В семье у нас кофе обычно не пьют, а от этого латте с бананом просят добавки — готовлю его в высоких стаканах, как в кофейне

Когда за окном становится жарко или просто хочется чего-то особенного вместо привычного утреннего кофе, я готовлю банановый латте. Это не просто напиток, а что-то среднее между десертом и бодрящим кофе. Банан дает приятную плотность и сливочный аромат, который отлично переплетается с горчинкой кофе.
Однажды я попробовала подать этот напиток в высоких прозрачных стаканах с трубочками, как в кофейне. Дети были в восторге, хотя обычно относятся к кофе скептически, а мне понравилось, что напиток получается сытным и заменяет полноценный перекус.
Шаг 1. Нарезать банан кусочками и залить крепким кофе. Оставить смесь на 10 минут, чтобы фрукты пропитались кофейным вкусом.
Шаг 2. Нагреть молоко в кастрюле, добавив в него ванилин и корицу. Положить сливочное масло и тщательно перемешать до растворения.
Шаг 3. Переложить в блендер пропитанный кофе банан и добавить подготовленную молочную смесь. Взбить всё до однородного состояния.
Шаг 4. Разлить напиток по стаканам и отправить в холодильник или подавать охлажденным.
От автора: Я обычно не добавляю корицу в сам напиток, если планирую оставить его в холодильнике надолго, так как она может дать осадок. В таком случае присыпаю ею пенку прямо перед подачей — так аромат ощущается ярче.
При приготовлении подобных напитков важно учитывать, что сочетание кофе и молока может быть тяжелым для пищеварения у некоторых людей, а бананы содержат сахар, который усиливает сладость напитка без добавления сиропов.
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