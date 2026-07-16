Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Покупки в кредит стали опасными: Нацбанк Казахстана изменит правила игры для всех сервисов
Конец эпохи равной конкуренции: три финансовых холдинга подчинили себе кредитный рынок
Напитки долголетия стоят на каждой полке: внутренняя защита организма включается без дорогих добавок
Проветривают голову ради спокойствия: Лайма Вайкуле описала будни с Примадонной в Юрмале
Лайк не считается: почему голосование в WhatsApp не имеет силы в ЖКХ Казахстана
Конец эпохи дробления: новая реформа может открыть малому бизнесу путь к росту
Отпуск обернулся кошмаром: инфекция из курортных зон привела к тяжелым последствиям для детей
Люкс за государственные деньги: конфискованные авто Перизат Кайрат сменили владельцев
Главный туристический секрет Кубани раскрыт: куда едут вместо переполненных морских курортов

Капуста по-корейски без стерилизации: острая, пряная и хрустит так, что не оторваться

Еда

Хрустящая закуска с характерной остротой часто становится спасением, когда привычные соленья надоели. Капуста по-корейски выделяется среди зимних заготовок тем, что не требует сложной стерилизации или многочасового стояния у плиты. Достаточно один раз правильно подготовить овощи и залить их горячим составом, чтобы получить результат, который не стыдно подать к праздничному столу или простому ужину.

Пряная маринованная капуста и морковь
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пряная маринованная капуста и морковь

Технология быстрой заготовки

Главная тонкость заключается в нарезке овощей. В отличие от традиционного шинкования, здесь используются крупные квадраты — так называемые "шашки". Это позволяет сохранить плотность листа даже после обработки кипятком. Если нарезать слишком мелко, структура превратится в мягкую массу, лишенную того самого звучного хруста.

Приправа для корейской моркови — это не просто набор специй, а основа вкусового профиля. В нее обычно входят кориандр, чеснок и красный перец в выверенных пропорциях. Если такой смеси под рукой нет, можно собрать ее самостоятельно, но важно следить за балансом соли и сахара в воде. Это критический вариант подготовки, который гарантирует сохранность продукта в течение зимы.

Рецепт острой капусты

Для приготовления потребуется 1,5 кг капусты белокочанных сортов, 250 г моркови и около 6 зубчиков чеснока. Для самого рассола нужно подготовить 1,2 л воды, 2 столовые ложки соли без горки, 3 столовые ложки сахара и 5 столовых ложек 9% уксуса. Специи — черный перец горошком и лавровый лист — добавляются непосредственно в банки.

Этап работы Действие
Подготовка капусты Нарезка крупными сегментами (квадратами 3х3 см).
Работа с морковью Шинковка длинной тонкой соломкой.
Термообработка Заливка кипящим маринадом и герметичная укупорка.

Тот самый секрет кроется в плотности укладки. Слои капусты и чесночно-морковной смеси нужно слегка утрамбовывать, чтобы между кусками не оставалось лишнего воздуха. Это заметно сокращает расход маринада и делает вкус более концентрированным. Такой процесс наполнения тары — основа качественной консервации.

"При работе с заготовками на зиму нельзя пренебрегать чистотой емкостей. Даже если рецепт кажется простым, банки должны быть тщательно промыты и прогреты над паром. Это исключает порчу продукта и гарантирует, что капуста останется хрустящей до самой весны", — подчеркнула специально для Pravda.Ru специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

После того как горячая жидкость заполнит емкости, банки нужно сразу укупорить крышками. Резкий перепад температур может вызвать трещины на стекле, поэтому тару укутывают в плотную ткань и оставляют медленно остывать. Подобное решение позволяет специям максимально глубоко проникнуть в структуру овощных волокон.

"Если хочется добавить закуске больше аромата, попробуйте слегка прогреть сухие пряности на сковороде перед добавлением в воду. Тепло раскрывает эфирные масла в кориандре и перце, что делает итоговое блюдо в разы аппетитнее", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Ответы на популярные вопросы о капусте по-корейски

Можно ли использовать молодой овощ для этого рецепта?

Нет, молодая капуста слишком нежная. От горячего маринада она размякнет и потеряет форму. Лучше брать плотные кочаны среднего или позднего срока созревания.

Чем заменить готовую приправу?

Смешайте молотый кориандр, паприку, красный жгучий перец и немного куркумы. Основной вкус дает именно сочетание кориандра и чеснока.

Сколько времени должна стоять заготовка до пробы?

Минимальный срок — 3 дня. За это время овощи успевают промариноваться до самой середины крупных кусков. Полноценный вкус раскрывается через неделю.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева, повар Людмила Кравцова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Обычный двор превратится в центр притяжения: в Хабаровске решили изменить облик улицы Калинина
Хабаровский край
Обычный двор превратится в центр притяжения: в Хабаровске решили изменить облик улицы Калинина
Почти семьдесят тысяч тонн зерна: сделка в Ростовской области изменит расклад сил в регионе
Ростовская область
Почти семьдесят тысяч тонн зерна: сделка в Ростовской области изменит расклад сил в регионе
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Еда и рецепты
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Популярное
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА

В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.

Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Радев отменил обязательства Болгарии перед Украиной, но оставил лазейку Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев
Нефтехранилища накрыли стальной нитью: новая разработка изменила правила защиты инфраструктуры
Коза сыта, и капуста цела: садоводы применяют это неожиданное средство для защиты овощей от гусениц
Пенсионный возраст в России снова хотят изменить? Стало известно, что может ждать россиян
Пенсионный возраст в России снова хотят изменить? Стало известно, что может ждать россиян
Последние материалы
Сырный рынок может содрогнуться: греческий бизнес нашел в Казахстане условия для мощного рывка
Железная дорога теряет позиции: россияне неожиданно нашли более гибкий способ добраться в Питер
Ваша шея становится короче: классическая офисная поза уже сейчас вдавливает её внутрь
Силы на пределе и больничная койка: как работа в Netflix привела к краху карьеры Йена Сомерхолдера
Снова стоять в бесконечных очередях: решение в Минске предопределило комфортный старт учебного года
Хотите дожить до активной старости? Эти привычки решают больше, чем гены и дорогие добавки
Государство потребовало деньги назад: производитель ответил за опоздание с выпуском аналога
Списали миллиарды за один день: масштабное решение в Казахстане обнулило долги тысяч людей
Россию убирают из туристических витрин Европы: главный расчет ЕС споткнулся о самый упрямый поток
Старая ванна снова сияет: домашний способ убрать желтизну без царапин и вредной химии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.