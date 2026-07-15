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Пугающие буквы на упаковке колбасы: что на самом деле означает аббревиатура ММО

Еда

Мясо механической обвалки (ММО) регулярно оказывается в центре дискуссий на форумах и в социальных сетях. Покупатели видят пугающую аббревиатуру и автоматически записывают товар в разряд "опасной химии". Разберемся, что скрывается за этим термином на самом деле и стоит ли обходить стороной полки с сосисками и колбасой.

Мясопродукты на прилавке супермаркета
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Мясопродукты на прилавке супермаркета

Что такое ММО на самом деле

Технология механической обвалки — это стандартный промышленный процесс. После разделки туши на костях остаются фрагменты мышечной ткани. Вручную извлечь каждый грамм мяса затратно и неэффективно для крупных мясокомбинатов. В дело вступают центрифуги и прессы, которые под давлением очищают кость от остатков. Итогом становится фаршеобразная масса, состоящая из соединительной ткани, волокон мяса, жира и кожи. Об этом каналу "Едим дома" рассказао кандидат технических наук, доцент, директор института "Высшая школа гостеприимства" Дмитрий Быстров

"ММО — это не опасный ингредиент. Промышленная переработка позволяет максимально эффективно использовать сырье, не допуская лишних отходов. Важно понимать, что это лишь способ механического отделения пищевых тканей, а не синтетический заменитель", — разъяснил эксперт ресторанного бизнеса Игорь Сафонов.

Влияет ли технология на качество продукта

Главный нюанс ММО заключается в ценности белка. В такой массе меньше чистого мышечного белка по сравнению с кусковым мясом. Именно поэтому продукты с содержанием ММО относятся к категории бюджетных и менее сбалансированных по нутриентам. Однако с точки зрения безопасности, при условии соблюдения санитарных норм на производстве, к ММО вопросов нет. Если вы ищете идеальный состав, лучше обратить внимание на картофель по-ливански как полноценный гарнир к мясу.

"Низкая питательная ценность и измененная структура фарша — главные причины, по которым профессионалы не называют такую продукцию премиальной. Здесь важна технология: если производитель соблюдает стандарты, конечный продукт будет качественным и безопасным", — отметил кандидат технических наук Дмитрий Быстров.

Правила выбора мясных деликатесов

При покупке сосисок или паштетов читайте состав. Работает базовый закон пищевой индустрии: ингредиенты перечисляются по убыванию их доли. Если на первом месте стоит ММО, а следом идут крахмал, соевый изолят и фосфаты, перед вами продукт сомнительной ценности. Качественный продукт требует правильного подхода, как и фаршированные конкильони, где основа — это мясо, а не наполнители.

Тип сырья Характеристика
Кусковое мясо Высокий уровень белка, структура волокон
ММО Гомогенная масса, измененная структура, бюджетность

"Маркировка ММО не должна пугать. Внимательно смотрите на наличие усилителей вкуса. Если состав пестрит добавками для маскировки сырья, откажитесь от покупки. Это верный признак, что производитель экономил на качестве", — подчеркнула консультант по питанию Екатерина Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о ММО

Можно ли отравиться продуктом из ММО?

Нет, если продукт изготовлен по ГОСТу или ТУ с соблюдением температурного режима обработки. ММО — это полноценное сырье, а не пищевой брак.

Почему ММО дешевле обычного мяса?

ММО является побочным продуктом первичной переработки. Себестоимость такой массы значительно ниже, чем у филейных частей туши.

Как понять, что в колбасе много ММО?

Ищите аббревиатуру в начале состава. Если текстура колбасного изделия излишне паштетообразная и однородная — скорее всего, доля ММО высока.

Обязательно ли в ММО попадают кости?

Современные сепараторы отсеивают костные частицы. Допускается лишь наличие кальциевого остатка в микроскопических дозах, регулируемом регламентами.

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Экспертная проверка: эксперт ресторанного бизнеса Игорь Сафонов, консультант по питанию Екатерина Смирнова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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