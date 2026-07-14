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Пока на улице плавится асфальт, варю компот из замороженной клубники с цедрой лимона — охлаждаю и пью весь день вместо воды

Еда

Когда в морозилке обнаруживается пакет с прошлогодней клубникой, самое время устроить себе небольшой праздник. Я обычно достаю её, когда хочется чего-то легкого и ягодного, но свежих плодов в магазине уже нет или они совсем безвкусные. Такой компот выручает и зимой, и летом, становясь отличным дополнением к семейному обеду.

Компот из клубники
Фото: commons.wikimedia.org by James Gordon, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Компот из клубники

Однажды я так увлеклась добавлением лимона, что напиток получился слишком кислым. С тех пор я всегда добавляю сахар постепенно, ориентируясь на сладость самих ягод, чтобы сохранить баланс вкуса.

Ингредиенты

  • Замороженная клубника
  • Яблоко (1 шт.)
  • Сахар
  • Лимон (половина)
  • Вода

Приготовление

Шаг 1. Снять с половины лимона цедру одной длинной лентой с помощью овощечистки, затем выжать из него сок.

Шаг 2. Разрезать яблоко пополам, удалить семена и нарезать плод на дольки.

Шаг 3. Довести воду в эмалированной кастрюле до кипения, всыпать сахар и перемешать до полного растворения.

Шаг 4. Положить в кастрюлю яблочные дольки и лимонную цедру, варить в течение 10 мин.

Шаг 5. Добавить замороженную клубнику, не размораживая её заранее. Дождаться закипания и варить еще 5 мин.

Шаг 6. Выключить огонь, влить лимонный сок и перемешать.

Шаг 7. Накрыть кастрюлю крышкой и оставить настояться на 20-30 мин.

Шаг 8. Процедить напиток через сито в кувшин и дать ему полностью остыть.

От автора: В холодное время года я подаю этот компот теплым, добавляя в чашку палочку корицы. А летом, чтобы усилить свежесть, кладу в кувшин несколько листиков мяты или горсть красной смородины — это придает напитку приятную кислинку.

"Для сохранения максимального количества витаминов в замороженных ягодах важно избегать их предварительной разморозки перед закладкой в кастрюлю. Быстрый нагрев позволяет сохранить структуру продукта и интенсивный цвет напитка", — подчеркнула консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Экспертная проверка: консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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