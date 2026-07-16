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Больше не кислый: как превратить ревень в деликатес, который хранится целый год

Еда

Ревень привлекает своей выраженной кислотностью, которая в сочетании с сахаром создает сбалансированный вкус. Главная сложность при работе с этим продуктом — сохранить его структуру: при длительной термообработке стебли быстро превращаются в кашицу. Чтобы этого избежать, я использую метод быстрого бланширования в сиропе.

Ревень
Фото: unsplash.com by Maximilian Zahn is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ревень

Этот способ позволяет законсервировать продукт, сохранив его форму и характерный цвет, что делает заготовку отличным дополнением к десертам или основой для зимних компотов.

Количество ингредиентов: на 1 кг ревня

Ингредиенты

  • Ревень — 1 кг
  • Сахар — 300 г
  • Вода — 300 мл
  • Лимон — 1 шт.

Приготовление

Шаг 1. Вымойте ревень, очистите его от грубых волокон и нарежьте кружочками толщиной около 1 см.

Шаг 2. Приготовьте сироп: доведите воду до кипения, всыпьте сахар и добавьте сок одного лимона. Лимонная кислота здесь работает как стабилизатор цвета.

Шаг 3. Опустите нарезанный ревень в кипящий сироп и варите 5-7 минут. Важно не передержать продукт, чтобы кусочки не развалились.

Шаг 4. Переложите горячий ревень вместе с сиропом в стерилизованные банки и плотно закройте крышками.

Комментарий автора: Я заметил, что добавление лимонного сока не только усиливает свежесть вкуса, но и помогает ревню сохранить более светлый, привлекательный оттенок, предотвращая излишнее потемнение при варке.

При правильной подготовке тары такая заготовка может храниться до одного года, если держать её в прохладном месте.

"При подготовке банок важно уделить внимание стерилизации, однако стоит помнить, что домашние заготовки требуют строгого соблюдения температурного режима хранения, чтобы избежать порчи продукта", — подчеркнула специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

Безопасность: Используйте только чистую, предварительно стерилизованную стеклянную тару. При обнаружении вздутия крышек, постороннего запаха или плесени при открытии банки продукт использовать нельзя.
Экспертная проверка: специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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