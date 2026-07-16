Забудьте про сухие коржи: добавка в крем изменила текстуру домашнего клубничного торта

В этом торте мне нравится контраст между плотным сливочным бисквитом и легким кремом. Главное — дать десерту настояться в холоде, чтобы сметанная масса пропитала коржи и они стали мягкими.
Время приготовления: 20-25 минут (выпекание)
Шаг 1. Взбейте яйца с сахаром. Продолжайте процесс, пока масса не превратится в густую светлую пену.
Шаг 2. Добавьте в смесь муку и ванилин. Тщательно перемешайте до однородности, чтобы не осталось комочков.
Шаг 3. Распределите тесто по формам. Выпекайте при температуре 180°C в течение 20-25 минут. Готовый бисквит должен подняться и стать золотистым.
Шаг 4. Смешайте сметану с зефиром. Взбейте массу до однородного состояния: за счет зефира крем станет более густым и стабильным.
Шаг 5. Нарежьте клубнику тонкими дольками.
Шаг 6. Соберите торт слоями: сначала выложите бисквит, затем распределите слой сметанного крема и добавьте клубнику. Повторяйте эту последовательность, пока не закончатся ингредиенты.
Шаг 7. Перенесите торт в холодильник на 2 часа. За это время крем стабилизируется, а ягоды отдадут сок бисквиту.
Перед подачей я украшаю верхнюю часть торта свежими ягодами клубники и листочками мяты для яркости.
От автора: Я обычно нарезаю клубнику очень тонкими слайсами. Так ягоды равномерно распределяются по всему слою и не смещают коржи при сборке торта.
Повар Людмила Кравцова отмечает, что при сборке такого торта важно использовать охлажденную сметану, чтобы крем быстрее достиг нужной консистенции при взбивании.
повар столовой или кафе Людмила Кравцова
В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.