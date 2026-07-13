Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Совесть замучила спустя много лет: Любовь Толкалина признала тяжёлый проступок перед Высоцкой
Деним, хлопок, сатин: как собрать образ с макси-юбкой на любое время суток и настроение
Водителей решили больше не мучить: в Псковской области радикально пересмотрели работу заправок
Больше никакой утренней ватности: 7-минутный комплекс, который перезагружает нервную систему
Всплеск эмоций в Витебске: возвращение легенд в родные края предопределило финал подготовки
Кроссовер Lada Azimut оснастят расширенным функционалом системы LADA Ride Select
Пора перестать обманывать себя: Анна Семенович раскрыла, что лишило многих женщин достойного партнера
Дорогие реактивы больше не нужны: мраморный песок превзошел химическую чистоту в яркости
Город замер в ожидании катастрофы: итоговый вердикт комиссии по заливу в Таганроге изменил всё

Бабушкина банка снова в моде: настоящий хлебный квас готовится без привычных пекарских дрожжей

Еда

Производство домашнего напитка по методу дикой ферментации исключает использование химических заквасок. Изюм и жареный ржаной хлеб запускают естественный процесс брожения за 72 часа. Такой продукт обходится втрое дешевле магазинной газировки и сохраняет биологически активный профиль состава.

Квас
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Квас

Технология хлебной ферментации без дрожжей

Отказ от промышленных дрожжей в пользу диких микроорганизмов — база традиционного хлебопечения и виноделия. Весь процесс опирается на потенциал изюма. Сушеная ягода содержит на поверхности колонии штаммов, которые при контакте с сахарами и водой начинают переработку углеводов. В отличие от магазинных суррогатов, где вкус имитирует лимонная кислота, домашний напиток получает остроту за счет натурального углекислого газа и молочной кислоты.

"Настоящий живой продукт всегда дает естественный осадок. Если вы видите абсолютно прозрачную жидкость с агрессивной пеной, это признак искусственной газации", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

Для создания правильного колера хлеб необходимо подготовить технично. Нарезка кубиками по 2 сантиметра обеспечивает максимальную площадь контакта. Обжарка при 180 градусах запускает реакцию Майяра, отвечающую за карамельный аромат. Если пережарить основу до черноты, горечь забьет остальные ноты. Правильный рецепт ржаного кваса требует баланса между колеровкой и термической деструкцией сырья.

Пошаговый протокол приготовления

Ингредиенты:

  • Ржаной хлеб Бородинский или Дарницкий — 200 гр.
  • Изюм темный глянцевый — 30 гр.
  • Сахар белый — 4 ст. ложки.
  • Вода питьевая — 2 литра.

Инструкция:

Шаг 1: Подсушить. Хлеб нарезать кубиками и отправить в духовку на 20-25 минут при 180 градусах.

Шаг 2: Термообработка. Переложить горячие сухари в банку емкостью 3 литра, залить крутым кипятком.

Шаг 3. Растворение. Через 30 минут всыпать сахар, тщательно перемешать и дождаться падения температуры до 25-28 градусов.

Шаг 4. Запуск. Добавить изюм. Мыть его нельзя — смоете ферменты. Накрыть марлей от пыли.

Шаг 5. Экспозиция. Выдержать 3 суток в темном месте при температуре 22 градуса.

Шаг 6. Финиш. Процедить, разлить по бутылкам с герметичными пробками и убрать в холод на 24 часа для стабилизации газа.

"Соблюдение температурного режима критично. Если внести изюм в воду горячее 40 градусов, микрофлора погибнет, и вы получите просто сладкий компот", — объяснила специально для Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Диагностика ошибок и методы исправления

Отсутствие активности на вторые сутки часто связано с качеством изюма. Если ягоды подвергались химической обработке диоксидом серы, брожение не начнется. В таком случае помогает внесение новой порции проверенного сырья. Слизистая структура и неприятный запах свидетельствуют о поражении среды патогенами из-за грязной посуды или слишком высокой влажности в помещении.

Проблема Техническое решение
Нет пузырьков газа Добавить 20 гр немытого изюма и 1 ст. ложку сахара
Горький привкус Уменьшить время обжарки сухарей в следующий раз
Тягучая консистенция Полная утилизация, дезинфекция банки содой

Для получения более резкого вкуса можно использовать квас с хреном, добавляя корень на этапе созревания в холодильнике. Это повышает антисептические свойства продукта. Важно понимать признаки живого кваса: легкая мутность и нарастающая плотность углекислоты при хранении.

Работа с закваской и кулинарное применение

Оставшаяся после фильтрации гуща — концентрат активной культуры. Ее не нужно выбрасывать. Использование 150 граммов старой гущи сокращает время приготовления следующей партии до 40-48 часов. Такой цикл позволяет поддерживать производство в течение всего летнего сезона. Для тех, кто предпочитает сложные холодные супы, этот напиток станет идеальной базой. Например, технология приготовления ботвиньи требует именно такого несладкого, резкого состава.

"Домашний квас на изюме отлично подходит для региональных рецептов окрошки. Он не перебивает вкус мясных ингредиентов лишним сахаром", — отметила специально для Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Срок хранения готового продукта в стекле под давлением составляет 10 суток. После этого кислотность начинает превышать комфортные значения. Энергетическая ценность напитка колеблется в пределах 30 ккал, что делает его предпочтительным выбором для тех, кто следит за рационом. Правильно приготовленный домашний ржаной квас превосходит промышленные аналоги по всем органолептическим параметрам.

Ответы на популярные вопросы о квасе

Можно ли использовать белый хлеб вместо ржаного?

Белый хлеб не даст нужной ферментативной активности и характерного вкуса. Напиток получится бледным и пресным.

Нужно ли мыть изюм перед добавлением в банку?

Нет. Вода смоет дикие дрожжи, которые находятся на коже ягод, и процесс брожения не запустится.

Почему квас взрывает пластиковые бутылки?

Это происходит из-за избыточного давления газа при дображивании в тепле. Храните закрытые бутылки строго в холодильнике.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова, специалист по региональной кухне России Мария Костина
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Следы чужих технологий на безжизненном спутнике: очевидцы прервали молчание спустя полвека
Наука и техника
Следы чужих технологий на безжизненном спутнике: очевидцы прервали молчание спустя полвека
За ужином в Турции никто не заметил подвоха: спустя несколько часов десятки туристов оказались в больнице
Путешествия
За ужином в Турции никто не заметил подвоха: спустя несколько часов десятки туристов оказались в больнице
Осенние надежды на тишину рухнули: глобальные стратеги готовят почву для нового витка жесткой борьбы
Мир. Новости мира
Осенние надежды на тишину рухнули: глобальные стратеги готовят почву для нового витка жесткой борьбы
Популярное
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее

Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.

Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Идеальная ванная без плесени: как сделать шов, который не боится воды и времени
Алиев заявил о полной нормализации отношений с Россией. Надолго ли? Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
12 августа Землю накроет полоса тьмы: в каких регионах России солнечное затмение будет полным
12 августа Землю накроет полоса тьмы: в каких регионах России солнечное затмение будет полным
Последние материалы
Миллиарды на заливе: кто и зачем строит "стратегический" отель в Зеленогорске
Стихия буквально стерла дорогу: прорыв плотины в деревне Кокуй привёл к обвалу федеральной трассы
151 миллион на черные седаны: как "Смольнинское" обновляет автопарк Петербурга
Район буквально трещит по швам: Балашиха изменит ситуацию с дошкольным образованием
Горькая правда современной онкологии: смертельная опасность подстерегает даже сторонников ЗОЖ
Поход в кино перестал быть событием: Владимир Машков выделил место, где люди до сих пор наряжаются
Транспортная блокада переправы через Оку: навигация на ключевом участке подверглась суровым испытаниям
Уикенд на максимум: где в Ярославской области 18 июля пройдут самые яркие фестивали
Миф о золотом стандарте разбит: привычные цифры на тонометре признали опасным порогом для сердца
Нейросети вошли в скважины: в Белоруснефти применили ИИ, что сократило время починки электроники
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.