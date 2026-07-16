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Смешала два вида муки — и ягодный тарт стал вкуснее, чем в лучшей кондитерской города

Еда

Когда наступает сезон вишни, моя кухня превращается в настоящий цех по переработке ягод. Кто-то варит варенье, кто-то делает компоты, а я обожаю печь открытые пироги. Вишневый тарт с его ярко-красной глянцевой начинкой и хрустящим краем выглядит так эффектно, что его часто просят приготовить к семейным посиделкам. Сочетание кислинки ягод и нежного песочного теста — это именно то, что нужно для жаркого летнего вечера.

Ягодный тарт
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ягодный тарт

Однажды я так торопилась подать десерт к приходу гостей, что забыла охладить готовый тарт в холодильнике. В итоге при нарезке начинка немного "поплыла", и идеальные треугольники превратились в забавные кляксы. С тех пор я строго следую правилу: тарт должен полностью остыть и "схватиться" в холоде, тогда каждый кусочек выглядит как в кондитерской.

Категория: Десерты / Выпечка

Ингредиенты

  • Мука пшеничная
  • Мука пшеничная цельнозерновая
  • Масло сливочное
  • Сметана 18%
  • Яйцо куриное
  • Сахар-песок
  • Разрыхлитель теста
  • Соль
  • Вишня без косточки
  • Ликер вишневый
  • Сахар коричневый
  • Крахмал кукурузный
  • Корица молотая

Приготовление

Шаг 1. Подготовьте сухие компоненты для основы. Просейте пшеничную и цельнозерновую муку, смешайте их, добавьте разрыхлитель, сахар и щепотку соли.

Шаг 2. Превратите смесь в крошку. Соедините сухие ингредиенты с холодным сливочным маслом, нарезанным кубиками. Пробейте массу в блендере или порубите ножом до состояния мелкой крошки.

Шаг 3. Замесите тесто. Добавьте холодную сметану и яйцо. Быстро вымесите массу до однородности. Если тесто слишком липкое, подсыпьте немного муки, но не вымешивайте долго, чтобы основа не стала жесткой.

Шаг 4. Охладите заготовку. Сформируйте из теста шар, заверните его в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на 30 минут.

Шаг 5. Подготовьте форму. Раскатайте тесто в пласт, переложите в форму (диаметром 24-26 см), распределив по дну и бортам. Наколите дно вилкой и снова уберите в холодильник на 30 минут.

Шаг 6. Предварительно испеките основу. Разогрейте духовку до 180 °C. Накройте форму с тестом листом фольги (матовой стороной вверх) и выпекайте 15 минут.

Шаг 7. Приготовьте начинку. Вишню смешайте с коричневым сахаром, крахмалом, вишневым ликером и корицей. Поставьте на умеренный огонь и варите до закипания, постоянно помешивая, пока масса не станет густой и глянцевой.

Шаг 8. Завершите выпекание. Достаньте основу из духовки, снимите фольгу и выложите вишневый слой. Верните тарт в духовку еще на 20-25 минут.

Шаг 9. Остудите пирог и отправьте в холодильник перед нарезкой.

От автора: Чтобы подчеркнуть контраст вкусов, я подаю этот тарт с шариком ванильного мороженого или ложкой взбитых сливок. Также, если у вас нет коричневого сахара, его можно заменить обычным, но именно коричневый придает начинке легкий карамельный оттенок.

Важно понимать, что структура такого теста зависит от температуры продуктов. Сметана и яйца должны быть холодными, а масло — максимально твердым.

"В песочном тесте с добавлением сметаны важно избегать длительного вымешивания. При интенсивном воздействии развивается клейковина муки, что делает основу плотной и "резиновой" вместо рассыпчатой", — подчеркнул пекарь Иван Терентьев.

Почему это работает: Использование цельнозерновой муки вместе с обычной делает основу более структурной и придает ей глубокий, слегка ореховый вкус, который уравновешивает сладость начинки.
Экспертная проверка: пекарь Иван Терентьев
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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