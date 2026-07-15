Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Солнце в Раке включает режим честности с 16 июля: кому придётся признать то, что давно откладывалось
Ожившая сказка на даче: как простые фонари из бутылок меняют настроение вашего сада после заката
Новый бьюти-тренд из соцсетей может обернуться раздражением: вся правда о банановой кожуре для лица
Якутское село Сунтар ждет перезагрузка: новые сети в северном регионе исключат риск замерзания
В желудке кошки скопилась шерсть: последствия вынудили владельцев сменить привычки ухода
Посевы буквально разгромил град: заставило хозяйство применить нестандартные методы защиты
Прогулка обернулась паникой — без этих десяти вещей в сумке помочь питомцу не выйдет: собираем домашнюю аптечку
Раньше боялись каждого разлива реки: в Покровске решили проблему качества питьевой воды
Загородная недвижимость после развода: закон запретил то, о чем мечтала вся страна

Выпечка давно так не радовала: вишнёвая шарлотка с нежным кремом стала главной на столе

Еда

Лето требует десертов, которые не заставляют стоять у плиты часами. Торт "Вишня на облачке" — это баланс домашней выпечки и ресторанной легкости. Минимум ингредиентов, 15 минут активной работы, а результат — воздушная структура с ярким ягодным акцентом.

Вишневый пирог
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вишневый пирог

Технология создания "Облака"

Секрет текстуры кроется в крахмальном заварном креме. В отличие от тяжелых масляных основ, он дает десерту легкость. Творожная запеканка или влажный пирог проигрывают "Облачку" в балансе сладости и кислинки свежей ягоды. Правильная кулинария требует точного соблюдения последовательности: сначала крем, потом тесто.

"Главный враг нежного крема — перегрев. Крахмал требует плавного нагревания, иначе получите комки, а не бархатистую текстуру", — констатировала кондитер Ольга Ефимова.

Параметр Характеристика
Время подготовки 15 минут
Температура выпекания 180 °C

Для тех, кто предпочитает более сытные решения, рекомендую также изучить методы приготовления картофеля по-ливански — это идеальный гарнир к мясу, где также важна техника температурного контроля.

Название: "Вишня на облачке"

Нежное сочетание заварного крема и сочной вишни. Этот десерт станет фаворитом вашего летнего стола.

Время: 50 мин | 🍽 Порции: 8

Ингредиенты (Список):

  • 220 гр муки
  • 100 гр сахара
  • 120 мл масла растительного
  • 2 шт. яиц
  • 120 мл молока
  • 10 гр разрыхлителя
  • 150 гр вишни (без косточек)
  • 250 мл молока (для крема)
  • 1 шт. желтка (для крема)
  • 30 гр сахара (для крема)
  • 20 гр крахмала кукурузного
  • ванильный сахар (по вкусу)

Пошаговая инструкция:

Шаг 1: Сварите крем. Соедините желток, сахар и крахмал. Влейте молоко. Прогревайте на огне до загустения. Остудите под пленкой.

Шаг 2: Взбейте яйца с сахаром. Добавьте масло и молоко. Введите муку с разрыхлителем в конце.

Шаг 3: Вылейте тесто в форму. Распределите крем и вишню. Слегка утопите ягоды.

Шаг 4: Выпекайте при 180°C около 35 минут. Проверьте шпажкой сухую часть теста.

Шаг 5: Полностью остудите перед подачей.

Секрет Шефа: Используйте лесные вишни или качественные садовые сорта. Если влаги в ягоде слишком много, обваляйте их в чайной ложке крахмала перед укладкой — это сохранит структуру теста.

"Для выпечки с начинками крайне важно выбирать форму правильной теплопроводности. Керамика прогревается медленнее, чем металл, учитывайте это при расчете времени", — подчеркнул пекарь Иван Терентьев.

Ответы на популярные вопросы о десертах

Можно ли использовать другую ягоду?

Да, подойдет малина или черная смородина, но их нужно брать строго по рецептуре, чтобы не размочить тесто излишним соком.

Как понять, что крем готов?

Крем должен напоминать густую сметану. Если провести лопаткой, след остается четким.

Почему десерт оседает?

Не открывайте духовку первые 25 минут. Перепад температур губит структуру теста.

Нужно ли смазывать форму?

Даже при наличии пергамента, легкое смазывание бортиков маслом — хороший стандарт.

"Подобные быстрые рецепты — спасение, когда ожидаются гости. Главное — подготовить компоненты заранее, ведь порядок имеет значение", — отметила повар Людмила Кравцова.

Читайте также

Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, пекарь Иван Терентьев, повар Людмила Кравцова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Одна ночь разделила жизнь надвое: Байкал поглотил целую степь и сотни домов
Природа
Одна ночь разделила жизнь надвое: Байкал поглотил целую степь и сотни домов
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Газ
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Цветок с ароматом вишневого пирога: создаем непрерывный цветочный праздник на клумбе
Садоводство, цветоводство
Цветок с ароматом вишневого пирога: создаем непрерывный цветочный праздник на клумбе
Популярное
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса

Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.

Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Секретный план Макрона: коалиция на границах Украины готова к действиям Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Последние материалы
Посевы буквально разгромил град: заставило хозяйство применить нестандартные методы защиты
Прогулка обернулась паникой — без этих десяти вещей в сумке помочь питомцу не выйдет: собираем домашнюю аптечку
Раньше боялись каждого разлива реки: в Покровске решили проблему качества питьевой воды
Загородная недвижимость после развода: закон запретил то, о чем мечтала вся страна
Кухня пахнет кофейней, а не духовкой: пеку мраморный кекс с кофе и гвоздикой — один час, очень вкусно и без лишней возни
Деньги потекли рекой: Амурская область зафиксировала резкий скачок доходов в казну
Крымчане получили право на бесплатное топливо: новые правила перевернули быт тысяч домохозяйств
Белогорск в ремонте: власти раскрыли планы по реконструкции магистралей и проездов
Световой поводок для лунохода: китайские физики планируют расстрелять кратеры лазером
Обрезаю землянику сразу после сбора урожая — 4 правила, без которых кусты не заложат цветочные почки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.