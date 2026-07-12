Оладьи из морозилки удивят всех: секрет мягкой середины и яркого ягодного вкуса

Эти оладьи удобно приготовить не утром, а заранее: тесто разливают по формочкам, замораживают, а потом жарят прямо из морозилки. Внутри — ягоды и шоколадные капли, сверху — теплый ягодный соус, который делает быстрый завтрак заметно интереснее. Главная ошибка здесь одна: пропустить соус или плохо размешать тесто, оставив комочки. Тогда пропадет и нежная текстура, и тот самый контраст горячих панкейков с яркой ягодной подачей.

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Что понадобится для оладий и соуса

Для этого завтрака нужны мука пшеничная, сахар-песок, разрыхлитель теста, соль, масло сливочное, молоко, яйцо куриное, шоколадные капли, ягоды, ягоды замороженные смесь (микс), сахар-песок и масло растительное рафинированное. Состав простой, а сама идея удобна для тех, кто любит замораживать домашние заготовки и держать под рукой быстрый вариант завтрака.

"Если тесто для оладий замораживают порционно, потом не нужно спешить с утра и отмерять продукты заново. Главное — разливать его в удобные формы и не переполнять ячейки", — рассказала в беседе с Pravda. Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Если вам нравятся блюда, которые можно собрать заранее, по тому же принципу удобства часто выбирают и мясные рулеты, и простую выпечку на сковороде. Здесь логика та же: меньше суеты у плиты, больше шансов получить ровный результат.

Как приготовить замороженные панкейки пошагово

Сначала заранее растопите сливочное масло. В миску просейте муку с солью и разрыхлителем. Отдельно взбейте яйцо с сахаром, добавьте молоко и растопленное сливочное масло, затем перемешайте до однородности.

После этого влейте яично-молочную смесь в мучную и перемешайте так, чтобы не осталось комочков. Готовое тесто разлейте по формочкам для льда. Сверху положите шоколадные капли и ягоды. Если ягоды крупные, их нужно нарезать на небольшие кусочки. Затем заготовки заморозьте.

"Комочки в таком тесте портят не только вид. Из-за них панкейки могут пропечься неровно, а внутри останутся плотные участки. Лучше перемешать до гладкости сразу, чем исправлять потом на сковороде", — объяснил в беседе с Pravda. Ru пекарь Иван Терентьев.

Перед подачей нагрейте сковороду с антипригарным покрытием на огне чуть ниже среднего. Слегка смажьте ее растительным маслом. Выложите замороженные заготовки панкейков и накройте крышкой. Через 3-4 минуты снимите крышку, переверните оладьи лопаткой и жарьте до румяной корочки. Если вам интересны похожие приемы для домашней жарки, можно заглянуть в материал о том, почему блюда из фарша разваливаются на сковороде.

Зачем нужен ягодный соус и как не испортить вкус

Соус здесь не дополнение для красоты, а важная часть рецепта. В сотейник положите ягоды, добавьте сахар, перемешайте и оставьте на 10 минут. Затем, помешивая, доведите ягоды до кипения и уваривайте на слабом огне 2-3 минуты. После этого взбейте массу погружным блендером.

Именно соус собирает вкус целиком: он добавляет сочность, оттеняет сладость теста и поддерживает ягодную начинку внутри. По тому же принципу в десертах важна работа с ягодой — это хорошо видно и в рецептах вроде малинового пирога с правильной ягодной начинкой или домашних заготовок, где вкус держится на балансе сахара и кислоты, как в компоте из ревеня, яблок и лимона.

"Ягоды для соуса не стоит долго варить. Им хватает нескольких минут после закипания, иначе вкус станет плоским, а свежая кислинка уйдет", — отметила в беседе с Pravda. Ru кондитер Ольга Ефимова.

Полезные подсказки перед подачей

Готовые оладьи подавайте с ягодным соусом. При желании к ним можно добавить растопленный шоколад, кленовый сироп или другое сладкое дополнение. Но если хочется сохранить идею рецепта, лучше не убирать ягодный соус: он дает тот самый законченный вкус.

Для домашних завтраков, которые можно частично подготовить заранее, полезны и другие кухонные мелочи: как хранить заготовки, как работать с ягодами и как не терять вкус продукта после морозилки. На эту тему могут пригодиться советы о том, как быстро подготовить ягоды без спецприборов, а также идеи для долгого хранения домашних заготовок.

Этап Что делать Что получится Подготовка теста Просеять муку с солью и разрыхлителем, отдельно смешать яйцо, сахар, молоко и масло Однородная основа без лишней плотности Смешивание Соединить обе смеси и убрать комочки Ровная текстура панкейков Заморозка Разлить тесто по формочкам, добавить шоколадные капли и ягоды Удобная заготовка для быстрого завтрака Соус Ягоды с сахаром оставить на 10 минут, довести до кипения и варить 2-3 минуты Яркий ягодный вкус без лишней густоты Жарка Готовить на сковороде под крышкой, потом перевернуть Румяная корочка и мягкая середина

Если готовите такие оладьи впервые, лучше один раз точно пройти все шаги без сокращений. Тогда станет ясно, как ведет себя тесто после заморозки и сколько соуса вам нравится подавать к порции.

Ответы на популярные вопросы о панкейках с ягодным соусом

Можно ли приготовить тесто заранее?

Да. По рецепту его как раз предлагают приготовить накануне, разлить по формочкам и заморозить.

Нужно ли размораживать заготовки перед жаркой?

Нет. Замороженные заготовки выкладывают на слегка смазанную сковороду и готовят под крышкой.

Что делать, если ягоды крупные?

Перед заморозкой их нужно нарезать на небольшие кусочки, чтобы они равномерно распределились в тесте.

С чем можно подать готовые оладьи, кроме ягодного соуса?

Подойдут растопленный шоколад, кленовый сироп или другое сладкое дополнение. Но ягодный соус в этом рецепте лучше не пропускать.

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