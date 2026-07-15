Ароматные "ледники": главный секрет хранения мяты, о котором молчат кулинары

Заморозка мяты в кубиках льда — единственный способ практически на 100% сохранить летучие эфирные масла и яркий изумрудный цвет растения, чего невозможно добиться при традиционной сушке. В отличие от гербария, в который превращается высушенная зелень, ледяная капсула консервирует живой аромат и позволяет использовать свежую пряность круглый год: от освежающих коктейлей до изысканных мясных соусов.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain заморозка мяты

Подготовка сырья: почему стебли не идут в дело

Для качественной заготовки подходят только здоровые и сочные листья. Веточки необходимо промыть в прохладной проточной воде, избавляя их от пыли. Основной секрет кроется в полном удалении стеблей: они не только занимают лишнее место в форме, но и не обладают той концентрацией ароматических веществ, которая сосредоточена в листовых пластинах. После "разделки" мяту нужно обязательно просушить на полотенце. Лишняя влага на поверхности листьев приведет к образованию мутной ледяной корки и нарушит структуру прозрачного кубика.

"Очень важно не оставлять капли воды на листьях перед тем, как раскладывать их по ячейкам. Если мята внутри льда будет мокрой, она быстрее потеряет свой цвет и станет бурой при разморозке", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

Технология ледяной капсулы: выбор формы и воды

Листья укладывают в формы так, чтобы они занимали примерно две трети объема. Для заливки лучше использовать фильтрованную или предварительно прокипяченную и остуженную воду — это обеспечит прозрачность льда. Опытные хозяйки предпочитают силиконовые емкости, так как из них готовую льдинку можно достать без лишних усилий. Подобная предусмотрительность в мелочах важна так же, как и знание того, почему картошка фри дома получается мягкой вместо хрустящей из-за нарушения температурных режимов.

"Силикон идеален для таких заготовок: кубик выходит ровным, а листочки внутри не деформируются. Это особенно ценно, если вы планируете использовать мяту для украшения сложных десертов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Герметизация и хранение запасов

Как только вода превратилась в монолит, кубики следует немедленно извлечь из формы. Оставлять их открытыми в морозилке нельзя — лед активно впитывает запахи соседних продуктов. Заготовки нужно пересыпать в герметичный контейнер или плотный пакет с зип-замком. Это сохранит первозданный запах травы на 6-8 месяцев. Принцип напоминает работу с другими деликатными продуктами: например, когда готовится начинка из благородной рыбы, важно удерживать сочность внутри, не давая аромату улетучиться.

Метод заготовки Состояние аромата Цвет продукта Срок хранения Сушка Слабый, травянистый Серо-зеленый До 12 месяцев Заморозка в кубиках Насыщенный, свежий Ярко-изумрудный 6-9 месяцев

Гастрономическое применение: от мохито до баранины

Мятные льдинки универсальны. В напитках они работают одновременно как охладитель и ароматизатор. Однако их потенциал в кулинарии гораздо шире. Растопленный кубик станет яркой базой для соуса к баранине или птице. Кисловато-свежая нотка мяты работает так же эффектно, как изысканный соус из красной смородины, превращая обычное жареное мясо в ресторанное блюдо. Для экспериментов в одну ячейку с мятой можно добавить ягоды малины или дольки цитрусовых.

"Мята в горячих соусах отлично балансирует жирность мяса. Просто добавьте растопленную заготовку в самом конце приготовления, чтобы сохранить свежесть", — отметил в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Ответы на популярные вопросы о заморозке мяты

Нужно ли размораживать кубик перед добавлением в чай?

Нет, кубик можно класть сразу в чашку или заварочный чайник. Горячая вода мгновенно высвободит аромат мяты из ледяного плена.

Можно ли замораживать мяту без воды?

Можно, но в воде листья лучше сохраняют форму и не чернеют от прямого контакта с холодным воздухом морозильной камеры.

Подойдет ли для заморозки сушеная мята?

Смысла в этом нет. Метод предназначен именно для сохранения эфирных масел свежего растения. Сухая трава в кубике льда не вернет себе свежесть.

Какие сорта мяты лучше всего переносят холод?

Перечная мята сохраняет самый интенсивный ментоловый аромат, но лимонная (мелисса) и шоколадная мята также отлично подходят для создания ледяных миксов.

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