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Полпеттоне вместо котлет: итальянский мясной рулет, который покорит ваше сердце

Еда

Привычные котлеты часто разочаровывают нарушением формы при жарке или предсказуемым вкусом. Итальянская традиция предлагает иное решение — полпеттоне, что в дословном переводе означает большая котлета. Это блюдо исключает утомительную лепку порционных изделий и позволяет создать сочный мясной рулет с богатой начинкой и эффектным внешним видом. Основное преимущество здесь заключается в технологии запекания, которая сохраняет сок внутри мяса и требует гораздо меньше времени на подготовку у плиты.

Итальянский мясной рулет
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Итальянский мясной рулет

Рецепт итальянского мясного рулета

Для создания плотной и эластичной основы необходимо смешать несколько видов мясных продуктов. Гетерогенная структура фарша — залог правильной текстуры готового блюда.

Ингредиенты

  • 500 г. фарша индейки.
  • 200 г. сырых домашних колбасок.
  • 200 г. вареной колбасы (или сосисок).
  • 1 шт. куриное яйцо.
  • 75 г. черствого белого хлеба.
  • 125 мл. молока.
  • 50 г. сыра пармезан.
  • 100 г. сырокопченой ветчины.
  • 100 г. твердого сыра (для начинки).
  • 150 г. бекона в нарезке.
  • Соль, черный молотый перец, мускатный орех — по вкусу.

"Секрет правильного полпеттоне в Италии кроется в добавлении именно колбасного фарша к обычному мясу. Это дает ту самую деликатную структуру, которой лишена обычная домашняя котлета", — рассказал в беседе с Pravda.Ru шеф-повар Дмитрий Козлов.

Технология приготовления и секреты сочности

Шаг 1: Подготовка связующих. Хлеб нужно измельчить и залить молоком до полного размягчения. Вареную колбасу следует нарезать максимально мелким кубиком, а пармезан превратить в мелкую крошку при помощи терки.

Шаг 2: Замес основы. В глубокой емкости соединяется мясо индейки, содержимое колбасок (оболочку нужно снять), отжатый хлеб, яйцо и сыр. Массу необходимо сдобрить мускатным орехом — этот штрих является обязательным для классического вкуса. Тщательное вымешивание здесь критически важно для плотности рулета.

Шаг 3: Сборка. На листе пергамента формируется ровный мясной прямоугольник. На него выкладываются ломтики ветчины и тертый сыр. Тот самый секрет: чтобы сыр не покинул пределы блюда раньше времени, нужно оставить свободными края мясного пласта примерно на два сантиметра.

Шаг 4: Формовка. С помощью бумаги мясо сворачивается в плотный цилиндр. Поверхность следует обернуть полосками бекона. Это не только добавляет вкус, но и создает защитный слой, предотвращающий пересыхание индейки в результате термической обработки.

Шаг 5: Термическая обработка. Полпеттоне отправляется в духовку при 200 градусах на 50 минут в закрытом виде (края пергамента закручиваются как фантик). Затем бумага снимается, и блюдо запекается еще 10 минут для получения хрустящей корочки на беконе.

"Заворачивание рулета в бумагу на первом этапе запекания создает эффект паровой бани. Мясо готовится в собственном соку, а финальное допекание без покрытия дает необходимый колер", — отметила повар  Людмила Кравцова.

Параметр Комплексное решение
Способ готовки Запекание в пергаменте
Главная специя Мускатный орех

Готовый рулет должен отдохнуть 5–7 минут перед нарезкой. Это позволит мясным сокам перераспределиться и не вытечь на доску. Подача ломтиками толщиной в один сантиметр подчеркнет красивый срез с начинкой. Использовать сок из противня в качестве дополнения будет верным ходом.

"Если вы планируете подавать полпеттоне на следующий день в холодном виде, он станет еще плотнее. Это отличный вариант замены покупной колбасе для завтрака", — объяснила в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о полпеттоне

Можно ли использовать только один вид фарша?

Технически это возможно, но смесь индейки и свиных колбасок делает текстуру более нежной и предотвращает сухость, свойственную чистому филе птицы.

Чем заменить пармезан в основе?

Подойдет любой твердый выдержанный сыр с ярким вкусом. Главное, чтобы его можно было натереть в мелкую крошку для равномерного распределения в массе.

Как понять, что рулет готов?

При проколе шпажкой из середины должен выходить прозрачный сок. Если есть кулинарный термометр, внутренняя температура должна достичь 74 градусов.

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Экспертная проверка: шеф-повар Дмитрий Козлов, повар столовой или кафе Людмила Кравцова, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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