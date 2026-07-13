Эти груши прячут внутри кекса: один разрез превращает обычную выпечку в десерт

Цельные груши в шоколадном кексе — тот самый прием, который меняет и вкус, и подачу: мякиш остается влажным, а фрукт после выпечки становится мягким и почти прозрачным на срезе. Самая частая ошибка здесь — взять слишком крупные или перезрелые плоды: они хуже держат форму и могут испортить рисунок. В этом рецепте все построено на простых шагах, аккуратном смешивании и правильной посадке груш в тесто.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кекс с грушей

Почему этот кекс выглядит так эффектно

Главная особенность рецепта — целые груши, погруженные в шоколадное тесто. После выпечки они сохраняют форму, но становятся нежнее, а на разрезе создают тот самый красивый рисунок, ради которого десерт хочется готовить не только к чаю, но и к гостям. Если любите домашнюю выпечку с сочной начинкой, этот прием точно стоит взять на заметку.

"Для такого кекса лучше брать груши спелые, но плотные. Если плод слишком мягкий, он может осесть в тесте и разрез уже не будет таким аккуратным", — объяснила в беседе с Pravda. Ru кондитер Ольга Ефимова.

Тесто здесь классическое: на сливочном масле, с натуральным йогуртом и какао. Йогурт поддерживает мягкость, масло дает насыщенность, а какао собирает вкус в ровную шоколадную линию без лишней приторности. По настроению такой кекс близок к уютным домашним десертам, как и свежая выпечка, которую хочется сохранить подольше.

Что понадобится для шоколадного кекса с грушей

В рецепте используются только заявленные ингредиенты: мука пшеничная, сахар-песок, масло сливочное, йогурт натуральный 2.7%, яйцо куриное, какао-порошок, разрыхлитель теста и груша. Ничего лишнего добавлять не нужно: баланс уже выстроен так, чтобы кекс получился умеренно сладким и с ярким шоколадным вкусом.

Лучше всего подходят некрупные груши. Их проще полностью погрузить в тесто, и при подаче каждый кусок будет выглядеть аккуратно. Если вам нравятся рецепты с сезонными плодами, можно посмотреть и на летние сочетания фруктов и кислинки или на кухонные приемы для работы с ягодами.

"Когда в тесте есть йогурт, важно не забивать его лишним перемешиванием. Масса должна остаться легкой, тогда мякиш выйдет мягким, а не плотным", — отметил в беседе с Pravda. Ru пекарь Иван Терентьев.

Питательная ценность одной порции указана так: 326.78 ккал, белки — 5.87 г, жиры — 13.46 г, углеводы — 46.70 г. Тем, кто собирает домашнее меню с опорой на сытные блюда для запекания и десерт к ним, такой кекс подойдет как понятное завершение обеда.

Как приготовить кекс шаг за шагом

Сначала разогрейте духовку до 180°С. Форму для кекса проложите пергаментом. Можно просто смазать ее сливочным маслом и слегка присыпать мукой. Лучше всего подходит прямоугольная форма, но подойдет и круглая диаметром 22-24 см.

Груши вымойте и обсушите. Очистите их от кожицы, но плодоножки сохраните — именно они делают подачу особенно выразительной. Удобнее всего снимать кожицу овощечисткой.

В большой миске взбейте яйца с сахаром-песком до пышной светлой массы. В отдельную емкость просейте муку с разрыхлителем и какао. Сливочное масло растопите и немного остудите. Если вам близки простые домашние рецепты с понятной логикой приготовления, обратите внимание и на пирог из кабачков на сковороде или кабачковые рулетики с начинкой.

Во взбитые с сахаром яйца аккуратно подмешайте йогурт. Затем частями, поочередно, всыпайте мучную смесь и вливайте растопленное масло. Каждый раз перемешивайте осторожными движениями снизу вверх. Воздушность теста здесь терять нельзя.

"Как только мука вошла в тесто, мешать нужно без спешки и без резких движений. Если долго работать ложкой, кекс получится тяжелее, чем должен быть", — рассказала в беседе с Pravda. Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Вылейте тесто в подготовленную форму и погрузите в него груши. Выпекайте кекс около 40 минут. Проверяйте готовность деревянной лучинкой, но вставляйте ее подальше от груш: она должна выходить сухой или с небольшим количеством влажных крошек. После выпечки немного остудите кекс в форме, затем аккуратно выньте и переложите на решетку до полного остывания.

Ошибки, которые могут испортить результат

Чаще всего подводят три вещи: слишком мягкие груши, активное перемешивание теста и неверная проверка готовности. Если проколоть лучинкой сам фрукт, можно решить, что кекс сырой, хотя тесто уже пропеклось. Похожие мелочи часто ломают и другие блюда из фарша или теста — об этом хорошо напоминает материал про ошибки, из-за которых разваливаются котлеты.

Подавать кекс лучше порционно, разрезая так, чтобы в каждом куске была половинка груши. Тогда виден и влажный шоколадный мякиш, и сам фруктовый центр. А если любите пополнять домашнюю кухню не только выпечкой, но и заготовками, пригодятся идеи вроде густого домашнего кетчупа, огуречного релиша или ароматной зеленой пасты на зиму.

Прием Что дает Некрупные спелые, но крепкие груши Аккуратный разрез и сохранение формы после выпечки Сохраненные плодоножки Более выразительная подача Отдельное смешивание сухих ингредиентов Ровная структура теста без комков какао Аккуратное перемешивание снизу вверх Более воздушный мякиш Проверка лучинкой вдали от груш Точная оценка готовности теста

Рецепт не требует сложной техники: весь эффект строится на точности шагов и правильном выборе груш. Именно поэтому он хорошо подходит и для буднего чаепития, и для ситуации, когда хочется испечь что-то запоминающееся без лишней суеты.

Ответы на популярные вопросы о шоколадном кексе с грушей

Можно ли взять круглую форму вместо прямоугольной?

Да. В рецепте указано, что подойдет и круглая форма диаметром 22-24 см.

Нужно ли очищать груши от кожицы?

Да. Груши очищают, но плодоножки сохраняют.

Как понять, что кекс готов?

Проверьте его деревянной лучинкой, втыкая ее в тесто вдали от груш. Она должна выйти сухой или с небольшим количеством влажных крошек.

Когда лучше вынимать кекс из формы?

Сначала дайте ему немного остыть в форме, затем аккуратно извлеките и полностью остудите на решетке.

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