Эти груши прячут внутри кекса: один разрез превращает обычную выпечку в десерт

Цельные груши в шоколадном кексе — тот самый прием, который меняет и вкус, и подачу: мякиш остается влажным, а фрукт после выпечки становится мягким и почти прозрачным на срезе. Самая частая ошибка здесь — взять слишком крупные или перезрелые плоды: они хуже держат форму и могут испортить рисунок. В этом рецепте все построено на простых шагах, аккуратном смешивании и правильной посадке груш в тесто.
Главная особенность рецепта — целые груши, погруженные в шоколадное тесто. После выпечки они сохраняют форму, но становятся нежнее, а на разрезе создают тот самый красивый рисунок, ради которого десерт хочется готовить не только к чаю, но и к гостям. Если любите домашнюю выпечку с сочной начинкой, этот прием точно стоит взять на заметку.
"Для такого кекса лучше брать груши спелые, но плотные. Если плод слишком мягкий, он может осесть в тесте и разрез уже не будет таким аккуратным", — объяснила в беседе с Pravda. Ru кондитер Ольга Ефимова.
Тесто здесь классическое: на сливочном масле, с натуральным йогуртом и какао. Йогурт поддерживает мягкость, масло дает насыщенность, а какао собирает вкус в ровную шоколадную линию без лишней приторности. По настроению такой кекс близок к уютным домашним десертам, как и свежая выпечка, которую хочется сохранить подольше.
В рецепте используются только заявленные ингредиенты: мука пшеничная, сахар-песок, масло сливочное, йогурт натуральный 2.7%, яйцо куриное, какао-порошок, разрыхлитель теста и груша. Ничего лишнего добавлять не нужно: баланс уже выстроен так, чтобы кекс получился умеренно сладким и с ярким шоколадным вкусом.
Лучше всего подходят некрупные груши. Их проще полностью погрузить в тесто, и при подаче каждый кусок будет выглядеть аккуратно. Если вам нравятся рецепты с сезонными плодами, можно посмотреть и на летние сочетания фруктов и кислинки или на кухонные приемы для работы с ягодами.
"Когда в тесте есть йогурт, важно не забивать его лишним перемешиванием. Масса должна остаться легкой, тогда мякиш выйдет мягким, а не плотным", — отметил в беседе с Pravda. Ru пекарь Иван Терентьев.
Питательная ценность одной порции указана так: 326.78 ккал, белки — 5.87 г, жиры — 13.46 г, углеводы — 46.70 г. Тем, кто собирает домашнее меню с опорой на сытные блюда для запекания и десерт к ним, такой кекс подойдет как понятное завершение обеда.
Сначала разогрейте духовку до 180°С. Форму для кекса проложите пергаментом. Можно просто смазать ее сливочным маслом и слегка присыпать мукой. Лучше всего подходит прямоугольная форма, но подойдет и круглая диаметром 22-24 см.
Груши вымойте и обсушите. Очистите их от кожицы, но плодоножки сохраните — именно они делают подачу особенно выразительной. Удобнее всего снимать кожицу овощечисткой.
В большой миске взбейте яйца с сахаром-песком до пышной светлой массы. В отдельную емкость просейте муку с разрыхлителем и какао. Сливочное масло растопите и немного остудите. Если вам близки простые домашние рецепты с понятной логикой приготовления, обратите внимание и на пирог из кабачков на сковороде или кабачковые рулетики с начинкой.
Во взбитые с сахаром яйца аккуратно подмешайте йогурт. Затем частями, поочередно, всыпайте мучную смесь и вливайте растопленное масло. Каждый раз перемешивайте осторожными движениями снизу вверх. Воздушность теста здесь терять нельзя.
"Как только мука вошла в тесто, мешать нужно без спешки и без резких движений. Если долго работать ложкой, кекс получится тяжелее, чем должен быть", — рассказала в беседе с Pravda. Ru повар столовой Людмила Кравцова.
Вылейте тесто в подготовленную форму и погрузите в него груши. Выпекайте кекс около 40 минут. Проверяйте готовность деревянной лучинкой, но вставляйте ее подальше от груш: она должна выходить сухой или с небольшим количеством влажных крошек. После выпечки немного остудите кекс в форме, затем аккуратно выньте и переложите на решетку до полного остывания.
Чаще всего подводят три вещи: слишком мягкие груши, активное перемешивание теста и неверная проверка готовности. Если проколоть лучинкой сам фрукт, можно решить, что кекс сырой, хотя тесто уже пропеклось. Похожие мелочи часто ломают и другие блюда из фарша или теста — об этом хорошо напоминает материал про ошибки, из-за которых разваливаются котлеты.
Подавать кекс лучше порционно, разрезая так, чтобы в каждом куске была половинка груши. Тогда виден и влажный шоколадный мякиш, и сам фруктовый центр. А если любите пополнять домашнюю кухню не только выпечкой, но и заготовками, пригодятся идеи вроде густого домашнего кетчупа, огуречного релиша или ароматной зеленой пасты на зиму.
|Прием
|Что дает
|Некрупные спелые, но крепкие груши
|Аккуратный разрез и сохранение формы после выпечки
|Сохраненные плодоножки
|Более выразительная подача
|Отдельное смешивание сухих ингредиентов
|Ровная структура теста без комков какао
|Аккуратное перемешивание снизу вверх
|Более воздушный мякиш
|Проверка лучинкой вдали от груш
|Точная оценка готовности теста
Рецепт не требует сложной техники: весь эффект строится на точности шагов и правильном выборе груш. Именно поэтому он хорошо подходит и для буднего чаепития, и для ситуации, когда хочется испечь что-то запоминающееся без лишней суеты.
Да. В рецепте указано, что подойдет и круглая форма диаметром 22-24 см.
Да. Груши очищают, но плодоножки сохраняют.
Проверьте его деревянной лучинкой, втыкая ее в тесто вдали от груш. Она должна выйти сухой или с небольшим количеством влажных крошек.
Сначала дайте ему немного остыть в форме, затем аккуратно извлеките и полностью остудите на решетке.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.