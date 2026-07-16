Ягоды больше не превратят тесто в кашу: этот прием обеспечил идеальную текстуру мякиша в кексе

Этот кекс я ценю за баланс: сладость теста здесь уравновешивается кислинкой ягод, а мягкий мякиш дополняет хрустящий верх. Главное — подготовить крошку заранее и дать выпечке немного "отдохнуть" после духовки, чтобы сок ягод внутри распределился и не обжигал.
Шаг 1. Подготовьте форму, выстелив её силиконизированным пергаментом. Крыжовник переберите, удалив хвостики, тщательно вымойте и обсушите. Лишняя влага на ягодах может сделать тесто вокруг них сырым.
Шаг 2. Сформируйте посыпку. Порубите ножом 50 г очень холодного сливочного масла, переложите в миску и соедините с 50 г сахара, овсяными хлопьями и 50 г муки. Разотрите смесь руками до состояния однородной крошки и уберите в холодильник.
Шаг 3. В отдельной емкости смешайте венчиком оставшуюся муку, соль и разрыхлитель. Это поможет избежать комочков при замесе.
Шаг 4. Взбейте миксером мягкое масло с сахаром до однородности, чтобы кристаллы сахара разошлись. По одному вводите яйца, тщательно взбивая массу после каждого, затем влейте ванильный экстракт.
Шаг 5. Постепенно введите мучную смесь в масляную основу, перемешивая. В конце добавьте ягоды крыжовника. Аккуратно перемешайте, чтобы не раздавить плоды, и переложите массу в форму.
Шаг 6. Разровняйте поверхность теста и плотно посыпьте его охлажденной овсяной крошкой. Поставьте кекс в разогретую до 180 °C духовку на 30-35 минут. Ориентируйтесь по цвету: корочка должна стать золотистой.
Шаг 7. Оставьте кекс в форме на 10 минут, затем переложите на решетку до теплого состояния. При подаче можно украсить десерт свежими ягодами, мятой или добавить порцию взбитых сливок.
От автора: Я всегда использую именно тростниковый сахар для этого рецепта. Он придает тесту более глубокий оттенок и легкий карамельный привкус, который отлично сочетается с овсянкой в посыпке.
Повар Людмила Кравцова напоминает, что при работе с ягодами важно тщательно их обсушить: капли воды на поверхности плодов могут привести к тому, что тесто в местах соприкосновения с ними не пропечется и останется влажным.
повар столовой или кафе Людмила Кравцова
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