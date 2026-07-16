Дети съедят всё без уговоров: сочетание груши и творога превратилось в изысканный десерт

Когда хочется чего-то сладкого, но нет желания возиться с тестом или выпекать полноценный торт, я выручаю себя запечёнными грушами. Это блюдо идеально подходит для случаев, когда нужно быстро приготовить что-то приличное к чаю, используя простые продукты из холодильника.
Однажды я решила подать этот десерт детям, которые обычно с трудом едят творог. Хитрость в том, что в сочетании с грушей и мёдом творожная начинка становится нежной и сладкой, поэтому дети съели всё без лишних уговоров и напоминаний о пользе.
Время приготовления: 30 минут
Шаг 1. Разогрейте духовку до 180 °C.
Шаг 2. Разрежьте груши пополам. Чтобы половинки стояли устойчиво, аккуратно срежьте небольшую часть с выпуклой стороны.
Шаг 3. Удалите сердцевины с семечками с помощью чайной ложки и сбрызните мякоть лимонным соком.
Шаг 4. Растопите сливочное масло в сковороде (оптимально диаметром 26 см). Быстро обжарьте груши по две минуты с каждой стороны.
Шаг 5. Выложите обжаренные половинки в форму, застеленную пергаментом, срезами вверх.
Шаг 6. Смешайте творог, мёд и корицу. Распределите начинку по центрам груш.
Шаг 7. Запекайте в духовке 10 минут.
Шаг 8. Измельчите печенье в крошку и посыпьте им творожный слой.
Шаг 9. Верните форму в духовку ещё на 10 минут. Перед подачей украсьте готовые груши свежими ягодами.
От автора: Я обычно подаю этот десерт тёплым, но не обжигающим. Чтобы блюдо выглядело ярче, использую малину или голубику — контраст красных или синих ягод с золотистой грушей делает подачу более праздничной.
Выбор правильного творога напрямую влияет на текстуру начинки. Слишком зернистый продукт может сделать десерт грубым.
"Для достижения однородной, кремовой консистенции начинки рекомендую предварительно протереть творог через сито или взбить его блендером с мёдом. Это избавит блюдо от лишних крупинок и сделает текстуру более профессиональной", — подчеркнула повар кафе Людмила Кравцова.
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