Эти вафли выручают, когда хочется сладкого завтрака, но нет яиц или нужно приготовить постное блюдо. За счёт сочетания масла и разрыхлителя тесто получается податливым, а готовые вафли — с характерным румяным цветом и мягким мякишем.
Шаг 1. Смешайте в большой миске муку с разрыхлителем. Сухие компоненты лучше объединить заранее, чтобы разрыхлитель распределился равномерно и вафли поднялись одинаково.
Шаг 2. В отдельной ёмкости соедините молоко, сахар, растительное масло и ванильный экстракт. Тщательно перемешайте, пока сахар не начнёт растворяться в жидкости.
Шаг 3. Влейте сухую смесь в жидкую. Перемешивайте венчиком до однородности, чтобы в тесте не осталось комков муки.
Шаг 4. Разогрейте вафельницу и смажьте её поверхность растительным маслом. Это поможет тесту не прилипнуть и сформировать ровную корочку.
Шаг 5. Вылейте порцию теста на панели и выпекайте до золотистого цвета. В процессе жарки аромат ванили станет более интенсивным, а поверхность приобретёт аппетитный оттенок.
Шаг 6. Подавайте горячие вафли с вареньем или сладким сиропом.
От автора: Я обычно подаю эти вафли вместе с ягодами или свежими фруктами. Кислинка ягод хорошо уравновешивает сладость теста.
Повар Людмила Кравцова напоминает, что при работе с вафельницей важно соблюдать осторожность с маслом: избыток жира на панелях может привести к сильному разбрызгиванию при заливке теста.
повар столовой или кафе Людмила Кравцова
В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.