Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Убираем крылья за 5 минут: простые упражнения для идеального рельефа ваших рук
Грохот свай на Васильевском острове: долгожданная магистраль навсегда изменит жизнь петербуржцев
Успех студентов томского политеха: подготовка для сложной газовой сферы
Шумные гулянья в двух поселках сразу: Куршская коса запустит серию массовых событий в июле
Собеседование может закончиться еще до встречи с человеком: нейросети отсекают не только слабых
Морские хищники затаились в глубине: странное поведение обитателей Азовского моря вызвало вопросы
Полосатая звезда Ленинградского зоопарка: как амурская тигрица оказалась в северной столице
Невозможные размеры далеких черных дыр: ученые выявили оптический обман в глубоком космосе
Ошибки при строительстве фундамента: почему владельцы участков выбрасывают деньги на лишние насыпи

Только достали из духовки — на блюде уже пусто: сырный пирог с зеленью покорит с первого куска

Еда

Пирог на сметане с обильной зеленью и сыром решает проблему сухой выпечки. Технология замеса гарантирует плотную, но мягкую структуру, которая сохраняет форму при нарезке. Блюдо остается стабильным даже после полного остывания, что удобно для подачи в походных условиях или на завтрак.

Сырный пирог с зеленью
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырный пирог с зеленью

Рецепт сырного пирога с зеленью

 Ингредиенты:

  • Сметана 10% — 250 г.
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Мука пшеничная — 150 г.
  • Сыр полутвердый — 150 г.
  • Лук зеленый — 130 г.
  • Укроп свежий — 10 г.
  • Сахар — 5 г.
  • Разрыхлитель — 10 г.
  • Соль — 5 г.
  • Масло растительное — 5 мл.

"Важно не перебить тесто. Как только мука соединилась с жидкой базой — прекращайте вымешивание, иначе выпечка станет резиновой", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Инструкция:

Шаг 1. Подготовка базы. Смешайте сметану с яйцом, солью и сахаром до однородного состояния.

Шаг 2. Работа с начинкой. Натрите сыр на средней терке. Зелень мелко порубите ножом. Всыпьте добавки в сметанную смесь и перемешайте.

Шаг 3. Замес. Просейте муку с разрыхлителем в миску. Введите сухие компоненты в массу. Тесто должно быть густым.

Шаг 4. Выпекание. Смажьте форму маслом. Распределите массу ложкой. Отправляйте в камеру, разогретую до 175 градусов, на 40—50 минут.

Технология приготовления и температурный режим

Пирог требует четкого контроля температуры. Если духовка будет холоднее 170 градусов, сметана начнет отдавать влагу слишком медленно, и мякиш получится клеклым. Высокая температура (выше 190 градусов) быстро запечет корку, оставив середину сырой. Это правило актуально и когда вы готовите капустный пирог на сковороде или в духовке.

"Сыр в этом рецепте выступает не только вкусовой добавкой, но и структурным элементом. При плавлении он связывает волокна зелени", — объяснила специально для Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Используйте деревянную шпажку для контроля готовности. Она должна выходить без следов сырого теста. После извлечения из печи дайте пирогу отдохнуть 10 минут. Белки и крахмалы должны стабилизироваться.

Сравнение текстур выпечки

Разные основы диктуют свои правила. Если слоеное тесто требует жара для расслоения жира, то сметанное ценит умеренность.

Параметр Сметанный пирог Творожный пирог
Влажность мякиша Умеренная Высокая
Хрупкость Минимальная Средняя
Срок хранения до 48 часов до 24 часов

"Для идеального колера верх пирога можно присыпать кунжутом или семенами льна перед посадкой в печь", — рассказал эксперт Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Продукт получается плотным. Его удобно брать с собой. Нарезка на сегменты возможна сразу после стабилизации температуры внутри продукта. В отличие от творожной выпечки, здесь нет риска расслоения начинки и основы.

Ответы на популярные вопросы о выпечке с зеленью

Можно ли заменить сметану на кефир?

Замена возможна, но потребуется увеличить количество муки на 20—30 граммов, так как кефир менее плотный по структуре.

Какой сыр лучше использовать?

Выбирайте сорта типа Гауда, Тильзитер или Эдам. Они хорошо плавятся и имеют нейтральный вкус, не перебивающий свежесть укропа.

Что делать, если верх горит, а внутри сыро?

Накройте форму фольгой зеркальной стороной вверх и снизьте температуру на 10 градусов.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по домашнему питанию Екатерина Смирнова, повар Людмила Кравцова, пекарь Иван Терентьев
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать
Военные новости
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Экономика и бизнес
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Авто
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Популярное
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать

Последние заявления турецкой стороны на саммите НАТО ставят под вопрос будущее многолетнего партнерства и требуют от Москвы решительных контрмер.

Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Двойная игра Пекина: Китай умудрился ударить в спину и тут же спасти Россию от беды
Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию
Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Под Калининградом время словно треснуло: из-под земли подняли сокровище невероятной ценности
Из Польши ушел гуманитарный груз для бойцов ВС РФ: громкая акция может обернуться тихой проверкой
Самолет, который должен был покорить всю Россию, неожиданно оказался не готов к российскому климату
Самолет, который должен был покорить всю Россию, неожиданно оказался не готов к российскому климату
Последние материалы
Собеседование может закончиться еще до встречи с человеком: нейросети отсекают не только слабых
Морские хищники затаились в глубине: странное поведение обитателей Азовского моря вызвало вопросы
Полосатая звезда Ленинградского зоопарка: как амурская тигрица оказалась в северной столице
Невозможные размеры далеких черных дыр: ученые выявили оптический обман в глубоком космосе
Ошибки при строительстве фундамента: почему владельцы участков выбрасывают деньги на лишние насыпи
65 миллионов на 3 километра: выяснили, за что заплатил бюджет и что теперь получат жители Ломовки
Коварный сигнал организма: привычка списывать покалывание в ногах на позу приведет к трагедии
Унижение вассалов: Трамп публично растоптал европейских союзников на саммите НАТО
Мошенники начали обманывать россиян прямо на улице: простая просьба приводит к уголовному делу
Дипфейк с дефицитом топлива: подмосковный Минздрав раскрыл обман
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.