воду, сливочное масло и соль. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения, чтобы масло полностью растворилось.

Шаг 3. Всыпьте всю муку и быстро вымешивайте массу лопаткой прямо на огне. Тесто должно собраться в плотный комок и начать отставать от стенок. Продолжайте помешивать еще пару минут до образования тонкой пленочки на дне кастрюли. Снимите с огня и дайте остыть примерно пять минут.

Шаг 4. Вводите яйца по одному в теплое (не горячее!) тесто, тщательно вмешивая каждое. Если использовать миксер, выбирайте насадку "крюк". Готовое тесто должно быть гладким, блестящим и медленно стекать с ложки треугольником.

Шаг 5. Переложите массу в кондитерский мешок с круглой насадкой (около 1 см). На пергаменте или коврике отсадите шарики размером с грецкий орех. Острые кончики примните влажным пальцем.

Шаг 6. Выпекайте 20 минут при 200 ºС, не открывая духовку. Затем снизьте температуру до 180 ºС и выпекайте еще 10-15 минут до золотисто-коричневого цвета. Готовые профитроли должны звучать глухо при постукивании.

Шаг 7. Сразу после извлечения из духовки проколите каждый шарик снизу, чтобы выпустить пар — так корочка останется хрустящей.

Шаг 8. Приготовьте соус: нагрейте молоко (не доводя до кипения), добавьте поломанный шоколад и мешайте до растворения. В конце добавьте сливочное масло и перемешайте до однородного блеска. Соус должен оставаться теплым.

Шаг 9. Разрежьте профитроли пополам по горизонтали. В нижнюю часть быстро положите шарик мороженого и накройте "крышечкой".

Шаг 10. Выложите по 3-4 штуки на тарелку и полейте теплым шоколадным соусом. Подавайте немедленно.

От автора: Чтобы не тратить время перед приходом гостей, я выпекаю заготовки заранее и храню их в морозилке до трех месяцев. Перед подачей достаточно разморозить их в холодильнике и подсушить в духовке при 180 ºС в течение 5-7 минут — они снова становятся хрустящими.

"Важнейший этап в приготовлении заварного теста — правильное введение яиц. Если масса будет слишком горячей, белок свернется, и тесто потеряет способность подниматься в духовке, так как структура воздуха будет нарушена", — подчеркнула кондитер Ольга Ефимова

Почему это работает: Прокалывание профитролей сразу после выпечки позволяет влаге выйти изнутри. Если этого не сделать, пар останется в порах теста, и заготовка быстро станет мягкой и влажной.