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Кухня пахнет кофейней, а не духовкой: пеку мраморный кекс с кофе и гвоздикой — один час, очень вкусно и без лишней возни

Еда

Бывают такие дни, когда хочется чего-то особенного, но времени на сложные кулинарные эксперименты нет. В такие моменты я готовлю этот кофейный кекс. Он наполняет всю кухню ароматом свежемолотого кофе и пряностей, создавая ощущение, что мы зашли в маленькую уютную кондитерскую, хотя на самом деле находимся у себя дома.

Кекс с кофе
Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов is licensed under Все права защищены
Кекс с кофе

Однажды я так увлеклась созданием "мраморного" рисунка, что перемешала тесто слишком долго. В итоге вместо красивых разводов получился просто однотонный коричневый кекс. Он был по-прежнему вкусным, но выглядел скучно. Теперь я строго следую правилу: всего пару движений вилкой, и всё - больше не трогаем.

Время приготовления: 1 ч

Количество порций: 8

Ингредиенты

  • Мука пшеничная 250 г
  • Маргарин сливочный 150 г
  • Сахар-песок 150 г
  • Яйцо куриное 3 шт.
  • Разрыхлитель теста 2 ч. л.
  • Кофе растворимый сухой 1 ст. л.
  • Какао-порошок 1 ст. л.
  • Корица молотая 1 ч. л.
  • Гвоздика молотая 0.5 ч. л.
  • Сахарная пудра по вкусу
  • Масло сливочное 1 ст. л.
  • Сухари панировочные 1 ст. л.

Приготовление

Шаг 1. Разогрейте духовку до 200°С. Смажьте форму сливочным маслом и присыпьте панировочными сухарями или мукой.

Шаг 2. Взбейте мягкий маргарин с сахаром до получения пышной светлой массы. По одному введите яйца, каждый раз взбивая смесь до однородности.

Шаг 3. Отделите 2 столовые ложки муки в отдельную емкость. Всю остальную муку смешайте с разрыхлителем.

Шаг 4. Всыпьте муку с разрыхлителем в масляную смесь, размешайте до однородности. Разделите тесто на две равные части.

Шаг 5. В первую часть теста добавьте кофе, какао, корицу и гвоздику, тщательно перемешайте. Во вторую часть добавьте отложенные две ложки муки.

Шаг 6. Выложите тесто в форму слоями или поочередно по одной ложке светлой и темной массы.

Шаг 7. С помощью вилки или ножа сделайте несколько зигзагообразных движений по тесту, чтобы создать мраморный узор. Избегайте слишком интенсивного перемешивания.

Шаг 8. Выпекайте кекс 40 минут при 200°С. Проверяйте готовность деревянной лучинкой — она должна остаться сухой. Если верх начнет быстро темнеть, накройте форму фольгой.

Шаг 9. Полностью остудите кекс в форме перед извлечением. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой через сито.

От автора: Я обычно подаю этот кекс с чашкой крепкого черного кофе без сахара — горечь напитка отлично балансирует сладость выпечки и подчеркивает аромат гвоздики.

Для тех, кто хочет добиться более выраженного кофейного вкуса, можно использовать не только растворимый кофе, но и добавить щепотку мелкомолотого зернового, если он есть под рукой.

"Для получения правильной структуры мраморного кекса важно, чтобы обе части теста имели примерно одинаковую плотность. Добавление лишней муки в светлую часть, как указано в рецепте, помогает ей не смешиваться слишком быстро с более тяжелой кофейно-шоколадной массой при создании узора", — подчеркнула повар кафе Людмила Кравцова.

Кулинарная подсказка: Чтобы кекс получился более воздушным, используйте ингредиенты комнатной температуры. Если маргарин будет слишком холодным, он не объединится с яйцами в однородную эмульсию, и структура мякиша может получиться неоднородной.
Экспертная проверка: повар кафе Людмила Кравцова
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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