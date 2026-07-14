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Молодую капусту не варю и не тушу — запекаю стейками: жена просила добавки, пока основное блюдо остывало на тарелке

Еда

Когда на прилавках появляется молодая капуста, я стараюсь закупать её побольше. В отличие от зимних сортов, она нежная, сладковатая и не требует долгой подготовки. Мой любимый способ её приготовления — духовка. При запекании овощ не разваривается в кашу, а сохраняет структуру, приобретая при этом румяную корочку и глубокий вкус.

капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
капуста

Однажды я попробовал приготовить капустные стейки вместо обычного гарнира к рыбе. Жена сначала отнеслась к этому с подозрением, ведь капуста в таком виде выглядела для него слишком непривычно, но в итоге стейки исчезли с тарелок быстрее, чем основное блюдо. Теперь это наш традиционный сезонный ритуал.

Варианты запекания молодой капусты

Стейки из капусты. Листья обжариваются с двух сторон до золотистого цвета, после чего отправляются в духовку до готовности. Это отличный вариант для быстрого ужина.

Капуста в сливках. Овощ томится в сливочном соусе. Сливки делают текстуру очень мягкой, а вкус — более насыщенным и сливочным.

Фаршированная капуста. Классический вариант, где листья наполняются мясным фаршем. Блюдо получается сытным и самодостаточным.

Запекание с фаршем. Капуста и мясной фарш готовятся в форме одновременно, пропитываясь соками друг друга.

Стейк с фаршем. Оригинальное сочетание, где мясная начинка дополняет текстуру капустного ломтика.

Капустная лазанья. Вместо листов теста используются листья капусты. Их выкладывают слоями, чередуя с фаршем и сыром, и запекают до образования сырной корочки.

От автора: Чтобы капуста в духовке не пересохла, я часто накрываю форму фольгой на первые 20 минут приготовления, а в конце снимаю её, чтобы овощ подрумянился.

Для усиления вкуса рекомендую добавить в маринад для стейков немного чеснока и копченой паприки — это придаст овощу легкий аромат дымка, который идеально сочетается со сладостью молодой капусты.

"При приготовлении молодой капусты важно учитывать её высокую влажность по сравнению со старыми сортами. Чтобы блюдо не превратилось в суп, особенно при запекании с фаршем или в сливках, стоит избегать избытка жидкости в соусах и давать лишней влаге испариться при обжаривании стейков", — подчеркнула повар кафе Людмила Кравцова.
Кулинарная подсказка: Если вы готовите фаршированные листья, предварительно обдайте их кипятком или слегка припустите на сковороде. Это сделает их более гибкими, и они не порвутся при заворачивании начинки.
Экспертная проверка: повар кафе Людмила Кравцова
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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