Густой кетчуп для зимних запасов: рецепт, который делает любое мясо в сто раз вкуснее

Магазинные соусы часто разочаровывают составом, где за красным цветом скрываются крахмал и консерванты. Приготовить домашнюю альтернативу в мультиварке проще, чем кажется на первый взгляд, при этом результат по плотности и насыщенности не уступает ресторанным образцам. Главное — соблюсти технологию выпаривания лишней влаги, чтобы добиться нужной текстуры без использования загустителей.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Домашний томатный кетчуп

Базовые этапы приготовления

Для создания качественного продукта требуются мясистые томаты с минимальным количеством сока. Использование мультиварки позволяет поддерживать стабильную температуру, что исключает подгорание овощной массы. На практике видно, что предварительное длительное тушение размягчает клетчатку, делая последующее протирание через сито менее трудоемким процессом.

"Основная ошибка домашних кулинаров заключается в желании сохранить весь объем жидкости. Для получения консистенции кетчупа необходимо безжалостно сливать водянистый сок после первого этапа тушения, иначе получится обычный морс", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Важный нюанс — добавление специй и уксуса происходит только на финальной стадии. Корица, гвоздика и кориандр должны отдать свой аромат в уже загустевшую массу, а уксус выступит в роли стабилизатора и природного консерванта. Такой вариант приготовления гарантирует длительное хранение без потери вкусовых качеств.

Рецепт домашнего томатного соуса

Название: Пряный домашний кетчуп в мультиварке.

Интро: Этот рецепт требует времени, но результат оправдывает каждую минуту ожидания. Никаких красителей и усилителей вкуса — только живой овощной аромат и огонь специй.

Ингредиенты

Помидоры мясистые — 2 кг.

Перец болгарский красный — 2 шт.

Лук репчатый — 2 шт.

Сахар-песок — 100 г.

Соль поваренная — 25 г. (1.5 ст. л.).

Уксус столовый 9% — 80 г.

Корица молотая — 5 г. (1 ч. л.).

Гвоздика молотая — 5 г. (1 ч. л.).

Кориандр молотый — 5 г. (1 ч. л.).

Перец черный молотый — 5 г. (1 ч. л.).

Перец чили молотый — 2 г. (1/4 ч. л.).

Пошаговое приготовление:

Шаг 1. Овощи промыть, у томатов вырезать плодоножку, перец очистить от семян. Крупно нарезать.

Шаг 2. В чашу мультиварки поместить овощи и включить режим Тушение на 120 минут.

Шаг 3. Слить через край или дуршлаг всю свободную жидкость. Оставшуюся мякоть протереть через мелкое сито для удаления кожицы.

Шаг 4. Вернуть пюре в чашу, всыпать соль, сахар и пряности. Запустить режим Выпечка или Жарка на 40 минут с открытой крышкой. За 5 минут до конца влить уксус.

Шаг 5. Распределить горячий соус по стерилизованным емкостям и герметично закрыть.

Для более глубокого цвета и карамельного послевкусия можно добавить одну мелко натертую морковь на этапе первого тушения — она даст сахаристость и уплотнит структуру.

"Стерилизация емкостей — это не просто перестраховка, а единственная защита от ботулизма при длительном хранении вне холодильника. Банки нужно выдерживать над паром не менее десяти минут", — подчеркнула специально для Pravda.Ru специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

Внимательное изучение плотности позволяет вовремя остановить процесс уваривания. Масса должна лениво сползать с ложки, а не стекать струйкой. Если в глаза бросается излишняя водянистость, время работы мультиварки стоит продлить, постоянно помешивая содержимое, чтобы не испортить материал будущей закуски.

Признак качества Описание Цвет Насыщенный темно-красный без серого оттенка Текстура Однородная пюреобразная масса без комочков и вкраплений кожуры

При использовании лесных добавок важно соблюдать осторожность. Если в рецепт включаются грибы, используйте их, только если на 100% уверены в них. В ином случае берите шампиньоны. Любая ошибка в подборе сырья может привести к тому, что пострадает весь процесс заготовки.

Ответы на популярные вопросы о заготовках

Можно ли использовать блендер вместо сита?

Блендер измельчит семена и кожицу, что изменит цвет соуса на более светлый и добавит горечи. Протирание через сито гарантирует шелковистую структуру.

Как долго хранится домашний кетчуп?

В герметичной стерильной таре при комнатной температуре соус стоит до года. После вскрытия банки продукт следует употребить в течение двух недель.

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