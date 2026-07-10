Только достали из духовки — на блюде уже пусто: сырный пирог с зеленью покорит с первого куска

Пирог на сметане с обильной зеленью и сыром решает проблему сухой выпечки. Технология замеса гарантирует плотную, но мягкую структуру, которая сохраняет форму при нарезке. Блюдо остается стабильным даже после полного остывания, что удобно для подачи в походных условиях или на завтрак.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сырный пирог с зеленью

Рецепт сырного пирога с зеленью

Ингредиенты:

Сметана 10% — 250 г.

Яйцо куриное — 1 шт.

Мука пшеничная — 150 г.

Сыр полутвердый — 150 г.

Лук зеленый — 130 г.

Укроп свежий — 10 г.

Сахар — 5 г.

Разрыхлитель — 10 г.

Соль — 5 г.

Масло растительное — 5 мл.

"Важно не перебить тесто. Как только мука соединилась с жидкой базой — прекращайте вымешивание, иначе выпечка станет резиновой", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Инструкция:

Шаг 1. Подготовка базы. Смешайте сметану с яйцом, солью и сахаром до однородного состояния.

Шаг 2. Работа с начинкой. Натрите сыр на средней терке. Зелень мелко порубите ножом. Всыпьте добавки в сметанную смесь и перемешайте.

Шаг 3. Замес. Просейте муку с разрыхлителем в миску. Введите сухие компоненты в массу. Тесто должно быть густым.

Шаг 4. Выпекание. Смажьте форму маслом. Распределите массу ложкой. Отправляйте в камеру, разогретую до 175 градусов, на 40—50 минут.

Технология приготовления и температурный режим

Пирог требует четкого контроля температуры. Если духовка будет холоднее 170 градусов, сметана начнет отдавать влагу слишком медленно, и мякиш получится клеклым. Высокая температура (выше 190 градусов) быстро запечет корку, оставив середину сырой. Это правило актуально и когда вы готовите капустный пирог на сковороде или в духовке.

"Сыр в этом рецепте выступает не только вкусовой добавкой, но и структурным элементом. При плавлении он связывает волокна зелени", — объяснила специально для Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Используйте деревянную шпажку для контроля готовности. Она должна выходить без следов сырого теста. После извлечения из печи дайте пирогу отдохнуть 10 минут. Белки и крахмалы должны стабилизироваться.

Сравнение текстур выпечки

Разные основы диктуют свои правила. Если слоеное тесто требует жара для расслоения жира, то сметанное ценит умеренность.

Параметр Сметанный пирог Творожный пирог Влажность мякиша Умеренная Высокая Хрупкость Минимальная Средняя Срок хранения до 48 часов до 24 часов

"Для идеального колера верх пирога можно присыпать кунжутом или семенами льна перед посадкой в печь", — рассказал эксперт Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Продукт получается плотным. Его удобно брать с собой. Нарезка на сегменты возможна сразу после стабилизации температуры внутри продукта. В отличие от творожной выпечки, здесь нет риска расслоения начинки и основы.

Ответы на популярные вопросы о выпечке с зеленью

Можно ли заменить сметану на кефир?

Замена возможна, но потребуется увеличить количество муки на 20—30 граммов, так как кефир менее плотный по структуре.

Какой сыр лучше использовать?

Выбирайте сорта типа Гауда, Тильзитер или Эдам. Они хорошо плавятся и имеют нейтральный вкус, не перебивающий свежесть укропа.

Что делать, если верх горит, а внутри сыро?

Накройте форму фольгой зеркальной стороной вверх и снизьте температуру на 10 градусов.

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