В семье у нас кофе обычно не пьют, а от этого латте с бананом просят добавки — готовлю его в высоких стаканах, как в кофейне

Когда за окном становится жарко или просто хочется чего-то особенного вместо привычного утреннего кофе, я готовлю банановый латте. Это не просто напиток, а что-то среднее между десертом и бодрящим кофе. Банан дает приятную плотность и сливочный аромат, который отлично переплетается с горчинкой кофе.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Банановый латте

Однажды я попробовала подать этот напиток в высоких прозрачных стаканах с трубочками, как в кофейне. Дети были в восторге, хотя обычно относятся к кофе скептически, а мне понравилось, что напиток получается сытным и заменяет полноценный перекус.

Ингредиенты

банан — 1 шт.

кофе (крепкий) — 1 чашка

молоко — ½ чашки

ванилин — 1 ч. л.

корица — 1 ч. л.

сливочное масло — 1 ч. л.

Приготовление

Шаг 1. Нарезать банан кусочками и залить крепким кофе. Оставить смесь на 10 минут, чтобы фрукты пропитались кофейным вкусом.

Шаг 2. Нагреть молоко в кастрюле, добавив в него ванилин и корицу. Положить сливочное масло и тщательно перемешать до растворения.

Шаг 3. Переложить в блендер пропитанный кофе банан и добавить подготовленную молочную смесь. Взбить всё до однородного состояния.

Шаг 4. Разлить напиток по стаканам и отправить в холодильник или подавать охлажденным.

От автора: Я обычно не добавляю корицу в сам напиток, если планирую оставить его в холодильнике надолго, так как она может дать осадок. В таком случае присыпаю ею пенку прямо перед подачей — так аромат ощущается ярче.

При приготовлении подобных напитков важно учитывать, что сочетание кофе и молока может быть тяжелым для пищеварения у некоторых людей, а бананы содержат сахар, который усиливает сладость напитка без добавления сиропов.

"Добавление сливочного масла в молочную основу — профессиональный прием, который позволяет создать более стабильную эмульсию при взбивании в блендере. Это делает текстуру напитка более шелковистой и однородной, предотвращая быстрое расслоение кофе и молока", — подчеркнула повар кафе Людмила Кравцова

Кулинарная подсказка: Чтобы напиток стал еще более освежающим, можно заменить обычные кусочки банана на замороженные слайсы. Тогда латте получится густым, почти как молочный коктейль, и его не придется долго охлаждать в холодильнике.