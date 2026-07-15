Кухня пахнет кофейней, а не духовкой: пеку мраморный кекс с кофе и гвоздикой — один час, очень вкусно и без лишней возни

Бывают такие дни, когда хочется чего-то особенного, но времени на сложные кулинарные эксперименты нет. В такие моменты я готовлю этот кофейный кекс. Он наполняет всю кухню ароматом свежемолотого кофе и пряностей, создавая ощущение, что мы зашли в маленькую уютную кондитерскую, хотя на самом деле находимся у себя дома.
Однажды я так увлеклась созданием "мраморного" рисунка, что перемешала тесто слишком долго. В итоге вместо красивых разводов получился просто однотонный коричневый кекс. Он был по-прежнему вкусным, но выглядел скучно. Теперь я строго следую правилу: всего пару движений вилкой, и всё - больше не трогаем.
Время приготовления: 1 ч
Количество порций: 8
Шаг 1. Разогрейте духовку до 200°С. Смажьте форму сливочным маслом и присыпьте панировочными сухарями или мукой.
Шаг 2. Взбейте мягкий маргарин с сахаром до получения пышной светлой массы. По одному введите яйца, каждый раз взбивая смесь до однородности.
Шаг 3. Отделите 2 столовые ложки муки в отдельную емкость. Всю остальную муку смешайте с разрыхлителем.
Шаг 4. Всыпьте муку с разрыхлителем в масляную смесь, размешайте до однородности. Разделите тесто на две равные части.
Шаг 5. В первую часть теста добавьте кофе, какао, корицу и гвоздику, тщательно перемешайте. Во вторую часть добавьте отложенные две ложки муки.
Шаг 6. Выложите тесто в форму слоями или поочередно по одной ложке светлой и темной массы.
Шаг 7. С помощью вилки или ножа сделайте несколько зигзагообразных движений по тесту, чтобы создать мраморный узор. Избегайте слишком интенсивного перемешивания.
Шаг 8. Выпекайте кекс 40 минут при 200°С. Проверяйте готовность деревянной лучинкой — она должна остаться сухой. Если верх начнет быстро темнеть, накройте форму фольгой.
Шаг 9. Полностью остудите кекс в форме перед извлечением. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой через сито.
От автора: Я обычно подаю этот кекс с чашкой крепкого черного кофе без сахара — горечь напитка отлично балансирует сладость выпечки и подчеркивает аромат гвоздики.
Для тех, кто хочет добиться более выраженного кофейного вкуса, можно использовать не только растворимый кофе, но и добавить щепотку мелкомолотого зернового, если он есть под рукой.
"Для получения правильной структуры мраморного кекса важно, чтобы обе части теста имели примерно одинаковую плотность. Добавление лишней муки в светлую часть, как указано в рецепте, помогает ей не смешиваться слишком быстро с более тяжелой кофейно-шоколадной массой при создании узора", — подчеркнула повар кафе Людмила Кравцова.
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