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Секрет той самой текстуры: как приготовить вешенки в сметане, чтобы они не стали "резиновыми"

Еда

Вешенки в сметане ценятся за свою упругую текстуру и способность впитывать соусы. Главное здесь — правильно обжарить грибы, чтобы они не сварились в собственном соку, а покрылись румяной корочкой, которая в итоге обволакивается сливочным кремом.

Вешенки
Фото: commons.wikimedia.org by 272447, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вешенки

Ингредиенты

  • Вешенки
  • Сметана
  • Сливки
  • Лук
  • Мука
  • Растительное масло
  • Мускатный орех
  • Соль
  • Черный перец
  • Горячая вода (100–150 мл)

Приготовление

Шаг 1. Сполосните грибы под проточной водой и обрежьте края ножек. Крупные шляпки нарежьте средними кусочками, а мелкие оставьте целыми — так они сохранят пружинистую структуру при подаче.

Шаг 2. Смешайте сметану со сливками и дайте смеси согреться до комнатной температуры. Это поможет избежать расслоения соуса при добавлении в сковороду.

Шаг 3. Нарежьте лук тонкими полукольцами и обжарьте на разогретом масле около 5 минут. Лук должен стать золотистым и ароматным.

Шаг 4. Добавьте к луку вешенки и готовьте около 20 минут, помешивая. Грибы начнут выделять сок, который должен полностью выпариться. Если жидкости слишком мало и грибы не успевают стать мягкими, влейте 100–150 мл горячей воды.

Шаг 5. Посолите и поперчите румяные грибы. Накройте сковороду крышкой и томите на минимальном огне еще 5–10 минут.

Шаг 6. На отдельной сухой сковороде быстро обжарьте муку до бежевого цвета и легкого орехового запаха. Равномерно распределите муку поверх грибов и тщательно перемешайте.

Шаг 7. Введите сливочно-сметанную смесь и добавьте мускатный орех. Томите на слабом огне 5 минут, постоянно помешивая, но следите, чтобы соус не закипел.

Шаг 8. Снимите сковороду с огня, накройте крышкой и дайте блюду настояться 5–7 минут. За это время соус станет однородным и бархатистым.

От автора: Я всегда обжариваю лук отдельно от грибов. Если положить их на сковороду одновременно, лук просто сварится в грибном соке и не даст той самой сладковатой обжаренной нотки.

Почему это работает: Предварительная обжарка муки до бежевого оттенка и ее использование в качестве стабилизатора позволяют загустить сливочный соус так, чтобы он оставался гладким и не расслоился при нагревании.

Повар Людмила Кравцова отмечает, что при работе с вешенками важно дождаться полного испарения лишней влаги перед добавлением загустителя, иначе соус получится слишком жидким, а грибы — вареными.

Экспертная проверка:

повар столовой или кафе Людмила Кравцова

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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