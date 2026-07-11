Никакой стерилизации и варки: что лишает хозяек многочасового стояния у плиты

Хрустящие огурцы холодного посола — летнее спасение для тех, кто не хочет проводить часы у плиты в жаркие дни. Секрет идеальной закуски кроется в ледяной воде: она сохраняет плотность плодов и их природную свежесть до того, как они напитаются ароматом пряностей. При таком способе не требуется стерилизация емкостей или длительное ожидание, а результат радует уже через несколько часов или дней.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солёные огурцы

Классический способ в банке

Этот базовый рецепт требует минимум ингредиентов и времени. Для приготовления литровой банки возьмите 600 г мелких огурцов, 40 г укропа с зонтиками, 4 зубчика чеснока, 2 листа черной смородины, 1 лист хрена, 1 ст. л. крупной соли и 1 л очень холодной воды. Замочите плоды в ледяной воде на час для упругости. Уложите на дно банки половину пряностей, затем плотно — огурцы, и закройте зеленью. Соль растворите в воде и залейте овощи. Настаивайте сутки при комнатной температуре, после чего уберите в холодильник на 12 часов. Подобные традиционные рецепты гарниров отлично дополняют летнее меню.

"Главное в холодном посоле — использовать фильтрованную ледяную воду, именно она отвечает за тот самый характерный звонкий хруст", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Острый посол с перцем чили

Для яркой закуски к столу понадобится 1 кг огурцов, 1 стручок чили, головка чеснока, 40 г укропа, 3 лавровых листа, 10 горошин черного перца, 2 ст. л. соли и 2 л воды. Огурцам срежьте кончики, а у чили удалите семена (если не хотите излишней жгучести) и нарежьте его колечками. Укладывайте овощи в трехлитровую банку, перекладывая специями и острым перцем. Залейте соленой водой. Закуска будет готова через 36 часов нахождения в тепле.

"При работе с горьким перцем обязательно используйте перчатки, чтобы активные вещества не вызвали раздражение кожи при случайном прикосновении к глазам", — предупредила в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Быстрый посол с горчицей в пакете

Метод для тех, кто ждать не готов: огурцы будут готовы через 8 часов. Возьмите 1 кг небольших плодов, разрежьте их на четвертинки или половинки. Смешайте в миске с 1 ст. л. сухой горчицы, 40 г нашинкованного укропа, 5 измельченными зубчиками чеснока, 2 ст. л. соли и 1 ст. л. масла. Переложите в плотный пакет, выпустите лишний воздух и уберите на полку холодильника. Подобные быстрые кулинарные техники позволяют существенно экономить время на кухне.

Ингредиент Функция в посоле Ледяная вода Сохранение плотности и хруста Лист хрена Добавление жесткости и аромата Сухая горчица Быстрое проникновение соли в волокна

Секреты идеального хруста

Выбирайте только крепкие грунтовые плоды с мелкими семенами. Избегайте использования йодированной соли, так как она размягчает овощи. Если на рассоле появилась пена — это обычный признак брожения, достаточно просто снять её ложкой. Храните готовую закуску строго в холоде, чтобы она не перекисла.

"Качество исходных продуктов, будь то овощи или свежее мясо в жаркую погоду, всегда определяет успех конечного блюда", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Ответы на популярные вопросы о холодном посоле

Можно ли заменить соль мелкой йодированной?

Нет, такая соль делает огурцы мягкими и ускоряет процесс порчи. Используйте только обычную крупную каменную соль.

Почему пакет с огурцами лучше ставить в тарелку?

В процессе соления овощи выделяют сок. Наличие емкости защитит ваш холодильник от протечек рассола.

Как определить, что огурцы уже просолились?

В классическом и остром вариантах плоды приобретают характерный оливковый оттенок и специфический аромат рассола, а в пакете — становятся более мягкими и упругими.

Можно ли солить в пластиковой таре?

Допускается, если это качественный пищевой пластик. В идеале используйте стекло или керамику, они не впитывают запахи и легко моются.

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