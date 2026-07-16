Классика, которую любят все: лучшие идеи для выпечки с яблочной начинкой

Я люблю яблочную выпечку за то, что она наполняет дом теплом еще до того, как попадет на стол. Когда в духовке начинает подниматься тесто, а яблоки отдают сок, смешиваясь с корицей, на кухне сразу становится уютно. Главное в таких пирожках — поймать момент, когда начинка стала густой, а корочка едва заметно подрумянилась.
Количество порций: 10
Шаг 1. Смешайте теплое молоко, дрожжи и небольшое количество сахара. Оставьте смесь до появления легкой пены — это знак, что дрожжи активировались и тесто будет хорошо подниматься.
Шаг 2. Добавьте в опару сливочное масло, одно яйцо и муку. Вымесите тесто до однородности, переложите в миску и оставьте в теплом месте на 1 час. За это время оно должно заметно увеличиться в объеме и стать мягким.
Шаг 3. Нарежьте яблоки кружочками, добавьте корицу и сахар. Тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был обволочен специями.
Шаг 4. Раскатайте подошедшее тесто, выложите порции начинки и сформируйте пирожки. Старайтесь плотно защипнуть края, чтобы сок не вытек при нагреве.
Шаг 5. Выпекайте в духовке при 180 °C около 20 минут. Готовыми считаются пирожки с золотистой поверхностью и характерным ароматом печеного яблока.
От автора: Я обычно подаю эти пирожки максимально горячими, прямо с противня. Именно в этот момент начинка внутри остается очень сочной, а тесто — наиболее воздушным.
Повар Людмила Кравцова напоминает, что при замесе дрожжевого теста важно использовать именно теплое, а не горячее молоко: слишком высокая температура может уничтожить дрожжи, и выпечка не поднимется.
повар столовой или кафе Людмила Кравцова
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