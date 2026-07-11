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Вкуснее хачапури и нежнее лаваша: турецкие гезлеме, которые покорят вас с первого кусочка

Еда

Турецкие лепешки гезлеме — идеальное решение, когда нужно подать на стол горячее блюдо за считанные минуты, не тратя время на сложную выпечку. Главный секрет их нежности кроется в тесте на кефире, которое в сочетании с миксом из двух видов сыра дает результат гораздо интереснее привычного хачапури.

турецкие лепешки
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
турецкие лепешки

Рецепт турецких гезлеме с сыром и зеленью

Для приготовления этого блюда не потребуется дрожжей или длительного ожидания. Пока тесто "отдыхает", вы успеете подготовить начинку. Это отличный вариант для быстрого перекуса или завтрака, который по вкусу напоминает домашний стритфуд в лаваше, но обладает более богатым домашним вкусом.

"Важно дать тесту полежать хотя бы 10 минут перед раскаткой. Это позволит клейковине расслабиться, и лепешки можно будет раскатать максимально тонко, не боясь, что они порвутся", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная — 2 стакана;
  • Кефир — 1 стакан;
  • Соль — 1/2 ч. ложки;
  • Сыр фета (или брынза) — 200 г;
  • Сыр моцарелла — 100 г;
  • Свежая зелень (укроп, петрушка) — 1 пучок;
  • Растительное масло — для жарки.

Тонкости приготовления идеального теста

Процесс начинается с замешивания эластичного теста из муки, кефира и соли. Тщательно вымесите массу до однородности. После десятиминутной паузы разделите тесто на четыре равные части. Каждую нужно превратить в тонкий круг. Такая основа напоминает технологию, по которой готовят фаршированные гнезда с сочным мясом, где важно сохранить целостность оболочки.

"Смешивание соленой феты с нейтральной моцареллой — отличный ход. Фета дает характерный вкус, а моцарелла отвечает за эластичность начинки при плавлении. Главное — мелко порубить зелень, чтобы крупные стебли не прорвали тонкое тесто", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Сырный микс: как добиться баланса вкуса

Разомните фету вилкой и смешайте её с натертой моцареллой и рубленой зеленью. Распределите начинку на одной половине лепешки, накройте свободной частью теста и плотно защипните края, выпуская лишний воздух. Жарка происходит на сухой, хорошо разогретой сковороде. Золотистая корочка появляется быстро, так как тесто тонкое, а сыр внутри схватывается мгновенно, превращаясь в нежный крем.

Параметр Значение / Рекомендация
Время подготовки 10 минут (отдых теста)
Температура жарки Средний огонь
Тип сковороды Сухая, с толстым дном
Идеальная пара Свежие томаты и чай

Такая закуска универсальна. Если вы любите более сложные сочетания, можно подать к ней легкий соус на основе натурального йогурта. Подобная подача популярна в скандинавской кухне, например, когда сервируют норвежский салат с сельдью без майонеза. Подавать гезлеме следует только горячими, пока сыр сохраняет свою тягучесть.

"Если лепешки начинают сильно вздуваться на сковороде, их можно слегка наколоть вилкой. Но лучше просто вовремя перевернуть, чтобы сохранить сок внутри. Сразу после жарки можно смазать их кусочком сливочного масла для аромата", — констатировала в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Ответы на популярные вопросы о гезлеме

Можно ли использовать обычный творог вместо феты?

Да, но тогда его нужно обязательно посолить и хорошо отжать от лишней сыворотки, чтобы тесто не размокло изнутри во время жарки.

Как добиться максимальной хрусткости?

Жарьте на сухой сковороде без крышки. Если закрыть сковороду, тесто станет мягким и пропаренным, что лишит гезлеме их фирменного хруста.

Можно ли приготовить тесто заранее?

Тесто на кефире отлично хранится в холодильнике до 24 часов в пищевой пленке. Перед приготовлением дайте ему согреться до комнатной температуры.

Что делать, если края лепешки расклеиваются?

Слегка смочите края теста водой перед тем, как защипывать. Это обеспечит надежную "сцепку" и начинка не вытечет на сковороду.

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Экспертная проверка: пекарь Иван Терентьев, повар столовой Людмила Кравцова, специалист по региональной кухне России Мария Костина
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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