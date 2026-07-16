Баранья лопатка на гриле получилась сухой и жесткой: измените подход к жару ради идеальной сочности

Баранья лопатка требует правильного подхода к жару, чтобы мясо не пересохло и сохранило сочность. Основной акцент здесь сделан на чистоте вкуса и использовании розмарина не только как приправы, но и как инструмента. Глубокие надрезы на поверхности позволяют теплу проникать в плотные волокна мяса, сокращая время приготовления и обеспечивая равномерный прогрев.

Фото: Pravda.ru by Дмитрий Козлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запеченная баранина с картофелем

Время приготовления: 1 час Количество порций: 4

Ингредиенты

Баранья лопатка (1,5-2 кг)

Масло оливковое

Розмарин

Соль

Перец чёрный молотый

Приготовление

Шаг 1. Обсушите лопатку бумажным полотенцем. Сделайте на внешней стороне глубокие поперечные и продольные разрезы, не доходя до кости. Это обеспечит доступ жара к внутренним частям мяса.

Шаг 2. Натрите мясо солью и свежемолотым перцем со всех сторон. Смажьте поверхность оливковым маслом — это создаст барьер для удержания соков и предотвратит прилипание к решетке.

Шаг 3. Разожгите угли и дождитесь среднего жара (когда угли покроются белым пеплом). Выложите лопатку на раскаленную решетку внешней стороной вниз. Жарьте около 40-50 минут, переворачивая мясо каждые 8-10 минут.

Шаг 4. При каждом перевороте смазывайте мясо оливковым маслом. Вместо кисточки используйте пучок связанных веточек розмарина. Такой прием насыщает мясо ароматом эфирных масел трав.

Шаг 5. Проверьте готовность через 40 минут, надавив на самое толстое место: мясо должно быть упругим. Для окончательной проверки сделайте надрез в самой толстой части — мясо должно стать равномерно серо-розовым, без крови.

Шаг 6. Снимите мясо с огня и накройте фольгой на 10-15 минут. После этого нарежьте лопатку порционными кусками. Подавайте с зеленью и свежими овощами.

Комментарий шефа: На профессиональной кухне этап "отдыха" мяса под фольгой никогда не пропускают. За это время соки, которые сконцентрировались в центре куска из-за высокой температуры, распределяются обратно по всем волокнам. Если нарезать мясо сразу после гриля, большая часть сока вытечет на доску, и блюдо получится сухим.

Безопасность: При работе с сырой бараниной используйте отдельные разделочные доски и ножи, чтобы избежать перекрестного загрязнения других продуктов. Убедитесь, что мясо прошло полноценную термическую обработку перед подачей.

Почему это работает: Тщательное обсушивание мяса перед обжариванием критически важно. Лишняя влага на поверхности заставляет мясо вариться, а не жариться; только сухая поверхность позволяет быстро сформировать ароматную корочку за счет реакции Майяра.