Борщ темнеет не из-за свёклы: какой неожиданный продукт возвращает супу насыщенный цвет

Яркий борщ нередко тускнеет уже в кастрюле, и дело не только в свёкле. Есть простой приём, который помогает вернуть супу густой тёмно-бордовый цвет и сделать вкус глубже: на 4-литровую кастрюлю добавить 1 столовую ложку какао-порошка без сахара за 5 минут до готовности. Если развести какао в половнике бульона и влить в борщ в самом конце, вкус не уйдёт в шоколад, а цвет станет плотнее и насыщеннее.

Фото: pixabay.com by NightDayOnOff is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Борщ

Зачем добавлять какао в борщ

Секрет работает на цвет и на вкус сразу. Какао-порошок без сахара усиливает красный пигмент свёклы и делает оттенок борща более тёмным, ближе к бордовому. Параллельно суп получает чуть более глубокий, бархатистый вкус, но шоколадным не становится.

В исходном приёме указано точное количество: на 4-литровую кастрюлю нужна 1 столовая ложка какао. Больше добавлять не стоит, иначе появится горьковатый привкус, который уже будет заметен в тарелке.

"С борщом часто ошибаются в самом конце: хотят усилить цвет и сыплют добавку прямо из ложки в кастрюлю. Какао лучше сначала развести бульоном, тогда оно ляжет ровно и не даст комков", — объяснила в беседе с Pravda. Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Если вам интересны и другие домашние приёмы для первых блюд, похожий внимательный подход к закладке продуктов разбирается и в материале про ленинградский рассольник.

Как правильно ввести какао, чтобы не испортить вкус

Какао добавляют за 5 минут до готовности. Это главный момент: если всыпать его слишком рано, вкус может стать грубее, а нужный эффект уже не будет таким чистым.

Схема простая. Возьмите половник горячего бульона, разведите в нём 1 столовую ложку какао-порошка без сахара, затем вылейте смесь в борщ и проварите ещё 5 минут. Такой способ помогает какао равномерно разойтись по кастрюле.

Именно умеренность здесь решает всё. Этот приём не заменяет сам борщ, а только подчёркивает его. По той же причине в рецептах, где вкус строится на одной точной детали, так важны пропорции — как, например, в ленивых варениках или в быстром варианте вареников по-быстрому.

Какие приёмы ещё помогают сохранить цвет

У какао есть ещё одно удобное свойство: оно работает даже с варёной свёклой. Но если хочется усилить результат, саму свёклу лучше заранее запечь или обжарить с уксусом перед добавлением в борщ. Тогда цвет получится ещё плотнее.

Отдельная обжарка овощей тоже остаётся частью правильного хода. Свёклу, морковь и лук готовят отдельно, а уже потом соединяют с бульоном. Это помогает удержать вкус каждого продукта и не получить бледный, плоский суп.

"Свёкла любит короткий и понятный путь. Если её сначала поджарить или запечь, а потом уже отправить в кастрюлю, борщ выглядит гуще и вкус получается собраннее", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Схожий принцип работает и в других домашних заготовках и блюдах, где многое решает поведение овощей при нагреве: это хорошо видно в материале про кабачковую икру и в тексте о закуске из кабачков.

Рецепт борща с какао

Последовательность здесь тоже лучше не менять. Сначала сварите мясной бульон. Отдельно обжарьте свёклу, морковь и лук.

После этого добавьте к овощам томатную пасту и какао — 1 столовую ложку. Тушите 5 минут. Затем соедините овощную смесь с бульоном, добавьте капусту и картофель. Варите до готовности. Подавайте борщ со сметаной и зеленью.

Если хочется пополнить домашнюю кулинарную копилку не только супами, но и напитками или выпечкой, можно заглянуть в рецепты живого хлебного кваса, домашней тушёнки из говядины и торта "Мишка".

"Когда в блюде есть маленький скрытый штрих, он не должен спорить с основным вкусом. У какао в борще ровно такая роль: не выделяться, а собрать оттенки в более плотный, тёплый вкус", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Приём Что даёт 1 ст. ложка какао на 4-литровую кастрюлю Делает цвет борща тёмно-бордовым и углубляет вкус Развести какао в половнике бульона Помогает избежать комков и равномерно ввести добавку Добавить какао за 5 минут до готовности Сохраняет правильный вкус без лишней горечи Запечь или обжарить свёклу с уксусом Помогает удержать насыщенный цвет Добавить слишком много какао Даёт горький привкус

Этот способ не требует редких продуктов и легко встраивается в привычный рецепт. Для тех, кто любит домашние сочетания с ярким вкусом, может быть полезен и материал о том, почему смузи из смородины получается густым и насыщенным.

Ответы на популярные вопросы о борще с какао

Будет ли борщ шоколадным на вкус?

Нет, если взять 1 столовую ложку какао-порошка без сахара на 4-литровую кастрюлю и добавить его за 5 минут до готовности.

Когда именно добавлять какао?

За 5 минут до конца варки. Перед этим какао лучше развести в половнике горячего бульона.

Можно ли использовать варёную свёклу?

Да, приём с какао работает даже с варёной свёклой. Для более насыщенного цвета свёклу можно заранее запечь или обжарить с уксусом.

Что будет, если добавить больше какао?

Борщ может получить горький привкус. В этом приёме лучше не выходить за указанную норму.

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