Казан больше не обязателен: что делают с маслом, чтобы домашний плов получился идеальным

Рассыпчатый плов можно приготовить и без казана, если взять чугунную сковороду с высокими бортами и не пропустить один старый кухонный приём: прокалить масло с луком до тёмного цвета, а потом убрать лук. Масло станет ароматнее, а рис сохранит зёрнышко к зёрнышку. Ещё один критичный момент — рис нужно промыть 6–8 раз, замочить в солёной воде на 30 минут и ни разу не тревожить во время томления.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Плов, казан

Почему для плова подходит сковорода, а не только казан

Если казана нет, выручит чугунная сковорода с высокими бортами. Она долго держит тепло и прогревается ровнее, чем тонкая посуда. За счёт этого зирвак не теряет жар слишком быстро, а рис томится спокойно и без резких перепадов температуры.

Тефлоновая сковорода для такого блюда подходит хуже: она быстрее остывает. Если чугуна дома нет, можно взять толстостенную алюминиевую сковороду. Для других домашних блюд с похожей логикой посуды и нагрева пригодятся и простые приёмы из материалов про домашнюю тушёнку из говядины и ленинградский рассольник, где стабильный жар тоже меняет результат.

"Чугун хорош тем, что не мечется по температуре. Поставили слабый огонь — и посуда держит его спокойно. Для плова это особенно удобно: рис не любит суеты", — объяснила в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Что даёт прокаливание масла с луком

Старый ресторанный трюк работает просто: в растительное масло кладут лук и держат его до тёмного цвета, после чего лук вынимают. За это время масло набирает аромат и становится базой для зирвака. Потом в нём готовят мясо и морковь.

Этот шаг помогает собрать вкус ещё до закладки риса. И здесь не стоит экономить на жире: для плова он нужен не только для жарки, но и для правильной текстуры. По той же причине в домашней кухне часто выручает внимательная работа с основой блюда — как, например, в рецептах закуски из кабачков или кабачковой икры, где всё решает первый этап.

Как подготовить рис, чтобы он не слипся

Для плова лучше брать длиннозёрный рис — девзиру или басмати. Перед готовкой его нужно промыть 6–8 раз, а потом замочить в солёной воде на 30 минут. Соль помогает убрать лишний крахмал, а многократное промывание очищает зёрна от мутной пудры, из-за которой плов часто выходит липким.

После этого рис засыпают только в кипящий зирвак. Во время томления его не мешают. Это одна из самых частых ошибок: стоит начать двигать рис раньше времени, и слой ломается, а зёрна начинают отдавать крахмал в жидкость. Похожая точность нужна и в тесте, и в крупе — об этом хорошо напоминают материалы про ленивые вареники и быстрые вареники, где лишнее движение тоже портит структуру.

"Если рис промыт плохо, никакие специи уже не спасут. Слипается он не из-за плохого сорта, а из-за крахмала на поверхности. Промывайте до почти прозрачной воды", — отметил в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Пропорции для домашнего плова

На 500 г риса нужно взять 500 г мяса, подойдут баранина или говядина. Ещё понадобится 500 г моркови, 2 луковицы и 200 мл растительного масла. Из специй — зира, барбарис и чеснок.

Соотношение здесь держится ровно: рис, мясо и морковь идут в одинаковом количестве. Масла тоже должно быть достаточно, иначе вкус получится беднее, а зёрна не раскроются как надо.

"Когда масла слишком мало, люди пытаются спасти плов водой и получают кашу. Жир здесь нужен для вкуса и для того, чтобы рис лег правильно, а не слепился в ком", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Как готовить плов на сковороде

Сначала прокалите масло с луком до тёмного цвета и выньте лук. Затем в этом масле готовьте зирвак: мясо и морковь. Когда зирвак закипит, засыпьте подготовленный рис. После этого его не трогайте.

Томить плов нужно под крышкой 20–25 минут на минимальном огне. Перемешивать можно только в самом конце, перед подачей. Если хочется лучше чувствовать работу с живыми процессами на кухне, можно заглянуть и в материалы про домашний живой квас, смузи из смородины и торт "Мишка": везде результат держится на точности шага, а не на сложности рецепта.

Главное здесь — не торопить огонь и не вмешиваться в процесс раньше времени. Тогда даже без казана плов получится рассыпчатым и насыщенным по вкусу.

Приём Что даёт Прокалить масло с луком до тёмного цвета и вынуть лук Масло становится ароматнее, рис меньше слипается Промыть рис 6–8 раз С поверхности уходит лишний крахмал Замочить рис в солёной воде на 30 минут Зёрна лучше держат форму Засыпать рис в кипящий зирвак Плов готовится ровнее Не мешать рис во время томления Плов остаётся рассыпчатым Томить под крышкой 20–25 минут на минимальном огне Рис доходит без пересушивания и пригорания

Даже простые правила в плове работают только в связке: подходящая посуда, правильно подготовленный рис, горячий зирвак и спокойное томление под крышкой.

Ответы на популярные вопросы о плове на сковороде

Можно ли готовить плов без чугуна?

Да, если взять толстостенную алюминиевую сковороду. Она подойдёт лучше, чем тонкая тефлоновая, потому что держит жар стабильнее.

Какой рис выбрать для такого плова?

Подходит длиннозёрный рис: девзира или басмати. Короткий и слишком крахмалистый рис чаще даёт липкую текстуру.

Зачем замачивать рис в солёной воде?

После промывания замачивание на 30 минут помогает убрать остатки крахмала и подготовить зёрна к томлению. Это снижает риск, что плов слипнется.

Когда можно перемешать плов?

Только в самом конце, перед подачей. Во время томления рис не мешают.

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