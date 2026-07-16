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Классика, которую любят все: лучшие идеи для выпечки с яблочной начинкой

Еда

Я люблю яблочную выпечку за то, что она наполняет дом теплом еще до того, как попадет на стол. Когда в духовке начинает подниматься тесто, а яблоки отдают сок, смешиваясь с корицей, на кухне сразу становится уютно. Главное в таких пирожках — поймать момент, когда начинка стала густой, а корочка едва заметно подрумянилась.

Яблочный пирог
Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яблочный пирог

Количество порций: 10

Ингредиенты

  • мука — 500 г
  • дрожжи свежие — 25 г
  • молоко — 185 мл
  • сахар — 200 г
  • яйца — 2 шт.
  • масло сливочное — 120 г
  • соль — &frac12 ч. л.
  • яблоки — 1 кг
  • корица молотая — 1 ч. л.

Приготовление

Шаг 1. Смешайте теплое молоко, дрожжи и небольшое количество сахара. Оставьте смесь до появления легкой пены — это знак, что дрожжи активировались и тесто будет хорошо подниматься.

Шаг 2. Добавьте в опару сливочное масло, одно яйцо и муку. Вымесите тесто до однородности, переложите в миску и оставьте в теплом месте на 1 час. За это время оно должно заметно увеличиться в объеме и стать мягким.

Шаг 3. Нарежьте яблоки кружочками, добавьте корицу и сахар. Тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был обволочен специями.

Шаг 4. Раскатайте подошедшее тесто, выложите порции начинки и сформируйте пирожки. Старайтесь плотно защипнуть края, чтобы сок не вытек при нагреве.

Шаг 5. Выпекайте в духовке при 180 °C около 20 минут. Готовыми считаются пирожки с золотистой поверхностью и характерным ароматом печеного яблока.

От автора: Я обычно подаю эти пирожки максимально горячими, прямо с противня. Именно в этот момент начинка внутри остается очень сочной, а тесто — наиболее воздушным.

Повар Людмила Кравцова напоминает, что при замесе дрожжевого теста важно использовать именно теплое, а не горячее молоко: слишком высокая температура может уничтожить дрожжи, и выпечка не поднимется.

Почему это работает: Корица не только отвечает за аромат, но и подчеркивает природную сладость яблок, создавая классический контраст с мягким сливочным тестом.

Что ещё приготовить из этих продуктов

  • Пирог с орехами. Добавьте в яблочную начинку измельченные орехи для более плотной текстуры и насыщенного вкуса.
  • Пирожки с клюквой. Соедините яблоки со свежими ягодами клюквы, чтобы добавить выпечке приятную кислинку.
  • Яблочные пирожки с карамелью. Готовые изделия можно полить карамельным соусом для более десертного варианта.
Экспертная проверка:

повар столовой или кафе Людмила Кравцова

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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