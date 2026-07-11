Тысячи новых рецептов так и не смогли его заменить: этот сливовый пирог снова стал хитом лета

Легендарный сливовый пирог по рецепту Мэриан Беррос — стандарт американской домашней кухни с 1983 года. Его популярность основана на строгом балансе сливочного теста и фруктовой кислоты, где карамелизация сахара и корицы создает плотную корочку, сохраняя мякиш влажным и пористым.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сливовый пирог

Технология классики из New York Times

Этот десерт не терпит импровизации с базовыми пропорциями. В отличие от заливного пирога на сковороде, здесь используется классический метод взбивания масла, что обеспечивает подъем теста без избытка разрыхлителя. Рецепт публиковали ежегодно в течение шести лет, пока редакция не установила лимит, но читатели продолжали требовать возвращения формулы в тираж.

"Интерес к этому пирогу объясняется его предсказуемостью. Если вы берете качественные сливы сорта Венгерка, результат всегда будет соответствовать ресторанному уровню из-за точного соотношения жиров и сахара", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне Мария Костина.

Для работы требуется размягченное масло температурой 20—22 градуса. Если продукт будет слишком холодным, эмульсия с яйцами расслоится, и мякиш получится тяжелым, потеряв свою фирменную воздушность. Сливы укладываются строго срезом вверх, чтобы сок не размачивал основу, а концентрировался внутри плода.

Рецепт и пошаговая инструкция

Ингредиенты:

Сливочное масло — 115 гр.

Сахар — 150 гр (плюс 30 гр для посыпки).

Яйца — 2 шт.

Мука пшеничная — 150 гр.

Разрыхлитель — 5 гр.

Соль — 2 гр.

Сливы Венгерка — 12 шт.

Корица молотая — 5 гр.

Шаг 1. Колер. Сливочное масло взбиваем с сахаром 5—7 минут до получения белой кремообразной массы.

Шаг 2. Эмульсия. Вводим яйца по одному, тщательно пробивая смесь после каждого добавления.

Шаг 3. Замес. Просеиваем муку с разрыхлителем и солью. Соединяем компоненты лопаткой короткими движениями, чтобы не перебить клейковину.

Шаг 4. Формовка. Перекладываем тесто в форму 23 см. Сверху распределяем половинки слив без косточек, не утапливая их полностью.

Шаг 5. Финиш. Смешиваем остатки сахара с корицей, обильно присыпаем поверхность.

Шаг 6. Жар. Отправляем в шкаф при 180 градусах на 45—50 минут.

Секрет Шефа: остудите пирог в форме минимум 20 минут. Пектин в сливах должен стабилизироваться, иначе при нарезке сок просто вытечет, лишив десерт текстуры.

Тонкости температурного режима

Правильная карамелизация происходит при достижении определенных температурных отметок. В отличие от смородинового перевертыша, где ягода отдает влагу вниз, здесь испарение идет сверху. Это позволяет сахару смешаться с фруктовым соком и корицей, образуя хрустящий слой.

"Многие допускают ошибку, используя слишком водянистые сорта слив. Для этого рецепта идеальна плотная мякоть, которая держит форму при 180 градусах. Избыточный сок заставит тесто просесть", — объяснил специально для Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Параметр Значение Температура масла 20—22 градуса (комнатная) Режим духовки Верхний и нижний нагрев (без конвекции) Диаметр формы 230 мм (стандарт) Сорт слив Венгерка или аналоги с плотной мякотью

Для тех, кто предпочитает быструю выпечку на слоеном тесте, данный рецепт может показаться энергозатратным. Однако именно взбитая масляная основа позволяет десерту оставаться свежим до трех дней, не черствея и не становясь чрезмерно влажным.

"Для получения характерной корочки не жалейте корицу. Она работает как катализатор вкуса, когда соединяется с выделившимся при нагреве сливовым соком", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru, кондитер Ольга Ефимова.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли уменьшить количество сахара?

Снижение порции сахара более чем на 20% нарушит структуру теста. Сахар здесь отвечает не только за сладость, но и за объем при взбивании с маслом. Если нужно снизить калорийность, лучше приготовить капустный пирог на кефире.

Почему сливы тонут в тесте?

Это происходит, если яйца были слишком крупными или тесто долго вымешивали после добавления муки. Вязкость падает, и тяжелые плоды уходят на дно. Также проверьте исправность термостата в духовке — при низком стартовом жаре тесто не успевает схватиться.

Можно ли заменить сливы на другие фрукты?

Оригинальная формула рассчитана на кислотность слив. Использование сладких персиков или абрикосов потребует добавления лимонного сока. Если хотите шоколадную основу, изучите рецепт влажного шоколадного пирога.

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