Ягоды больше не превратят тесто в кашу: этот прием обеспечил идеальную текстуру мякиша в кексе

Этот кекс я ценю за баланс: сладость теста здесь уравновешивается кислинкой ягод, а мягкий мякиш дополняет хрустящий верх. Главное — подготовить крошку заранее и дать выпечке немного "отдохнуть" после духовки, чтобы сок ягод внутри распределился и не обжигал.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain Домашние кексы

Ингредиенты

Мука пшеничная

Сахар тростниковый

Овсяные хлопья Геркулес

Масло сливочное

Крыжовник

Яйцо куриное

Разрыхлитель теста

Ванильный экстракт

Соль

Приготовление

Шаг 1. Подготовьте форму, выстелив её силиконизированным пергаментом. Крыжовник переберите, удалив хвостики, тщательно вымойте и обсушите. Лишняя влага на ягодах может сделать тесто вокруг них сырым.

Шаг 2. Сформируйте посыпку. Порубите ножом 50 г очень холодного сливочного масла, переложите в миску и соедините с 50 г сахара, овсяными хлопьями и 50 г муки. Разотрите смесь руками до состояния однородной крошки и уберите в холодильник.

Шаг 3. В отдельной емкости смешайте венчиком оставшуюся муку, соль и разрыхлитель. Это поможет избежать комочков при замесе.

Шаг 4. Взбейте миксером мягкое масло с сахаром до однородности, чтобы кристаллы сахара разошлись. По одному вводите яйца, тщательно взбивая массу после каждого, затем влейте ванильный экстракт.

Шаг 5. Постепенно введите мучную смесь в масляную основу, перемешивая. В конце добавьте ягоды крыжовника. Аккуратно перемешайте, чтобы не раздавить плоды, и переложите массу в форму.

Шаг 6. Разровняйте поверхность теста и плотно посыпьте его охлажденной овсяной крошкой. Поставьте кекс в разогретую до 180 °C духовку на 30-35 минут. Ориентируйтесь по цвету: корочка должна стать золотистой.

Шаг 7. Оставьте кекс в форме на 10 минут, затем переложите на решетку до теплого состояния. При подаче можно украсить десерт свежими ягодами, мятой или добавить порцию взбитых сливок.

От автора: Я всегда использую именно тростниковый сахар для этого рецепта. Он придает тесту более глубокий оттенок и легкий карамельный привкус, который отлично сочетается с овсянкой в посыпке.

Почему это работает: Сочетание холодного масла в крошке и мягкого масла в тесте создает разный эффект. В тесте масло отвечает за воздушную структуру, а в посыпке холодный жир не дает хлопьям слиться в однородную массу, обеспечивая тот самый хруст после выпекания.

Повар Людмила Кравцова напоминает, что при работе с ягодами важно тщательно их обсушить: капли воды на поверхности плодов могут привести к тому, что тесто в местах соприкосновения с ними не пропечется и останется влажным.