Слишком изысканно для обычного чая: как я придала домашнему бисквиту ресторанный шик

Бывают такие дни, когда после работы хочется чего-то особенного, но при этом не слишком тяжелого. В такие моменты я вспоминаю про ромовую вишню. Это блюдо выручает, когда нужно быстро приготовить изысканное угощение к чаю, не проводя весь вечер у плиты. Большую часть работы здесь делает время, пока ягоды стоят в холоде.

Фото: magnific.com by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вишнёвое варенье и свежая вишня

Однажды я решила подать такую вишню в качестве дополнения к обычному домашнему бисквиту, и это стало настоящим открытием. Ягоды в густом пряном сиропе превращают самый простой торт в праздничный десерт. Теперь я часто готовлю пару баночек впрок, чтобы они всегда были под рукой.

Категория: Десерт

Ингредиенты

Вишня

Сахар-песок

Вода

Ром

Ликер Малибу

Корица молотая

Гвоздика

Мускатный орех

Приготовление

Шаг 1. Подготовьте две пол-литровые банки, тщательно их вымойте. Переберите вишню, отсеяв поврежденные ягоды, промойте их в дуршлаге и удалите косточки. Распределите вишню по банкам.

Шаг 2. В кастрюлю насыпьте сахар и пряности, предварительно растолкнув гвоздику пестиком. Влейте воду и поставьте на минимальный огонь. Нагревайте смесь, пока сахар полностью не растворится.

Шаг 3. Снимите кастрюлю с огня. Влейте в сироп ром и ликер. Залейте этим составом вишню в банках и дайте жидкости остыть.

Шаг 4. Закройте банки полиэтиленовыми крышками и уберите в холодильник на двое суток.

От автора: Я рекомендую подавать вишню в небольших прозрачных креманках, добавляя к ней шарик ванильного мороженого или ложку густого греческого йогурта. Это уравновешивает алкогольную ноту и делает вкус мягче.

"При приготовлении алкогольных сиропов важно снимать основу с огня перед добавлением спиртных напитков. Высокая температура вызывает быстрое испарение алкоголя, что может привести к потере ароматических свойств рома и ликера", — объяснила повар кафе Людмила Кравцова

Кулинарная подсказка: Если вы хотите сделать сироп более густым, можно немного увеличить количество сахара или добавить в него щепотку пектина, но в классическом варианте густота достигается за счет медленного настаивания ягод в холодильнике.