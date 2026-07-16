Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ткань мироздания буквально трещит: Земля закручивает реальность вокруг своей оси прямо сейчас
Кости станут намного прочнее: концентрат из зеленых ростков ускорил рост клеток в три раза
Китайские технологии захватывают Казахстан: модернизация завода позволила выпустить дерзкие новинки
Клубничные кусты в июле просят внимания: урожай будущего лета закладывается именно сейчас
Ногти не успевают восстановиться: вот что незаметно превращает их в тонкую и ломкую пластину
Анатомия красоты: как здоровая кожа головы стала главным секретом густых волос
Творог в тыквенных оладьях может испортить всё: как ошибка в выборе жирности погубила форму теста
Хватит бояться заварного теста: один нюанс предопределил идеальный подъем профитролей
Слишком густые кусты губят урожай помидоров: одно решение переключит питание в плоды

Дети съедят всё без уговоров: сочетание груши и творога превратилось в изысканный десерт

Еда

Когда хочется чего-то сладкого, но нет желания возиться с тестом или выпекать полноценный торт, я выручаю себя запечёнными грушами. Это блюдо идеально подходит для случаев, когда нужно быстро приготовить что-то приличное к чаю, используя простые продукты из холодильника.

запеченная груша
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
запеченная груша

Однажды я решила подать этот десерт детям, которые обычно с трудом едят творог. Хитрость в том, что в сочетании с грушей и мёдом творожная начинка становится нежной и сладкой, поэтому дети съели всё без лишних уговоров и напоминаний о пользе.

Время приготовления: 30 минут

Ингредиенты

  • Груши (спелые, но твёрдые)
  • Творог
  • Мёд
  • Корица молотая
  • Лимонный сок
  • Сливочное масло
  • Печенье
  • Ягоды (например, малина) для подачи

Приготовление

Шаг 1. Разогрейте духовку до 180 °C.

Шаг 2. Разрежьте груши пополам. Чтобы половинки стояли устойчиво, аккуратно срежьте небольшую часть с выпуклой стороны.

Шаг 3. Удалите сердцевины с семечками с помощью чайной ложки и сбрызните мякоть лимонным соком.

Шаг 4. Растопите сливочное масло в сковороде (оптимально диаметром 26 см). Быстро обжарьте груши по две минуты с каждой стороны.

Шаг 5. Выложите обжаренные половинки в форму, застеленную пергаментом, срезами вверх.

Шаг 6. Смешайте творог, мёд и корицу. Распределите начинку по центрам груш.

Шаг 7. Запекайте в духовке 10 минут.

Шаг 8. Измельчите печенье в крошку и посыпьте им творожный слой.

Шаг 9. Верните форму в духовку ещё на 10 минут. Перед подачей украсьте готовые груши свежими ягодами.

От автора: Я обычно подаю этот десерт тёплым, но не обжигающим. Чтобы блюдо выглядело ярче, использую малину или голубику — контраст красных или синих ягод с золотистой грушей делает подачу более праздничной.

Кулинарная подсказка: Если в вашем рецепте используются груши с очень сладким сортом мякоти, лимонный сок на втором этапе станет важным балансом, чтобы десерт не получился приторным.

Выбор правильного творога напрямую влияет на текстуру начинки. Слишком зернистый продукт может сделать десерт грубым.

"Для достижения однородной, кремовой консистенции начинки рекомендую предварительно протереть творог через сито или взбить его блендером с мёдом. Это избавит блюдо от лишних крупинок и сделает текстуру более профессиональной", — подчеркнула повар кафе Людмила Кравцова.

Экспертная проверка: повар кафе Людмила Кравцова
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Святыня превратилась в меню: анализ волокон Туринской плащаницы выявил гены атлантической трески
Наука и техника
Святыня превратилась в меню: анализ волокон Туринской плащаницы выявил гены атлантической трески
Финал был уже почти потерян, но развязка перевернула всё в тот момент, когда никто уже не ждал
Новости футбола
Финал был уже почти потерян, но развязка перевернула всё в тот момент, когда никто уже не ждал
Обычный двор превратится в центр притяжения: в Хабаровске решили изменить облик улицы Калинина
Хабаровский край
Обычный двор превратится в центр притяжения: в Хабаровске решили изменить облик улицы Калинина
Популярное
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА

В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.

Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Радев отменил обязательства Болгарии перед Украиной, но оставил лазейку Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев
Нефтехранилища накрыли стальной нитью: новая разработка изменила правила защиты инфраструктуры
Пенсионный возраст в России снова хотят изменить? Стало известно, что может ждать россиян
Коза сыта, и капуста цела: садоводы применяют это неожиданное средство для защиты овощей от гусениц
Коза сыта, и капуста цела: садоводы применяют это неожиданное средство для защиты овощей от гусениц
Последние материалы
Смешала два вида муки — и ягодный тарт стал вкуснее, чем в лучшей кондитерской города
Слишком изысканно для обычного чая: как я придала домашнему бисквиту ресторанный шик
Классика, которую любят все: лучшие идеи для выпечки с яблочной начинкой
Секрет той самой текстуры: как приготовить вешенки в сметане, чтобы они не стали "резиновыми"
Игра на чувстве потери близких: расчетливая схема в Пензенской области открыла путь к шпионажу
Забудьте о рваном тесте: один секретный компонент сделал вареники идеально шелковистыми
Ягоды больше не превратят тесто в кашу: этот прием обеспечил идеальную текстуру мякиша в кексе
В холодильнике закончились яйца: спасло ситуацию сочетание простых продуктов из шкафа
Забудьте про сухие коржи: добавка в крем изменила текстуру домашнего клубничного торта
Дорогая игрушка для богатых: новые правила льгот лишат смысла покупку электрокаров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.