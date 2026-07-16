В холодильнике закончились яйца: спасло ситуацию сочетание простых продуктов из шкафа

Эти вафли выручают, когда хочется сладкого завтрака, но нет яиц или нужно приготовить постное блюдо. За счёт сочетания масла и разрыхлителя тесто получается податливым, а готовые вафли — с характерным румяным цветом и мягким мякишем.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вафли с грибами

Ингредиенты

Мука — 1 стакан

Молоко — 1 стакан

Сахар — 1 стакан

Растительное масло — 1 стакан

Ванильный экстракт — 1 ч. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Приготовление

Шаг 1. Смешайте в большой миске муку с разрыхлителем. Сухие компоненты лучше объединить заранее, чтобы разрыхлитель распределился равномерно и вафли поднялись одинаково.

Шаг 2. В отдельной ёмкости соедините молоко, сахар, растительное масло и ванильный экстракт. Тщательно перемешайте, пока сахар не начнёт растворяться в жидкости.

Шаг 3. Влейте сухую смесь в жидкую. Перемешивайте венчиком до однородности, чтобы в тесте не осталось комков муки.

Шаг 4. Разогрейте вафельницу и смажьте её поверхность растительным маслом. Это поможет тесту не прилипнуть и сформировать ровную корочку.

Шаг 5. Вылейте порцию теста на панели и выпекайте до золотистого цвета. В процессе жарки аромат ванили станет более интенсивным, а поверхность приобретёт аппетитный оттенок.

Шаг 6. Подавайте горячие вафли с вареньем или сладким сиропом.

От автора: Я обычно подаю эти вафли вместе с ягодами или свежими фруктами. Кислинка ягод хорошо уравновешивает сладость теста.

Почему это работает: Растительное масло в большом объёме заменяет жиры из яиц и сливочного масла, обеспечивая вафлям нужную структуру и preventing пересыхание при выпечке.

Повар Людмила Кравцова напоминает, что при работе с вафельницей важно соблюдать осторожность с маслом: избыток жира на панелях может привести к сильному разбрызгиванию при заливке теста.