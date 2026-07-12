Сэндвич больше не будет сухим: добавьте один ингредиент в масло и удивитесь вкусу

У этого сэндвича есть простая хитрость: хлеб смазывают не просто маслом, а смесью сливочного масла с зернистой горчицей. За счет этого начинка не кажется сухой, а вкус получается ярче без лишних соусов. Еще один важный момент — у романо нужно убрать жесткую белую часть, иначе закрытый сэндвич будет неудобно есть. Собирается он за пару минут, не требует нагрева и спокойно выдерживает 4-5 часов без холодильника, если завернуть его в пергамент или фольгу.

Фото: unsplash.com by 05 Flims is licensed under Free to use under the Unsplash License Сэндвич

Что понадобится для закрытого сэндвича

Этот вариант хорош для быстрого перекуса дома, в офисе или в дороге. Если любите простые мясные блюда, можно взять на заметку и полпеттоне вместо котлет, а для такого сэндвича понадобятся всего несколько продуктов.

Ингредиенты:

4 ломтя деревенского хлеба

4 тонких куска ветчины

8 тонких кружков салями

4 тонких куска любого сыра

1 лист салата романо

Масло сливочное

1 ст. л. горчицы с зернышками

"Для закрытых сэндвичей лучше не брать слишком влажные соусы. Масло с зернистой горчицей дает вкус и не размягчает хлеб так быстро, как текучая заправка", — объяснила в беседе с Pravda. Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Хлеб здесь нужен плотный, чтобы удержать начинку. Если вопрос хранения выпечки для вас актуален, пригодится и материал о том, как сохранить хлеб свежим дольше.

Как собрать сэндвич, чтобы он не развалился

Сначала размягчите масло и смешайте его с горчицей до однородности. Этой смесью смажьте все четыре куска хлеба с одной стороны.

Лист романо разрежьте вдоль пополам и удалите жесткую белую часть. Оставшуюся зеленую часть нарежьте поперек так, чтобы куски помещались между ломтями хлеба. Этот шаг мелкий, но он заметно влияет на удобство подачи. По тому же принципу аккуратной сборки делают и рулетики из молодых кабачков, где начинка тоже должна держать форму.

Дальше уложите между двумя кусками хлеба ветчину, салями и сыр, проложив между ними салатные листья. После этого прижмите сэндвич.

"Главная ошибка — набить сэндвич слишком высоко. Тогда он начинает скользить в руках, а ломти хлеба не держат начинку. Если уложить продукты ровно и слегка прижать, перекус получится аккуратным", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по уличной еде Максим Гришин.

Если хочется еще лучше понимать работу с мясной начинкой, полезно посмотреть и на ошибки при приготовлении котлет: там хорошо видно, как мелкие промахи меняют текстуру блюда.

Когда подавать и как брать с собой

Подавать такой сэндвич можно сразу после сборки. Также он подходит для перекуса с собой: его можно съесть в течение 4-5 часов, но в холодильник убирать не нужно.

Если берете сэндвич на природу, в офис или в дорогу, заверните его в пергамент или фольгу. Так он не развалится, и есть его будет удобнее. Для домашнего меню рядом с такими быстрыми закусками часто выручают и другие простые блюда — например, кабачковый пирог на сковороде или малиновый пирог с рассыпчатым тестом.

"Пергамент для таких сэндвичей удобнее пленки: он держит форму, но не делает корку влажной. Если завернуть плотно, хлеб останется приятным на укус даже через пару часов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru пекарь Иван Терентьев.

Такой формат перекуса хорош именно своей простотой: ничего жарить не нужно, ингредиенты понятные, а результат получается сытным и аккуратным.

Этап Что сделать Что это дает Подготовка намазки Смешать размягченное масло с горчицей Хлеб не кажется сухим, вкус становится ярче Подготовка салата Убрать жесткую белую часть романо Сэндвич удобнее кусать и держать Сборка Уложить ветчину, салями, сыр и салат между хлебом Начинка распределяется равномерно Финальный шаг Слегка прижать сэндвич Он лучше держит форму Перекус с собой Завернуть в пергамент или фольгу Сэндвич не разваливается в дороге

Если хочется собрать домашнее меню на день вперед, рядом с таким перекусом часто ставят и напитки или заготовки, которые легко держать под рукой: например, компот из ревеня, яблок и лимона или густой домашний кетчуп.

Ответы на популярные вопросы о закрытом сэндвиче с ветчиной и салями

Можно ли приготовить сэндвич заранее?

Да, его можно собрать заранее и подать сразу или съесть в течение 4-5 часов.

Нужно ли убирать его в холодильник?

Нет, по этому рецепту сэндвич в холодильник не убирают.

Зачем удалять белую часть у романо?

Жесткая белая часть мешает аккуратно кусать сэндвич и делает начинку менее удобной в подаче.

Во что лучше завернуть сэндвич с собой?

Подойдут пергамент или фольга. Так сэндвич держит форму и не разваливается в дороге.

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