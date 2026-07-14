Молодую капусту не варю и не тушу — запекаю стейками: жена просила добавки, пока основное блюдо остывало на тарелке

Когда на прилавках появляется молодая капуста, я стараюсь закупать её побольше. В отличие от зимних сортов, она нежная, сладковатая и не требует долгой подготовки. Мой любимый способ её приготовления — духовка. При запекании овощ не разваривается в кашу, а сохраняет структуру, приобретая при этом румяную корочку и глубокий вкус.
Однажды я попробовал приготовить капустные стейки вместо обычного гарнира к рыбе. Жена сначала отнеслась к этому с подозрением, ведь капуста в таком виде выглядела для него слишком непривычно, но в итоге стейки исчезли с тарелок быстрее, чем основное блюдо. Теперь это наш традиционный сезонный ритуал.
Стейки из капусты. Листья обжариваются с двух сторон до золотистого цвета, после чего отправляются в духовку до готовности. Это отличный вариант для быстрого ужина.
Капуста в сливках. Овощ томится в сливочном соусе. Сливки делают текстуру очень мягкой, а вкус — более насыщенным и сливочным.
Фаршированная капуста. Классический вариант, где листья наполняются мясным фаршем. Блюдо получается сытным и самодостаточным.
Запекание с фаршем. Капуста и мясной фарш готовятся в форме одновременно, пропитываясь соками друг друга.
Стейк с фаршем. Оригинальное сочетание, где мясная начинка дополняет текстуру капустного ломтика.
Капустная лазанья. Вместо листов теста используются листья капусты. Их выкладывают слоями, чередуя с фаршем и сыром, и запекают до образования сырной корочки.
От автора: Чтобы капуста в духовке не пересохла, я часто накрываю форму фольгой на первые 20 минут приготовления, а в конце снимаю её, чтобы овощ подрумянился.
Для усиления вкуса рекомендую добавить в маринад для стейков немного чеснока и копченой паприки — это придаст овощу легкий аромат дымка, который идеально сочетается со сладостью молодой капусты.
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