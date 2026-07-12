Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вода захлестнула всё вокруг: паводок в Якутии вынудил власти перебросить спецназ на вертолетах
В Храброво наступил авиационный коллапс: технический сбой в столице сорвал десятки запланированных рейсов
В Забайкалье доставили 19 тысяч тонн горючего для ликвидации дефицита на АЗС
Маленькая тайна идеальной кухни: как навсегда избавиться от липкого налета на верхних шкафах
Эпоха онлайн-кинотеатров даёт трещину: Netflix вернёт привычки кабельного телевидения
Инсар выиграл в большой гонке: благоустройство центра города привело к неожиданным результатам
Зимы в Нарьян-Маре больше не страшны: город закупил технику, которая изменит темпы уборки улиц
Жители Черноземья увеличили объем кредитов по семейной ипотеке до 28 млрд рублей
Гуково: министр ЖКХ и глава СК РФ обсудили план модернизации водопровода и дефицит врачей

Густой кетчуп для зимних запасов: рецепт, который делает любое мясо в сто раз вкуснее

Еда

Магазинные соусы часто разочаровывают составом, где за красным цветом скрываются крахмал и консерванты. Приготовить домашнюю альтернативу в мультиварке проще, чем кажется на первый взгляд, при этом результат по плотности и насыщенности не уступает ресторанным образцам. Главное — соблюсти технологию выпаривания лишней влаги, чтобы добиться нужной текстуры без использования загустителей.

Домашний томатный кетчуп
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Домашний томатный кетчуп

Базовые этапы приготовления

Для создания качественного продукта требуются мясистые томаты с минимальным количеством сока. Использование мультиварки позволяет поддерживать стабильную температуру, что исключает подгорание овощной массы. На практике видно, что предварительное длительное тушение размягчает клетчатку, делая последующее протирание через сито менее трудоемким процессом.

"Основная ошибка домашних кулинаров заключается в желании сохранить весь объем жидкости. Для получения консистенции кетчупа необходимо безжалостно сливать водянистый сок после первого этапа тушения, иначе получится обычный морс", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Важный нюанс — добавление специй и уксуса происходит только на финальной стадии. Корица, гвоздика и кориандр должны отдать свой аромат в уже загустевшую массу, а уксус выступит в роли стабилизатора и природного консерванта. Такой вариант приготовления гарантирует длительное хранение без потери вкусовых качеств.

Рецепт домашнего томатного соуса

Название: Пряный домашний кетчуп в мультиварке.

Интро: Этот рецепт требует времени, но результат оправдывает каждую минуту ожидания. Никаких красителей и усилителей вкуса — только живой овощной аромат и огонь специй.

Ингредиенты

  • Помидоры мясистые — 2 кг.
  • Перец болгарский красный — 2 шт.
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Сахар-песок — 100 г.
  • Соль поваренная — 25 г. (1.5 ст. л.).
  • Уксус столовый 9% — 80 г.
  • Корица молотая — 5 г. (1 ч. л.).
  • Гвоздика молотая — 5 г. (1 ч. л.).
  • Кориандр молотый — 5 г. (1 ч. л.).
  • Перец черный молотый — 5 г. (1 ч. л.).
  • Перец чили молотый — 2 г. (1/4 ч. л.).

Пошаговое приготовление:

Шаг 1. Овощи промыть, у томатов вырезать плодоножку, перец очистить от семян. Крупно нарезать.

Шаг 2. В чашу мультиварки поместить овощи и включить режим Тушение на 120 минут.

Шаг 3. Слить через край или дуршлаг всю свободную жидкость. Оставшуюся мякоть протереть через мелкое сито для удаления кожицы.

Шаг 4. Вернуть пюре в чашу, всыпать соль, сахар и пряности. Запустить режим Выпечка или Жарка на 40 минут с открытой крышкой. За 5 минут до конца влить уксус.

Шаг 5. Распределить горячий соус по стерилизованным емкостям и герметично закрыть.

Для более глубокого цвета и карамельного послевкусия можно добавить одну мелко натертую морковь на этапе первого тушения — она даст сахаристость и уплотнит структуру.

"Стерилизация емкостей — это не просто перестраховка, а единственная защита от ботулизма при длительном хранении вне холодильника. Банки нужно выдерживать над паром не менее десяти минут", — подчеркнула специально для Pravda.Ru специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

Внимательное изучение плотности позволяет вовремя остановить процесс уваривания. Масса должна лениво сползать с ложки, а не стекать струйкой. Если в глаза бросается излишняя водянистость, время работы мультиварки стоит продлить, постоянно помешивая содержимое, чтобы не испортить материал будущей закуски.

Признак качества Описание
Цвет Насыщенный темно-красный без серого оттенка
Текстура Однородная пюреобразная масса без комочков и вкраплений кожуры

При использовании лесных добавок важно соблюдать осторожность. Если в рецепт включаются грибы, используйте их, только если на 100% уверены в них. В ином случае берите шампиньоны. Любая ошибка в подборе сырья может привести к тому, что пострадает весь процесс заготовки.

Ответы на популярные вопросы о заготовках

Можно ли использовать блендер вместо сита?

Блендер измельчит семена и кожицу, что изменит цвет соуса на более светлый и добавит горечи. Протирание через сито гарантирует шелковистую структуру.

Как долго хранится домашний кетчуп?

В герметичной стерильной таре при комнатной температуре соус стоит до года. После вскрытия банки продукт следует употребить в течение двух недель.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева, повар Людмила Кравцова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Авто
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза
Прогнозы и статистика
Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза
Популярное
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма

Выяснились подробности тайного соглашения спецслужб двух стран, которое могло изменить ход истории еще в начале двухтысячных, но закончилось саботажем.

Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Сигнал для всего мира: Пекин и Пхеньян экстренно активировали единственный военный пакт
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Переговоры с Россией нужны здесь и сейчас: Берлин переобулся из-за патовой ситуации в Европе
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Небо над курортами закрылось: массовый коллапс в Сочи и Краснодаре парализовал тысячи людей
Небо над курортами закрылось: массовый коллапс в Сочи и Краснодаре парализовал тысячи людей
Последние материалы
Пассажиры в Троицко-Печорске остались ни с чем: затянувшийся спор о деньгах остановил все автобусы
Смертельная ловушка в Крыму: полоса белой пены в море предопределила фатальный исход для пловцов
Груз в пятьсот тонн без шума: инженеры создали машину, которая перевернула подготовку пусков
Природа Сахалина повторяет худшее: события столетней давности вернулись и уничтожают хвою
Бетон вместо труб в Оренбурге: привело к полному параличу городских дорог в ливни
12 августа Землю накроет полоса тьмы: в каких регионах России солнечное затмение будет полным
Бумажный рай вместо лекарств: во Владимире выявили масштабные сбои в маркировке
Жить по расписанию в Джанкое: перебои с током оставили город без воды на большую часть суток
Это неправильный фарш: 3 ошибки, которые превратят котлеты в руины вашей кулинарной репутации
Мэрия Сочи прокомментировала ситуацию с перебоями в поставках топлива на городские заправки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.