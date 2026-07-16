Забудьте про сухие коржи: добавка в крем изменила текстуру домашнего клубничного торта

В этом торте мне нравится контраст между плотным сливочным бисквитом и легким кремом. Главное — дать десерту настояться в холоде, чтобы сметанная масса пропитала коржи и они стали мягкими.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Торт

Время приготовления: 20-25 минут (выпекание)

Ингредиенты

яйца — 4 шт.

сахар — 100 г

мука — 100 г

сливочное масло — 100 г

сметана (20%) — 200 г

зефир — 100 г

клубника — 300 г

ванилин — 1 ч. л.

Приготовление

Шаг 1. Взбейте яйца с сахаром. Продолжайте процесс, пока масса не превратится в густую светлую пену.

Шаг 2. Добавьте в смесь муку и ванилин. Тщательно перемешайте до однородности, чтобы не осталось комочков.

Шаг 3. Распределите тесто по формам. Выпекайте при температуре 180°C в течение 20-25 минут. Готовый бисквит должен подняться и стать золотистым.

Шаг 4. Смешайте сметану с зефиром. Взбейте массу до однородного состояния: за счет зефира крем станет более густым и стабильным.

Шаг 5. Нарежьте клубнику тонкими дольками.

Шаг 6. Соберите торт слоями: сначала выложите бисквит, затем распределите слой сметанного крема и добавьте клубнику. Повторяйте эту последовательность, пока не закончатся ингредиенты.

Шаг 7. Перенесите торт в холодильник на 2 часа. За это время крем стабилизируется, а ягоды отдадут сок бисквиту.

Перед подачей я украшаю верхнюю часть торта свежими ягодами клубники и листочками мяты для яркости.

От автора: Я обычно нарезаю клубнику очень тонкими слайсами. Так ягоды равномерно распределяются по всему слою и не смещают коржи при сборке торта.

Почему это работает: Зефир в составе крема выступает не только как подсластитель, но и как загуститель. Это позволяет сметанному слою держать форму и не вытекать из-под коржей.

Повар Людмила Кравцова отмечает, что при сборке такого торта важно использовать охлажденную сметану, чтобы крем быстрее достиг нужной консистенции при взбивании.