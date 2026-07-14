Ошибка с перемешиванием вышла боком: один промах едва не испортил всю партию домашнего вина

Когда в саду одновременно созревают клубника и красная смородина, перед каждой хозяйкой встает дилемма: успеть переработать всё в варенье или создать что-то более интересное. Я предпочитаю объединить эти ягоды в одном напитке. В этом сочетании клубничная сладость встречается с яркой кислинкой смородины, а коричневый сахар добавляет легкий карамельный оттенок, который делает вкус более глубоким и взрослым.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ повар Людмила Кравцова

Один раз я забыла вовремя перемешать сусло, и плотная ягодная шапка поднялась слишком высоко. Пришлось потратить лишний час на очистку стенок бутыли, поэтому теперь я строго следую правилу перемешивания дважды в день.

Ингредиенты

Вода

Сахар коричневый

Клубника

Смородина красная

Лимон

Изюм узбекский золотистый

Приготовление

Шаг 1. Насыпьте коричневый сахар в кастрюлю, влейте воду. Нагревайте на слабом огне до полного растворения сахара. Нарежьте лимон тонкими кружочками и добавьте их в сироп сразу после закипания. Снимите с огня и остудите.

Шаг 2. Вымойте клубнику и смородину. Удалите чашелистики с клубники, смородину оставьте на веточках. Переложите ягоды в глубокую эмалированную или пластиковую посуду и разомните деревянным пестиком до состояния неоднородного пюре.

Шаг 3. Подготовьте простерилизованную стеклянную бутыль. Перелейте в неё ягодное пюре, всыпьте горсть немытого изюма, влейте остывший сироп и добавьте ломтики лимона. Перемешайте длинной деревянной ложкой. Следите, чтобы сусло занимало не более трех четвертей объема бутыли, чтобы пена не вышла наружу.

Шаг 4. Накройте горлышко чистой марлей или хлопчатобумажной тканью, закрепив резинкой. Поставьте в темное место при комнатной температуре на шесть-восемь дней. Дважды в сутки аккуратно перемешивайте массу длинной палочкой, чтобы разрушить ягодную шапку.

Шаг 5. Слейте забродивший сок через мелкое сито или марлю в чистую стерильную бутыль, не поднимая осадок со дна. Герметично закройте емкость пробкой с гибкой резиновой трубкой, опустив её конец в банку с чистой водой. Оставьте в темном помещении на шесть-восемле дней до прекращения выделения пузырьков.

Шаг 6. Снимите вино с осадка с помощью тонкого силиконового шланга. Разлейте прозрачный напиток в чистые сухие бутылки, плотно укупорьте пробками и отправьте в прохладное темное место (погреб или подвал) на пятьдесят-шестьдесят дней для созревания.

От автора: Я использую именно коричневый сахар вместо обычного белого. Он не только дает карамельный привкус, но и влияет на итоговый цвет напитка, делая рубиновый оттенок более насыщенным и благородным.

Почему это работает: Использование немытого изюма позволяет избежать покупки винных дрожжей. На поверхности изюма содержатся природные дикие дрожжи, которые запускают процесс естественного брожения ягодного сусла.

Важно понимать, что домашнее вино требует строгого соблюдения гигиены. Любое загрязнение емкостей может привести к порче напитка.

"При приготовлении домашних вин критически важна стерилизация тары. Остатки органики на стенках бутыли могут спровоцировать развитие уксуснокислых бактерий, что превратит вино в уксус", — подчеркнула специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.